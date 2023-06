El tiempu inevitable de la siega

Esiste la idea de que la poesía ye un xéneru xuvenil. De que la mayoría los poetes dan lo meyor de sí nuna edá temprana y depués cambien a otru xéneru o lo qu’escriben ye un material gastao, sin brillu. Esta creencia, qu’olvida tantos llibros de madurez memorables, casa enforma col cultu a la mocedá que profesen les editoriales. Nada meyor pa que te llean que tener venticinco años o tar muerta.

Llibros como "Memoria del futuru" de Carlos Rubiera contradicen dafechu esta creencia. La sabencia y el buen gustu qu’asoma en cada páxina son propies d’una escritura de madurez. Del momentu en que "enriba los cumales de caliza", el poeta mira p’abaxo y ve’l mundu igual que cuando nació: una realidá que lu precede y que lu engloba; y el yo que foi construyéndose a lo llargo la vida, nesi momentu, desapréndelu, mientres siente, cada vez más cerca, la llegada del xelón.

"Memoria del futuru" ye un llibru filosóficu que bebe, al mesmu tiempu, de la tradición budista y del estoicismu cristianu; d’Acebal y de Fernán-Coronas; de los clásicos llatinos, a traviés de Fray Luis de León, y de los "lieder" alemanes. Ye, sobre too, poesía de la naturaleza, una naturaleza reconocible dafechu como paisaxe asturianu que val, según los momentos, de sida pa recordar la infancia, de trasuntu del poeta, d’escenariu de la disolución meditativa y hasta de tresfondu ("Apenes un airín mueve en dacuando/les fueyes de les musties cerezales") d’una visión, a lo Larra, del propiu entierru.

El llibru ta estructuráu en tres partes. Na primera, onde predomina’l metru clásicu (endecasílabos y heptasílabos), que se titula "Dacuando voi hasta’l banzáu del ríu", el poeta evoca, como si tuviera viéndolu, el momentu de la so concepción; describe momentos de meditación na naturaleza onde pescancia la banalidá del yo y la so pertenencia a un Universu totalizador ("namás la paz del Ser, la vida entera,/idéntica y consciente, toa Una"); fai, en "Prestar y más prestar", el so peculiar homenaxe a Acebal, sustituyendo el sentir nacionaliegu por una descripción animista onde la voz poética se fusiona col paisaxe retratáu; alude, más d’una vez, a la Llei d’Impermanencia, que brinda fondura y misteriu al tópicu de tempus fugit, presente en tol llibru, y recalca, nos poemes dedicaos a la bayura, la importancia relativa del dineru, con versos que recuerden a Horacio y a Caveda. En "La paz de les llagunes", adopta’l puntu de vista d’un animal, un procedimientu qu’enllaza cola estética animista d’otros autores asturianos como Roberto González-Quevedo. En "Memoria d’otru tiempu" y "Testigu", escarba nel recuerdu individual y históricu pa, de sutrucu, negar la consistencia d’una memoria construyida a escala humana, una idea que remite al "Bhagavad Gita"; y finalmente, en "Coritos", fai un homenaxe al campesináu asturiano.

La segunda parte, "Cuando xube la marea" y la tercera, "El tiempu inevitable de la siega…", aluden, respectivamente, al tiempu de la plenitú y a la madurez. L’amor y el desamor pueblen los poemes rellacionaos cola marea, onde’l poeta, cola distancia que dan los años, ve una llección de conformidá y una invitación a disfrutar del momentu y a trescender el rellumu del sentimientu ("Amanez / y ves a Dios nes tos manes (…) / na lluz de la to mirada"). Ye nos últimos poemes, nos que l’autor reduz la esplicación filosófica, cuando algama los meyores resultaos. Les descripciones del paisaxe socédense, musicales, llogrando un efectu d’atemporalidá. El campu ye, entós y agora, "un pigazar de suañu y de quimera", materia qu’abraza, nel so devenir, la realidá que vivimos, a la qu’habremos volver nel "tiempu inevitable de la siega".

Memoria del futuru Carlos Rubiera Trabe, 78 páxines, 13,30 euros