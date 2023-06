La cantante Queralt Lahoz: “Al final, todo el mundo se enamora, hasta quien no cree en el amor”

Hace solo cuatro meses que cerró la gira ‘Pureza’ en Paral·lel 62 y ya tiene nuevo material. Nada de años sabáticos.

No soy de esas. Este epé, ‘Alto cielo’, lo he ido haciendo en los días que tenía libres, entre conciertos. También estoy preparando un álbum. Pero me di cuenta de que esas cuatro canciones respondían a un concepto muy claro y que no podía integrarlas en el disco largo, donde se perderían. Y quería hacer una película.

‘Alto cielo’, un video-álbum de 15 minutos, que cuenta una historia.

Los que nacimos entre los 80 y el 2000 somos una generación que ya no cree en el amor. Vivimos cómo el divorcio se normalizaba y vimos que las abuelas aguantaban y las madres decían “hasta aquí”. Y hemos convertido en algo común hablar de poliamor y de relaciones abiertas, pero al final todo el mundo se enamora, hasta el que no cree en el amor.

Así, después de todo, lo más revolucionario es enamorarse.

Total. Dejarte ir. No creo que cerrar una relación signifique que tienes un sentimiento de posesión; es solo que decides tener unos cuidados hacia alguien. En este epé he querido mostrar que después de todo nos atrevemos a vivir el amor aun sabiendo que no saldrá bien, porque todo el mundo está destinado a una ruptura y estamos acostumbrados a un capitalismo del amor y de los cuerpos: una relación breve, y a por la siguiente. Eso nos valida: consumir más sexo, más amor. Y nos olvidamos de que también nos enamoramos. Eso es lo que sucede en este epé.

Las cuatro canciones atraviesan distintas fases, desde el miedo a enamorarse hasta el balance de la relación ya finiquitada.

El último tema, ‘Aurora’, representa darte cuenta de que eres afortunada por haber podido amar. De todo aquel fuego queda la candela, porque siempre queda algo de todos los amores. Y qué bien haberlo vivido.

¿Dirige ese mensaje a la gente más joven?

Sí, porque hay un vacío ahí. Lo veo en amigos míos, que están en esa movida de tener que salir cada semana a tener sexo. Y no eres más libre por eso. El sexo por sí solo está sobrevalorado. Es bonito atreverte a enamorarte y equivocarte, y vivir emociones intensas.

Ahora que parece que Tik Tok rija el destino de la música, usted apuesta por un formato relativamente largo y exigente.

Hay que intentar diferenciar las cosas. Igual que las bailarinas hacen una carrera y las ‘tiktokers’ solo hacen bailecitos, tú podrás grabar videos muy guays con el móvil, pero hay gente que estudia cine. Para mí ha sido muy importante dar una oportunidad a nuevos actores y actrices, y no llamar a amigos míos a los que ya les va bien. Y sin poner el foco en mí, lanzando la idea de que los artistas podemos ser 360º liderando proyectos sin tener que ser imágenes de consumo.

En este disco no hay influjos cubanos y sí, en cambio, bastante electrónica.

Y ‘No me salves’ es un tango, y ‘Aurora’, una copla. En ‘Pureza’ no metí tanta electrónica para que no hubiera demasiadas cosas. ‘Alto cielo’ no es coger las cosas bonitas que me encuentro, sino recoger lo que he plantado en mi jardín. Fui una fanática de Camarón, y vengo de escuchar a La Niña de los Peines, y a Bernarda y Fernanda de Utrera. Y a Missy Elliott, Queen Latifah, Christina Aguilera… Siempre busco la raíz, aunque la transformo y regenero.

¿Le atrae tratar de revolucionar la música?

Creo que lo estamos haciendo, aunque, ¿qué es la revolución? No me atrevo a decir que yo sea una revolucionaria, sino que esta generación lo está siendo. Pero todas las generaciones son revolucionarias. ¿Cuál no lo ha sido? La del rock’n’roll lo fue. Y hay unas caras conocidas, y mucha gente detrás: compositores, productores, arreglistas… Hay mucha gente invisibilizada en la música.

Habla de comunidad, pero a los ojos del público usted tiene un cierto perfil de estrella y de diva.

Lo soy también, lo soy. ¡Soy la reina del escenario! La falsa modestia es para otras personas. Después del tiempo que llevo trabajando, ¿no puedo decir que soy buena? Yo sé que ahí arriba hay algo mágico cuando me subo, y me lo curro un montón para que sea algo muy bien hecho. Hablo de comunidad, pero sé que soy yo quien lidera ese proyecto. Me levanto y me acuesto pensando en él.