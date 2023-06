El cielo parecía el de una novela de las hermanas Brontë, con unas nubes amenazantes listas para arruinarlo todo. Pero a pesar del chaparrón puntual que descargó en el atardecer madrileño, la fiesta de 'abril', el suplemento de libros de este periódico, pudo disfrutarse en su mayor parte como se esperaría de estas fechas: al aire libre, con refugio momentáneo en el interior y en el mismo lugar que se hizo el año pasado, la terraza del hotel Meliá Fénix de la plaza de Colón.

Las fiestas son una parte imprescindible de la Feria del Libro de Madrid, el punto de encuentro en el que autores, editores, libreros y periodistas confluyen cuando termina la jornada en el Retiro y, cumplido el compromiso con los lectores, se entregan a las nobles artes de la charla distendida y del beber con mayor o menor mesura. 'abril' ha celebrado este viernes la suya, la única que, hoy por hoy, convoca un medio de comunicación.

El suplemento de libros de Prensa Ibérica cumple un año y algo más de un mes consolidado como una cabecera de referencia en el mundo literario. En papel se publica íntegro con El Periódico de España y El Periódico de Catalunya, y en una versión mestiza con otro suplemento cultural del grupo, el 'Bellver en abril' de Diario de Mallorca, además de en las webs de casi todos los medios del grupo en su versión digital.

Una fiesta marcó su nacimiento, la que se celebró en Sant Jordi cuando apenas contaba unos días existencia, y a las pocas semanas se replicó en la capital con ocasión de su Feria. Dos acontecimientos literarios de tal magnitud merecían una celebración a la altura, y en solo un año, y con el patrocinio en esta ocasión del Grupo Planeta, ambas fiestas se han convertido en una cita imprescindible en la que, además del universo que rodea al libro, también es frecuente ver a políticos, representantes del mundo empresarial y comunicadores. En esta ocasión estaba la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz. Pero de política fue de lo que menos se habló.

Como saben quienes trabajan en el sector, hay algo de heroico en publicar semanalmente en papel un suplemento de al menos 16 páginas dedicado exclusivamente a los libros, el único con este modelo que existe en España, y allí estaban Juan Cruz y Álex Salmon, los padres de la criatura, con Inés Martín Rodrigo, toda una Premio Nadal que es su redactora más destacada, y con Gemma Robles y Albert Sáenz, los directores respectivos de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y El Periódico de Catalunya, con los que se publica. Javier Moll, presidente y fundador de Prensa Ibérica, subrayaba la satisfacción del grupo con la experiencia. “El balance de lo que ha pasado con 'abril' es muy positivo, y el futuro lo contemplamos con mucho optimismo. Los autores lo siguen y lo buscan, y nosotros nos damos cuenta de que gusta”. Esos autores lo refrendaban en la fiesta, comentando con detalle algunas de las secciones. Había incluso quien proponía hacer un libro recogiendo los artículos que se publican en la sección "He venido a hablar de mi libro", donde son ellos los que escriben sobre sus obras y cómo las sacaron adelante.

Los autores son los protagonistas de todo esto, y no faltaron en la fiesta. Por la terraza del Hotel Fénix circulaba mucho escritor veterano, otros más jóvenes y unos cuantos que acaban de empezar. Estaban Julia Navarro, Ángeles González Sinde, Sergio Ramírez, Javier Cercas o Julio Llamazares, colaborador de este periódico. Pero también los debutantes Mar García Puig, feliz por la cuarta edición de su libro 'La historia de los vertebrados', Álvaro Llamas o Charo Lagares. Y además se movían por allí Lorenzo Silva, Juan Gómez Bárcena, Marcos Giralt Torrente, Alba Carballal o Marta Jiménez Serrano, autora de uno de los libros más comentados del momento, 'No todo el mundo'. Se oyó algún suspiro de alivio cuando Joaquín Reyes hizo acto de presencia. En ocasión de Sant Jordi se le invitó a la fiesta de 'abril' en Barcelona, pero el autor y humorista se presentó precisamente aquí, en la terraza del Fénix en Madrid. Esta vez llegó y la fiesta y las copas sí le estaban esperando.

Con las lluvias, a ratos torrenciales, que han sacudido Madrid en los últimos días, se hablaba sobre todo del tiempo que ha estado haciendo en la Feria. La opinión generalizada, resumía su directora, Eva Orúe, es que, a pesar de todo, este año apunta a terminar con mejores cifras que el anterior. Eva Serrano, editora de Círculo de Tiza, lo explicaba en base al aprendizaje que han sido las incomodidades de los últimos años. “La gente ha venido a la Feria del libro con mascarillas, con aforos que obligaban a colas de tres horas… Así que ahora vienen con paraguas y ya está”.

Dispuesta a todo y más que acostumbrada a vivir tormentas y a asarse dentro de una caseta, Rosa Montero, una de las autoras siempre más buscadas por los lectores, contaba que prácticamente no ha pisado la Feria todavía, porque llegaba de un viaje a Brasil, pero lo que le queda por delante es una carrera de fondo. “A partir de mañana firmo casi todos los días. Pero es que si no lo hago no me da tiempo a firmar con los amigos libreros. Lo hago todos los años”. Siempre entusiasta, el buen ánimo de Montero coincidía con la alegría que desprendía el búlgaro Gueorgui Gospodínov, el flamante ganador del último premio Booker Internacional, alucinado con lo que había visto en el Retiro: las masas de gente hojeando libros, las decenas de autores charlando con sus lectores y el reguero de gente que acudió a que les firmara su libro. Luego el remate, con un 'dry martini' en la mano. Todas las quinielas indican que repetirá en la Feria, y probablemente en la fiesta de 'abril'.