No es cierto que aprendamos a leer. O, por lo menos, nunca culminamos ese aprendizaje. Negar esta limitación supone creer que nada te puede ya sorprender; que nada se pueda descubrir. La ignorancia consciente es el inicio del conocimiento, por eso deberíamos agradecer especialmente aquellos libros que no nos devuelven a la tradición de las costumbres ni a lugares que podríamos recorrer con los ojos cerrados. A veces hago un esfuerzo por ponerme en el lugar de quien va a leer por primera vez un libro determinado y siento envidia por esa ignorancia consciente de la que hablé hace un momento.

No me ocurrirá (o sí) con Pedro Provencio, poeta del que paso ahora hablar, pues ya conocía buena parte de obra antes de encontrarme con su poesía reunida bajo el título de "Obrador". Aunque, para la ocasión, el poeta de Alhama de Murcia ha dispuesto sus poemas de manera que uno podría tener la sensación (casi la certeza) de encontrarse ante un nuevo libro, una suerte de enciclopedia abierta de su propia poesía. Para los lectores que ya conocieran a Provencio, supondrá una invitación a una relectura que no signifique una simple revisión o repetición de estímulos.

"Obrador" forma parte de una iniciativa de la editorial Dilema y del crítico y poeta Antonio Ortega, que ha brindado la posibilidad de reunir su poesía a autores como Miguel Suárez, Ildefonso Rodríguez, Concha García, Tomás Sánchez Santiago o Tomás Salvador González, el primero y el último, desgraciadamente, ya fallecidos.

Aprender a leer se aprende con un género como el poético, que vive la tensión entre lo comentado y lo que se queda corto, por evocar una idea de José Ángel Valente y que recuerda el poeta asturiano Marcos Canteli en su excelente introducción a "Obrador".

Así presenta a Pedro Provencio: "Estamos ante un poeta casi secreto, cuya lucidez a menudo tematiza la desaparición".

Esa idea de tematizar la ausencia, de discurrir poéticamente por los márgenes, no debería justificar el desconocimiento de su obra. Sabemos que en la sociedad poética van alternándose dinastías y su centralismo, más que en una cuestión espacial, se dirime en el sempiterno gusto por lo discursivo y lo emotivo.

Con su escritura polifónica y alejada del "yo", la poesía de Provencio propone un campo abierto y descentralizado: "El poema en la obra de Provencio se concibe teóricamente como foro de debate que incluye el de su propia entidad" (Marcos Canteli de nuevo).

La lectura del mundo que se sugiere (si es que sucede algo así) es madura y conflictiva desde sus inicios; alejada del narcisismo y especialmente dotada rítmicamente gracias al oído y conocimientos musicales del autor. La ausencia de certezas, el equilibrio entre lo posible y lo que no: "Un ala, lo indecible. / Otra, lo dicho".

En todo recorrido cabe la posibilidad de unos puntos de inflexión. Por mi parte quisiera poner el acento en dos títulos que ya se evidencian en "Obrador" como pilares: el libro cuya escritura definitiva culmina en 2013, titulado "Ciento cuatro días", y, sobre todo, "Onda expansiva" (2012), un libro capital, una lección de poesía sin caer en melodramas, que se centra en los atentados del 11M. Cada poema va encabezado a modo de título por el nombre de cada una de las víctimas, pero lo que va a continuación no son letanías fáciles de lamentos, sino una serie de voces atravesadas por otras voces y otros ámbitos: un tapiz tejido por la provocación del terrorismo. "No pueden hablar, dice Provencio, y por eso su decir es poesía". Sobre esta afirmación se sostiene, diría yo, toda una poética (que no deja de ser la ética de un poeta) a mayor beneficio de "Onda expansiva", una obra que sorprende que no sea una referencia de la cultura de este país como lo puede ser "Descripción de la mentira", de Antonio Gamoneda, o "Don de la ebriedad", de Claudio Rodríguez.

"Porque el lenguaje tiene una justicia ilimitada. / Y no perdona a nadie".