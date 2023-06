Momentos estelares en la Rive Droite

Para entretenerse debidamente con este libro sobre escritores no es necesario ser un conocedor de la literatura pero sí haber mostrado curiosidad en algún momento por la vida de los artistas. "La otra mitad de París", de Giuseppe Scaraffia (Turín, 1950) abunda en referencias literarias que agradecerán los verdaderos aficionados, pero por sus páginas no pasa de largo la crónica social que también atrae a los lectores de revistas del estilo "Vanity Fair". Ello no quiere decir nada malo de este título sobre el famoseo intelectual que ya tuvo su predecesor en "La novela de la Costa Azul", publicada también por Periférica hace unos años. Como sucedía entonces con la anterior, esta nueva guía social de altos vuelos de Scaraffia nos lleva de la mano por medio de fogonazos y de estampas peculiares a través de un mundo desaparecido en el que merece la pena adentrarse.

En esta ocasión, el autor turinés, profesor de Literatura Francesa en la Universidad La Sapienza de Roma, se centra en la margen derecha del Sena, y en el período de entreguerras. El auge bohemio de la Rive Gauche, la orilla izquierda, llegaría tras la posguerra en la segunda mitad del siglo. La Rive Droite, encerrada entre el Palais-Royal y el Louvre, la Ópera y la Biblioteca Nacional, se convirtió, de 1919 a 1939, en un centro cultural y literario no solo de París, sino de Europa. Los bulevares y las calles estrechas de Montmartre, los cafés y las panaderías, fueron frecuentados por revolucionarios, André Breton y Céline; por vividores, Francis Scott Fitzgerald y Jean Cocteau, también por la clase alta, Proust y Gide, entre tantos de una multitud de artistas y escritores, fascinados y cautivados por el fervor intelectual de la ciudad, conscientes de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. "La otra mitad de París" es una novela, si alguien insiste en llamarla así, dividida en doce capítulos, uno por cada barrio o arrondissement, más otros dos, respectivamente, sobre los suburbios de Neully-sur-Seine y Clichy. Se trata de un itinerario compuesto por pequeños episodios, fugaces atisbos de los vicios y virtudes de los artistas que pueblan sus páginas. De ese modo, partiendo del corazón de la ciudad, nos encontramos con el majestuoso Palais-Royal de Colette, el refugio de Vita Sackville-West y Violet Trefusis, en el Hôtel de Beaujolais donde Zweig y Malraux vivían, este último con su amante Josette Clotis; en el Hôtel Lotti, frecuentado por Chanel, Picasso y Orwell (empleado allí como lavaplatos), los jardines de las Tullerías, o la avenida de los Campos Elíseos, por la que Raymond Radiguet paseaba recitando de memoria fragmentos de "La princesa de Clèves", como dando saltitos y tratando de evitar que el monóculo no se saliera de la cuenca del ojo. Orwell pudo leer en las paredes del cuchitril donde fregaba platos, en medio de un calor insoportable y el hedor de la comida: "Es más fácil encontrar un cielo sin nubes en invierno que una mujer virgen en el hotel X". El techo era tan bajo y aplastante que Orwell no podía permanecer erguido. Scaraffia tiene la habilidad de transformar al lector en espía de vidas ajenas Scaraffia tiene la habilidad de transformar al lector en espía de vidas ajenas ganándose su complicidad gracias una profunda y rigurosa investigación de las fuentes y biografías de los artistas citados en libro por medio de un relato evocador y sugerente, bien hilado en la cronología y el espacio en que se mueven unos y otros. La reconstrucción brillante de una época y de unos momentos, a veces estelares, otras simplemente anecdóticos, está teñida a partes iguales de melancolía y de efervescencia. La primera es sutil y consiste en una especie de nube suspendida sobre las luces de la ciudad. Como el mismo Scaraffia escribe, solo los más pesimistas se dieron cuenta de que lo que entonces parecía un magnífico amanecer era en realidad un maravilloso atardecer. A propósito de ello y los encuentros en el bar del Ritz, en distintas fechas y con determinados clientes –Malraux, Lawrence de Arabia, Drieu La Rochelle, Fitzgerald y Thomas Wolfe, Curzio Malaparte…–, cuenta cómo la última imagen de Francia que Marguerite Yourcenar se llevó con ella fue la de Cocteau acomodado en la barra, "más preocupado, como siempre, de seducir y deslumbrar que de la tragedia que estaba a punto de desencadenarse". Era 1939. En 1940, tres semanas después de que los Nabokov, Vladimir y Vera, decidieran abandonar el asfixiante apartamento de dos habitaciones de la Rue Boileau, un bombardero alemán reducía a polvo el edificio. La otra mitad de París Giuseppe Scaraffia Traducción de Francisco Campillo García Periférica, 464 páginas, 23,50 euros