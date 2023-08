Viñetas para visibilizar la realidad LGTBIQ+

El universo de Berto, personaje creado por el ilustrador e historietista Pablo Carreiro (Vigo, 1985), se expande. El adolescente homosexual que protagoniza la serie de cómics 'Chico!' volverá con una nueva aventura el próximo mes de diciembre, tras haber salido del armario en el anterior volumen –el tercero de la saga–, que ha llevado a su creador a recorrer numerosas ciudades a lo ancho y largo del país y que incluso ha traspasado la frontera lusa, ya que recientemente estuvo presentándolo en el Centro Galego de Lisboa.

En un momento en que el discurso del odio contra el colectivo LGTBIQ+ crece, espoleado por la extrema derecha, Carreiro espera que 'Chico!' contribuya a visibilizar y a normalizar la diversidad sexual y de género, y que sirva como referente a los jóvenes LGTBI. “Me parece terrorífico que cada vez haya más agresiones homófobas y, sobre todo, que se esto se tolere y que se abran debates que parecía que teníamos superados desde hace mucho tiempo y que se estén cuestionando unos derechos ya reconocidos. Todo esto se debe al auge de la ultraderecha y a la democratización de esos valores anticuados”, expresa el creador vigués.

Reconoce que no esperaba la repercusión que ha tenido 'Chico! Los que van detrás de la fila' (editorial Siete Islas), una historia que le ha dado, asegura, incontables alegrías. El ilustrador cerrará la gira promocional el próximo viernes, día 4, con una fiesta que comenzará a las ocho en la sala Plaff de Vigo (rúa Oliva, 8), y en la que estará acompañado por la asociación Avante LGBT+ de Vigo, que presentará sus proyectos, y que se cerrará con la sesión musical Chico! Pinchadiscos.

Tras las dos primeras entregas – 'Chico! #1' (Librospuntocom, 2019) y 'Chico! #2' (Librosindei, 2021)–, que presentaban a un Berto veiteañero y mileurista –no se especifica en qué trabaja, pero sí se sabe que tiene un trabajo precario y que hace equilibrios con su economía–, Carreiro decidió retroceder diez años, hasta situarse en la época del instituto para mostrar el momento en que Berto sale del armario, un momento similar al que vivió él porque Berto es mucho más que un personaje, es el alter ego de su creador.

“Aunque no es un cómic autobiográfico, sí que tiene detalles de mi propia historia y, sobre todo, muestra la forma en la que yo veo y me enfrento al mundo. Sin embargo, también hay cosas que no he vivido y que vivo a través de él”, explica.

El creador vigués recuerda con sumo cariño su etapa en el instituto, en el Colegio Mariano de Vigo. “Fue una etapa muy especial. Yo salí del armario en 2002, en el mismo año en el que sucede la trama de Berto, y lo viví con mucha normalidad. Yo era muy fan de Alejandro Parreño y llevaba la carpeta forrada con sus fotos. Decía a todo el mundo que me gustaba no sólo como cantante, sino también como hombre, y nunca tuve ningún problema ni con los profesores ni con los compañeros”, rememora.

Precisamente el cantante de la primera edición de “Operación triunfo” es quien firma el prólogo de “Chico! Los que están al final de la fila”, una novela gráfica con claros guiños a iconos de la cultura pop como Sailor Moon y Raffaella Carrá.

“Me gusta contar historias cotidianas, reales, pero huyo de lo trágico” Pablo Carreiro - Autora de "Chico!"

Al mismo tiempo que realiza este viaje nostálgico, Carreiro decide saltar de la tira autoconclusiva a la novela gráfica. Así, la nueva entrega seguirá los pasos de este adolescente de 16 años y sus inseparables amigas –Rika, Lorelá y Hannah– tras acabar el curso escolar. La noche de San Juan servirá de pistoletazo de salida a esta nueva aventura, que editará Siete Islas. No faltará tampoco la retranca gallega en esta nueva novela gráfica, que volverá a estar ambientada en Vigo y sus alrededores. “Me apetecía contar una historia sobre el verano, las fiestas y las verbenas de pueblo, que es tan nuestro”, confiesa el creador, que aún no ha cerrado el título.

'Chico!' tiene estética otaku –creció devorando manga– y tramas con corazón. Para Carreiro, las claves de que la saga gane cada vez más lectores. “La gente está respondiendo muy bien a las historias de Berto porque además de entretenerles, les emociona. Todos nos merecemos celebrar lo bonito que tenemos en nuestras vidas. A mí me gusta contar historias reales, cotidianas, pero huyo de lo trágico. Todos nos merecemos finales felices”, comenta.

En 2008, Carreiro decidió dejar la psicología para dedicarse de pleno a la ilustración. Entre sus trabajos se encuentran 'Uriko!' (Librosindie, 2021), un cómic sobre la cultura japonesa; 'Vive Spice', exposición sobre otro de sus ídolos: las Spice Girls, con la que recorrió el país, y las ilustraciones para el libro infantil “Pichichán y la mágica aventura de los retos” (Destino, 2022), escrito por David Moreno.