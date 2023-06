"Púa", la guerra sucia contra el terrorismo

Se cumple un cuarto de siglo desde que Lorenzo Silva (Madrid, 1966) inició su exitosa saga de los guardias civiles Rubén Bevilacqua y Virgilia Chamorro con "El país de los estanques" (1998). Han sido trece entregas y recientemente hemos reseñado en estas páginas la última, "La llama de Focea", donde Bevilacqua narra cómo se forjó como investigador desde su entrada en la Guardia Civil y, sobre todo, sus años en la lucha contra las organizaciones terroristas de ETA y Terra Lliure en 1992, un asunto que Silva retoma en "Púa" desde otro ángulo.

Además de la saga de los guardias civiles, Silva tiene publicadas más de cincuenta obras, en las que destacaría que ha sido capaz de rescatar del olvido cuestiones importantes de nuestro pasado, como cuando se produjo el desafío del general Manuel Goded Llopis a la legalidad democrática de la II República, al que se enfrentó el general José Aranguren Roldán, máximo mando de la Guardia Civil en Cataluña, defendiendo la democracia y parando el golpe de estado en ese territorio Es un episodio desconocido de la Guerra Civil, pero muy necesario para mostrar la lealtad de la fuerzas de seguridad a la legalidad en aquellos momentos tan críticos y que Silva reflejó en "Recordarán tu nombre".

Su última novela, "Púa", nos obliga a retomar ciertas cuestiones de "La llama de Focea", en la que narraba cómo se había formado un agente de la ley contra las bandas terroristas, ya que en "Púa" nos hablará de cómo se forma un agente fuera de la ley contra esas mismas bandas, lo que se ha conocido como la guerra sucia contra el terrorismo. Así, un joven, después de la muerte de su hermano en un atentado, considera que su deber es luchar contra el terrorismo prescindiendo de las leyes y de los principios morales más elementales. A partir de ahí, el protagonista se convierte en portador de la dictadura de un deber, y su obsesión será pagar una deuda que cree haber contraído con la sociedad y con su hermano. Este argumento no es nuevo en Lorenzo Silva, pues ya estaba implícito en "El nombre de los nuestros", "Carta blanca" y, sobre todo, en "Niños feroces".

La novela comienza con una llamada agónica: «Púa, soy yo. Me queda poco. Te necesito»

El autor juega en la trama con tres figuras de la acción policial o de los servicios secretos contra la delincuencia organizada. La primera es el "agente encubierto", que está amparado por la Ley Orgánica 5/1999. La segunda, el "agente infiltrado" o "topo", cuyo caso más conocido fue el de Mikel Lejarza, "el Lobo", que se infiltró en la cúpula de ETA durante la década de 1970. La tercera es el "agente provocador", que no necesita utilizar una identidad oficial, pues se limita a ocultar su condición ante los eventuales infractores. La cuarta y última es la del "confidente", que puede ser cualquiera que colabora y aporta datos sobre hechos que conoce. En "Púa" esas figuras planean como radiación de fondo en la trama, pues el protagonista se presenta voluntario ante una misteriosa organización llamada La Compañía, donde es admitido. A partir de ahí, comienza su entrenamiento para llevar a buen puerto la misión de desmantelar o matar a los miembros de organizaciones terroristas.

La novela comienza con una llamada agónica: "Púa, soy yo. Me queda poco. Te necesito". Quien hace ese requerimiento es Mazo, compañero de fatigas de Púa en tiempos de La Compañía, con el que ha compartido el caos y la inmundicia, en lugares donde "la suerte no existe […]. Ni hay medallas […]. Donde el precipicio te enseña lo que no aprendiste antes". Púa, retirado de la guerra sucia, es un librero que cumple su sueño de la niñez de verse rodeado de libros, pero el llamamiento de su antiguo compañero le obliga a regresar: "Oigo al demonio desperezarse. Acepto la misión". De esa forma, Lorenzo Silva nos narrará en los capítulos impares los pasos que da el protagonista en esa misión que ha aceptado. En los pares, recordará cómo fue su pasado, desde el asesinato de su hermano hasta el llamamiento de Mazo. El escenario será Ciudad, una recreación ficticia, al estilo de Región de Juan Benet o Vetusta de Clarín, donde Púa se mueve como si las calles le pertenecieran.