Crítica ficción crítica

La ficción engendra ficción y todos en alguna ocasión hemos soñado con subir al Caballo de Troya. El pasado otoño, en el acto de entrega del premio "Tigre Juan", cuando una representante del jurado anunció como finalista del premio «Too late» (editorial La Navaja Suiza) de Mario Aznar (Murcia, 1991), esperaba confiado a que se quitara del rostro una careta y apareciera la cara de Vila-Matas y que, calibrada la sorpresa, se quitase otra careta y surgiese de nuevo Mario Aznar, y así sucesiva y alternativamente. Tan contagiosa, como dije, es la ficción y tan poco esperamos de la realidad que ya nos apañamos con nuestros propios delirios. Pero la broma y la imaginación también son dos termómetros de lo que nos ocurre y nos ocurrirá. «Too late» proyecta su peripecia hacia el futuro para que no tardemos en comprobar que, más allá de los atrezos, el futuro en la novela de Aznar se parece sospechosamente al presente del lector que la lea. El narrador de la historia trufa una larga conversación con Vila-Matas en Turín, en el año 2018, de bromas, veras, trampantojos y lúcidos guiños que van a lo literario y vuelven de él. Ese narrador / protagonista de «Too late» se descuelga a la altura de la página 55 con una confesión que tuve que leer dos veces, tres, ¿cuatro?: «El caso es que nunca me ha importado el dinero. Al fin y al cabo, mi verdadera pasión era la lectura, y tras un período demasiado largo de depresión y desconcierto había alcanzado a considerar que la crítica –la lectura escrita, la reescritura– podía ser la quintaesencia de esa pasión que en su momento me había llevado hasta la universidad, como si en medio de las letras de otros libros existiese todavía espacio para escribir nuevos libros».

Demos las gracias a Aznar por señalar ese espacio: hubo y hay una oportunidad de escritura entre tanto libro leído. En «Too late» se denomina ficción crítica. Se apuntala y denomina un género que, en la novela aquí comentada, se parece también a la picaresca. El lector que escribe, así se reconocía Borges, es una suerte de Lazarillo que se esconde debajo de la mesa a expensas de lo que caiga. Pero no olvidemos que hablamos de una larga conversación con un interlocutor como Vila-Matas. No va a ser ni complaciente ni desabrido. Sus respuestas en suspensión dan la posibilidad de muchos incisos y tours por lugares y nombres. En una asociación mainstream veríamos a Mario Aznar como una suerte de Zelig, el personaje de Woody Allen, o como anfitrión del cuarto imposible de los Hermanos Marx. Todo podría ser, pues la ficción siempre está dispuesta a abrirse en canal. ¿Pero qué pasa con la crítica? Que debería hacerlo de la misma manera. ¿Vale de algo una crítica herméticamente cerrada? ¿Puede ser una crítica divertida, tener una trama, hallar en la ficción un mecanismo de lectura? Precedentes, y muy brillantes, hay. Puedo volver a Borges, Ricardo Piglia, Moisés Mori. «Too late» es una muestra de ello: no hablar de ficción crítica, ser ficción crítica. O crítica ficción (el orden de factores sí…) como ciencia ficción. Apuntemos hacia Mario Aznar como un futuro (o presente) Ray Bradbury de la cosa. Y que no falte el humor, pues diría que es una característica bastante habitual en esta clase de libros. Y verdades ( al menos para mí) difíciles de rebatir: «Que una voz de ultratumba nos recordara que nuestros autores favoritos nunca hablan situándose en la generación a la que pertenecen, sino por decirlo de alguna forma (por decirlo como suele expresarlo Bastian Schneider), en el hueco entre generaciones. Por ese hueco hace ya rato que andamos, ¿no le parece?». ¿Too late / demasiado tarde? En absoluto. Too late Mario Aznar La Navaja Suiza, 216 páginas, 17,50 euros