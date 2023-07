A Miquel Fernández (Barcelona, 1980) le gusta mucho interpretar. Pero también cantar y bailar. Por eso cuando el guionista, dramaturgo y director Miguel del Arco le dijo que proyectaba una serie como hecha para él, no lo dudó. Porque en 'Las noches de Tefía', serie que emite los domingos Atresplayer, puede mostrar su capacidad para el drama, pero también su dominio del espectáculo. Y es que antes de ser un habitual en series de éxito ('Fariña', 'El nudo', 'Mentiras', 'Alba', 'Si lo hubiera sabido'...) triunfó en los musicales ('Els pirates', 'Rent', 'Hoy no me puedo levantar'...). Ese carácter polifacético le llevó, asimismo, a ser el ganador de la sexta edición de 'Tu cara me suena'.

Ha declarado que desde que ha hecho esta serie ama y respeta aún más su profesión. ¿Cómo le llegó este proyecto tan especial?

Realmente es especial. Hay cosas que te llegan que están muy bien, y yo adoro trabajar, pero esto es un regalo para cualquier actor y para cualquier persona que se dedique a contar historias. Me llamóMiguel (del Arco) hace un año y medio, porque había trabajado en varias de sus obras y cantado para alguna película suya, junto con Arnau (Vilà) –que me encontré en 'Tu cara me suena'–, que siempre compone cositas con él.

Vamos, que ya son una familia.

Pero tampoco te coge porque sí. Me dijo: «Tengo un proyecto, una serie de seis capítulos, y quiero que hagas un personaje que es una especie de narrador. Hay momentos musicales y como te conozco y sé que bailas, cantas e interpertas no veo otra persona mejor que tú». Cuando te llama Miguel, siempre te pones firme, porque es una persona absolutamente rigurosa con el trabajo, entregada, talentosa e inteligentísima.Me pasó el guion y le dije: «Esto es maravilloso». No se había hecho nunca. Y él se fue envalentonando, porque al principio pensaba que nadie se atrevería a hacerla. Desde el momento en que me llamó, obviamente, le dije: «Voy contigo a full».

Ha declarado que desde que ha hecho esta serie ama y respeta aún más su profesión. ¿Cómo le llegó este proyecto tan especial?

Realmente es especial. Hay cosas que te llegan que están muy bien, y yo adoro trabajar, pero esto es un regalo para cualquier actor y para cualquier persona que se dedique a contar historias. Me llamóMiguel (del Arco) hace un año y medio, porque había trabajado en varias de sus obras y cantado para alguna película suya, junto con Arnau (Vilà) –que me encontré en 'Tu cara me suena'–, que siempre compone cositas con él.

Vamos, que ya son una familia.

Pero tampoco te coge porque sí. Me dijo: «Tengo un proyecto, una serie de seis capítulos, y quiero que hagas un personaje que es una especie de narrador. Hay momentos musicales y como te conozco y sé que bailas, cantas e interpertas no veo otra persona mejor que tú». Cuando te llama Miguel, siempre te pones firme, porque es una persona absolutamente rigurosa con el trabajo, entregada, talentosa e inteligentísima.Me pasó el guion y le dije: «Esto es maravilloso». No se había hecho nunca. Y él se fue envalentonando, porque al principio pensaba que nadie se atrevería a hacerla. Desde el momento en que me llamó, obviamente, le dije: «Voy contigo a full».

¿Qué le gusta de su personaje?

Muchas cosas. Charli es muy altruista, muy generoso. Podríamos decir que viene de la Generación el 27, que quizá en su momento conoció a Lorca... Estuvo con los grandes escritores, venía de hacer teatro, de escribir, de crear y todo eso se ve truncado con la guerra. Él se ve ahi fuera de lugar e intenta dar luz aese horror del campo de concentración y contar unas historias que les evadan a los de su barracón de todas las miserias del día a día.

"Miguel del Arco me dijo: «Como bailas, cantas e interpretas no hay persona mejor que tú para el papel»"

Él no está ahí por ser homosexual.

No. Quizá por ser rojo, por no estar de acuerdo con el régimen. Tiene una historia que le marcó muchísimo y entró en una especie de depresión que le llevó a empezar a beber, a provocar escándalos públicos. Y lo que no estaba bien visto lo tapaban. Por eso les metían ahí.

Los relatos de Charli recuerdan el poder balsámico de la cultura, algo que se vio en la pandemia, cuando series, cine y novelas sirvieron para mantenernos con el ánimo alto.

Está muy bien ese paralelismo que haces. Charli se dedica a contar historias con la que sus compañeros empiezan a aprender cosas, a tomar conciencia. Él, como es más intelectual que el resto, les enseña. Como hacen las buenas películas o las buenas series: que no son solo entretenimiento.

En la serie canta, como en aquellos tiempos que hacía musicales.

A mí siempre me gusta cantar. El que canta sus males espanta. Es una liberación para el alma, para elc uerpo y para todo. Y desarrollar un personaje que no solo tiene escenas habladas, sino que también cantadas, a mí me hace muy feliz.

Tuvieron dos meses de ensayos, lo que les permitió conocerse bien entre ustedes. Eso es todo un lujo.

Es algo muy atípico, sí, porque normalmente solo ensayas alguna escenita. Pero es que Miguel no tiene otra manera de trabajar. Decía: «De la noche a la mañana no podéis hacer de supercolegas». Con lo que tuvimos el lujo de ensayar todos cada día de 9.00 a 14.00, de lunes a viernes. Incluso en la parte del music-hall Tindaya trabajábamos casi todo el libreto. Lo pasábamos una y otra vez como si fuese una obra de teatro. Eso nos permitía tener la secuencias totalmente trabajadas el día del rodaje.

Hay que recordar el pasado para no repetirlo. ¿Es una serie necesaria?

Cada uno tendrá su opinión, pero yo creo que es absolutamente necesaria. Mi abuela, que tiene 97 años, cuando ve la serie alucina. Y con lo que está pasando dice: «¡Pero si esto hace ya 60 años que pasó!».Es necesario que la gente lo sepa, no solo los de 90 años, que ya lo supieron, pobrecitos míos, también las nuevas generaciones. Incluso la gente como yo, que tengo 43 años y no conocía esas historias. Es nuestro deber manifestar esto para que no vuelva a pasar y no se vuelva a censurar, ya que a todos nos deben dar nuestro espacio en libertad, no solo en la cultura, porque los derechos humanos son fundamentales para todos.

Se ha estrenado justo cuando se denuncia que el auge de la ultraderecha está propiciando cancelaciones de proyectos, digamos, políticamente incorrectos.

No lo pensamos así cuando se decidió hacer la serie, porque nadie pensaba que iba a pasar esto. Da lacasualidad de que se ha estrenado y ha pasado esto. Pero si esta serie sirve para que la gente tome conciencia, para que no vuelva a repetirse y para dar voz a aquellos que sufrieron tanto por conseguir los derechos humanos, merece la pena. Cuanto más alto lo gritemos, mejor, porque me parece un paso atrás absolutamente nefasto que espero no demos. Lo que está pasando no tiene sentido.

Ya no hay campos de concentración, pero sí jaulas invisibles levantadas por la homofobia.

Hay mucha gente que tiene ese miedo absurdo y piensas: ¿por qué no dejas a la gente amar en libertad? Que sean libres sea cual sea su orientación sexual, su manera de pensar o de hacer. No lo concibo. Me sumo a personas que estamos en contra de esos mensajes de homofobia, censura y de involución.