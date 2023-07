El aluvión de informaciones no cesa. Los exhibidores y distribuidores se frotan las manos, como no lo han hecho desde 2019, el año antes de la pandemia, el confinamiento y la crisis agravada del sector. Los estrenos prácticamente seguidos de ‘Indiana Jones y el dial del destino’, ‘Misión imposible: Sentencia mortal-Parte 1’, ‘Oppenheimer’ y ‘Barbie’, a los que debe añadirse, en algo de menor medida, el de la última producción de Pixar, ‘Elemental’, y en estricto ámbito español, la nueva comedia familiar de Santiago Segura, ‘Vacaciones de verano’, han conseguido que la gente vuelva ‘masivamente’ al cine, como no se veía desde hace años.

‘Barbie’ es el gran fenómeno: ni una sola entrada a la venta si acudías el viernes a las sesiones de media tarde de cualquier sala barcelonesa sin haberla comprado previamente. Pero el retorno de Indy y Ethan Hunt, las vacaciones estivales diseñadas por Segura para dar en la diana cuando arrecía el calor y las tribulaciones trágicas del inventor de la bomba atómica han devuelto las salas cinematográficas a lo que en esta época es natural: lleno absoluto. Crítica de 'Barbie': rosa, feminista, ¡fantástica! ‘Barbie’ ha recaudado en España siete millones de euros en solo cuatro días de exhibición, del jueves al domingo de la semana pasada. Hasta Yolanda Díaz, la líder de Sumar, cuarta fuerza más votada en estas últimas elecciones, decidió irse a ver la película de Greta Gerwig el día antes, el de la reflexión. Reflexionar con el discurso feminista de Barbie mientras aletea la sombra (diluida finalmente) de la extrema derecha llegando al Gobierno debe dar sus réditos de desconexión de la dura realidad. Negocio redondo Un vistazo a los números, fríos pero rotundos, da a ‘Barbie’ como vencedora en términos absolutistas. Costó 90 millones de euros, ha recaudado 140 en su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá y lleva ganados en todo el mundo 304 millones, de los que siete pertenecen a las salas españolas. Negocio redondo que, teniendo en cuenta que aún queda un mes y medio de temporada veraniega y no hay otros estrenos-bomba en el horizonte, va a generar aún muchos más dividendos. 'Misión Imposible': ¿Por qué sigue funcionando como un tiro este blockbuster de calidad? Va a ser un verano rosa plagado de intermitencias atómicas, las acciones acrobáticas de Tom Cruise o el retorno con látigo incluido de Harrison Ford. ‘Oppenheimer’, con un presupuesto superior de 162 millones, lleva recaudados 157, de ellos casi tres en España. Es importante destacar que la huelga de actores y actrices de Hollywood puede que retrase durante meses estrenos previstos para la temporada de otoño, tipo ‘Dune: Parte dos’, así que el filón de ‘Barbie’ y compañía puede alargarse un poco más. Una de las empresas de exhibición españolas más importantes, Cinesa, ya ha comunicado que este último fin de semana ha sido el mejor desde el estreno de ‘Vengadores: Endgame” el 25 de abril de 2019. Y que la exhibición en sala IMAX de ‘Oppenheimer’ ha llegado al 82% de ocupación. Seguimos con las estadísticas: entre viernes y domingo han pasado por los cines de toda España 1,6 millones de espectadores. El top 10 provisional en nuestro país está encabezado por ‘Barbie’, seguida de ‘Oppenheimer’, ‘Elemental’, ‘Insidious: La puerta roja’, la nueva entrega de la franquicia de Misión imposible, ‘Vacaciones de verano’ y el último Indiana Jones. Sorprendería, en todo caso, la escalada hasta la cuarta posición de un filme más de la saga ‘Insidous’ y sus fenómenos paranormales, y que Santiago Segura supere a Indy. Completan ‘Spiderman: Cruzando el multiverso’, ‘Te estoy amando locamente’ –segunda producción española bien situada– y otro filme de animación, ‘Ruby, aventuras de un Kraken adolescente’. Varios fenómenos han coincidido al mismo tiempo, además de la calidad intrínseca de muchas de estas propuestas. El denominado ‘Barbenheimer’ es un prodigio comercial que no sucedía desde hace décadas: dos grandes y antagónicas producciones compitiendo por la hegemonía en las salas. Es una situación ideal para el mercado: potenciales éxitos comerciales que pueden concitar el interés de espectadores de lo más diverso. Pero no deberíamos olvidar que cada fin de semana se estrenan en España no menos de seis o siete películas –españolas, europeas, asiáticas, latinoamericanas, de animación, independientes, de autor, documentales– y que muchas sucumben a la guadaña de la primera semana de exhibición.