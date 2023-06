El día antes del Apocalipsis

Pasan muchas cosas en "Gran Bar Distopía", una novela que, según Manuel García Rubio, propone un original contexto con el mundo del survivalismo como sustrato, lo que ayuda a "descubrir aspectos apasionantes de las disyuntivas ante las cuales la especie humana se encuentra en la actualidad. Además, informa de una manera de afrontar la vida apenas conocida y, sobre todo, me permite jugar con la reflexión y el humor, a veces hilarante, para formular preguntas muy incómodas pero que no pueden ser soslayadas, salvo que desertemos de nuestra responsabilidad como individuos de la especie sapiens".

Le gustaría que fuera apreciada "por el esfuerzo por innovar en el plano formal. Basta con echar un vistazo ‘en oblicuo’ al libro para ver que utiliza materiales y lenguajes diversos, como el ensayo, los blogs y los foros de internet y, por supuesto, la narración clásica, aunque con un estilo peculiar, derivado de las características personales del narrador y protagonista, Abel Manso Manso, un muchacho de aguda inteligencia aunque carente de habilidades sociales". La novela se encuentra "en la estela estilística de ‘Sal’; también, de ‘El mirofajo o las reglas del juego’, dos de mis libros que mayores alegrías me han dado".

"Quienes conocen mi poética", apunta, "saben que el dispositivo que dispara todas mis novelas, el que me impulsa a escribirlas, no es el argumento, sino el tema, ese fluido sanguíneo que alimenta todas las piezas del artefacto. En este caso, la novela parte de una percepción bien contrastada: el atractivo que el Día Después del Apocalipsis ejerce sobre gran parte de la sociedad contemporánea. En el campo de la cultura es notable. Así, por ejemplo, las novelas y las películas que cuentan las consecuencias de una catástrofe global, de un Armagedón, son muchas y las más exitosas. Tal pareciera que la gente disfruta con adivinar lo terrible que puede ser el futuro que nos espera: el Holocausto como espectáculo".

Tiene la impresión de que esa fascinación por la hecatombe "nos está avisando de algo muy grave, a saber: que todos damos por perdido este planeta, que la situación ya no tiene remedio. Las consecuencias morales de este entreguismo pueden ser devastadoras si no corregimos la deriva por la que nos dirigimos hacia el precipicio, como elefantes sonámbulos camino del cementerio. Mi novela no habla del Día Después, sino del Día Antes, y viene a proponer que aún hay esperanza de salvación, siempre que cojamos el toro por los cuernos".

Finalmente, subraya otra de las características de su narrativa: que posee varios niveles de lectura, "el lector no avezado disfrutará de las peripecias alucinantes del protagonista, se sorprenderá y hasta se reirá (espero que a mandíbula batiente), pero quien aspire a nota encontrará, además, juegos de intertextualidad, elementos para la meditación y mucho de mala leche".