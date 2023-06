Todavía se pueden producir sorpresas cuando se cumplen treinta años de la convocatoria de la Beca Antón del Centro de Escultura de Candás, promovida por el Ayuntamiento de Carreño con la ayuda inestimable de la Fundación EDP. A lo largo de estas tres décadas, se ha consolidado como la más importante ayuda a la creación e investigación escultórica que se otorga actualmente en Asturias y gracias a ella han obtenido reconocimiento muchos de los protagonistas de la escena escultórica actual, expandida a lo instalativo. Resulta muy agradable encontrar que aún conserva esa frescura y permite descubrir nuevos valores, no necesariamente jóvenes, como es el caso de Jesús Uña Gión, que obtuvo el premio en 2022 y ahora presenta en el Museo Antón su trabajo, con el que compone su primera exposición individual integrada por piezas elaboradas desde 2016.

Dice Jesús Uña en el texto del catálogo, que es el mismo con el que se presentó al concurso, que prefiere no hablar de su obra, que no le gusta, le cuesta enormemente, pero enseguida da algunas claves que permiten comprenderla: "Me apasionan las tensiones, las líneas, los planos, el equilibrio y el desequilibrio, los matices, las luces y las sombras. Me conmueven los desmontes quebradizos que acunan las carreteras, las canteras, las sábanas al amanecer y los papeles arrugados que tiro a la papelera mientras escribo este texto. Me gusta el caos. El orden de lo impredecible porque es así. Sin más".

Asimismo señala, un poco a vuelapluma, la relación de sus obras con los mapas meteorológicos, con los que guardan cierta similitud, pero para al poco admitir que sus relieves y sus pinturas no se inspiran en el cielo sino en la tierra. Y es que, efectivamente, sus esculturas en contrachapado de madera, elaboradas mediante módulos ensamblados, recuerdan más a los accidentes geológicos, a las brechas abiertas en el terreno, que permiten asomarse a abismos insondables, aunque a veces también sean como ventanas abiertas al infinito: "Mis relieves aspiran a ser pinturas y mis pinturas suplican volumen para salirse del plano y convertirse en ventanas. Balcones donde la luz acomode los matices, los tonos, la intensidad, organizando el discurso de la contemplación".

El crítico Ángel Antonio Rodríguez, también en el catálogo, afirma sentirse "afortunado y agradecido por encontrar un artista vital, coherente, maduro y desconocido hasta la fecha", que presenta por primera vez, a los cincuenta y nueve años, su trabajo en solitario. Nacido en Gijón en 1963, y con estudio en Villaviciosa, Uña ejerce desde 1987 como diseñador gráfico e industrial, lo cual se nota. En esa década, después de recibir clases, entre otros, de Alejandro Mieres, con el que comparte cierto carácter de agrimensor geométrico, de medidor de la tierra, recibió algún premio regional de dibujo y pintura y participó en varias exposiciones colectivas, pero su labor profesional le mantuvo apartado desde entonces de lo artístico, una vocación temprana que ahora parece retomar.

En su texto, Rodríguez asimismo aporta otras de las claves para entender su obra, al señalar que las esculturas de Uña "fluyen como origamis realizados con paneles de madera" y conjeturar que podrían estar relacionadas con la pretensión oriental de generar belleza a través de las sombras, según las conocidas tesis de Jun’ichiro Tanizaki. Porque lo cierto es que sus piezas, realizadas como se ha dicho en módulos ensamblados, tienen algo de ejercicio de papiroflexia, o más bien de madero o xiloflexia, tal es la articulación de su estructura, llena de pliegues y aristas, con planos punzantes y acumulaciones vistosas, en relieves cuyo volumen se realza a causa de las sombras. También destacan por el pulido de su superficie y por el juego de colores, que a veces son los de la propia madera desnuda, otras contrastan dos tonos al pintarlas parcialmente de negro o incluso restallan monocromáticamente, en rojos y amarillos.El conjunto apabulla, no sólo por la escala de las obras, de gran formato y distribuidas por las salas según una planificación seguida al milímetro. La Beca Antón está ahora ligada al desarrollo de una propuesta expositiva en el museo titular, no como antes, que permitía la realización de una obra que en su momento dejó un impecable patrimonio escultórico en la localidad. En los últimos años ha conseguido que muestren su trabajo, por este orden, Stella Rahola, Belén Rodríguez, Lucas Martínez Grullera, María Castellanos y Alberto Valverde, Esther Pizarro, Guillermo Basagoiti Brown. Elisa Torreira, el dúo formado por Román Torre y Ángeles Angulo o Antonio Guerra.