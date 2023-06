Una historia de Mieres

María Luisa Prada, mierense ella misma, acaba de publicar su undécima novela, "La luz del alba". Siguiendo una de las características de su narrativa, que consiste en situar cada novela en un espacio geográfico diferente de nuestro país e irnos describiendo el paisaje y el paisanaje de la zona, así como datos de su historia pasada y reciente, "La luz del alba" está centrada en Mieres, entre el año 1903, en el que da comienzo la novela, 1921, que es la parte intermedia, y 1939, cuando termina.

La obra se centra en el personaje de Sara, una joven casadera al principio, y sigue su trayectoria hasta su muerte a una edad avanzada. Sara trabaja en la mina para ayudar a su madre, viuda de minero con tres hijas más pequeñas; con otras mujeres "realiza su trabajo a pie de rampa, cargando vagones o lavando el carbón en los lavaderos" y percibiendo "la mitad del salario que sus compañeros". Dieciocho años más tarde, la encontramos ya viuda con nueve hijos y buscando alternativas que le permitan sacar a su familia adelante.

Lo que hace a Sara diferente de otras mujeres de la novela es que piensa y opina, expresa sus deseos y elige hasta donde las circunstancias se lo permiten. Tal capacidad, que presidió siempre su vida, le llevó a encontrar un marido que creía en su inteligencia y le explicaba, en la mesa de la cocina, los entresijos técnicos de la mina desde su posición de capataz. Esto iba unido a su afán por la lectura, pues "devoraba los libros a los que tenía acceso gratuito en la biblioteca popular que se había creado en los bajos del edificio del Ayuntamiento" en los tiempos muertos en que, ya viuda, no tenía clientes en el puesto que regentaba en la plaza de abastos.

Sus conocimientos la llevan a ser considerada rebelde (o valiente, según el caso) pues se resiste a que su hija adolescente lleve luto riguroso por su padre, pone en tela de juicio costumbres como el mayorazgo, pues va en detrimento del resto de los hijos, y no concibe las diferencias que atan las manos de las mujeres por el simple hecho de serlo, condenándolas a vidas de sometimiento y, con frecuencia, a agresiones dentro de la familia.

A Sara no le inquietan los comentarios del barrio, y aunque la gente considera que "quiere cambiar el mundo", ella sólo quiere espacio y capacidad para mejorar la situación de su familia. Pero lo que no puede cambiar es la muerte ni las guerras, y la fecha que domina la tercera parte de la historia no puede traer nada más que el recuerdo de tragedias y desastres y un presente desolador. Pero, como el título de la novela indica, por oscura que sea la noche, siempre llega la luz del alba.

María Luisa Prada escribe una nota al principio de su novela advirtiendo que ésta "no es una ficción basada en hechos reales, sino un hecho real que supera cualquier ficción". A tal fin introduce un extenso epílogo en que resume las trayectorias vitales de los descendientes de Sara y redondea las razones que mantienen aún hoy vivo su recuerdo. Prada es una autora que sabe contar historias cercanas, cargadas de sentimientos fáciles de compartir por un amplio público lector que sigue fielmente su trayectoria literaria.