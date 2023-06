Escenas de la vida neoyorquina

Ignorado hasta ahora en España salvo por la publicación, en 2018, de la novela "Las aguas de Manhattan" (Siruela), el neoyorquino Charles Reznikoff (1894-1976) es autor de una extensa e influyente obra poética que se difunde por primera vez entre nosotros en este "Junto al pozo del vivir y el ver", si bien su libro póstumo "Holocausto" ya mereció una traducción al castellano en 2021 en Chile y Argentina. El bien informado prólogo y la versión, excelente, son del gijonés Jordi Doce, que suma así un autor más a su nutrida nómina de traducidos y, de paso, ayuda con su creciente prestigio a divulgar el trabajo de Reznikoff, nombre de fuste en la poesía estadounidense, pero un completo desconocido en este país.

Miembro de la escuela objetivista, el apellido Reznikoff va unido siempre en la historia de la literatura a los de Louis Zukofsky, Carl Rakosi, George Oppen y el británico Basil Bunting, poetas todos que en la década de 1930 conformaron una segunda generación modernista muy influida por las técnicas compositivas de dos de los adalides de la primera, Ezra Pound y William Carlos Williams, pero alejada del reaccionarismo que Pound y otros caudillos reformadores, como Eliot, también preconizaron, y que terminó depositándolos en las arenas del fascismo, o cerca. Así, la precisión en el ver y en el decir que constituye la columna vertebral de la escritura de Reznikoff bebe directamente en los principios del imagismo poundiano (en el libro que nos ocupa, especialmente, en los 53 breves poemas de que consta la primera parte). Y, sin embargo, la asunción de esa fórmula no le faculta en absoluto para elevarse por encima de las gentes humildes –casi siempre judíos como él– cuyas formas de vida quiere retratar; todo lo contrario: le nivela con ellas. ¿Y cómo? Esa es la cuestión. Si hemos de creer a Zukofsky, gracias al registro de esas vidas con los útiles de la "sinceridad" y la "objetivación". O, en otras palabras, también del teórico del grupo: "en el ver con detalle" y lo que se ve decirlo con "una línea melódica". El propio Reznikoff lo explica en el poema 17 de la tercera parte del libro: "El verso pulido y las rimas / me resultaban afectadas por su falso hincapié en las palabras y las sílabas: / flores artificiales / decorando las calles donde me movía. / Sin embargo, me parecía que a la prosa / le faltaba el estallido del canto y el baile repentinos, / la intensidad que yo buscaba". Y unas pocas líneas más abajo remata su poética: "El verso novísimo que los americanos habían empezado a ensayar / […] me pareció correcto / la primera vez que lo leí: / […] palabras y frases que seguían el flujo del pensamiento / y se leían como el habla de cada día / salvo por la pausa al final de cada verso".

El mundo entero de Reznikoff asoma en estos versos, por más programática que sea su naturaleza; un mundo poblado por inmigrantes, judíos o gentiles, y pobres de todos los estratos que hacen su vida en las calles de Nueva York; el mundo que hemos visto en cientos de fotografías de esas calles tomadas a primeros del siglo XX o en tramos de películas como "El padrino II" o "Érase una vez en América"; un mundo que el poeta presenta en cuadros o escenas, sin adornos ni metáforas, con "el habla de cada día" montado sobre un fraseo que mueve al lector a detenerse, por su "intensidad", en una determinada configuración de palabras; que recorta la realidad rítmicamente y, sin traicionar su carácter, le otorga nueva vida ordenándola en palabras y cadencias basadas en el acento, no en el cómputo silábico. El lector de "Junto al pozo del vivir y el ver" podrá apercibirse de ello en seguida, pero tardará un poco más en darse cuenta de que la sencillez de este planteamiento esconde una arquitectura compleja; tan deliberada como la de una novela, aunque más asociativa que lógica, porque no hay trama que seguir.

Reznikoff organiza su libro en tres partes, y en cada una de ellas practica una cala distinta en la realidad –pero en la misma realidad–, ampliando progresivamente el área que sitúa bajo su lente: instante, escena, relato. Así, empieza con una serie de breves poemas de trazo epifánico, a los que siguen textos más largos escritos a partir de escenas vistas o diálogos captados al azar, en una suerte de reporterismo poético del que son cumplidos ejemplos las piezas 10, 15 y 16 de la segunda parte. Finalmente, en la tercera, la única que lleva título ("Biografía de los comienzos de un escritor"), el poeta desmenuza el marco germinativo de su escritura, constituido a partes iguales de identidad judía, devoción por la poesía y aprovechamiento del Derecho, disciplina que le enseñó a "usar las palabras por su sentido diurno / y no como prismas / que jugaran con los arcoíris de la connotación". La novedad es que el despliegue del libro invierte la evolución natural del personaje poemático, de manera que la instantaneidad de los primeros poemas parece la obra de un Reznikoff más viejo y más sabio que aquel que después relata sus comienzos. El poeta procede así para demostrar que, si bien el paso de una mente por el mundo está marcado por una línea temporal, la absorción de ese mundo y su transformación en literatura viven fuera de las coordenadas espacio-temporales.