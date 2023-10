Donna Leon, vida y obra

Donna Leon (New Jersey, 1942) es conocida por haber dado vida, durante treinta y dos exitosas entregas, al comisario Guido Brunetti, que desarrolla sus pesquisas en Venecia, la ciudad-estado que en otro tiempo dominó los mares y hoy es la joya urbana que visitan treinta millones de turistas cada año. Además, sus novelas han sido llevadas a la pantalla, traducidas a veintitrés idiomas y han merecido los premios literarios CWA, el Silver Dagger y el Pepe Carvalho.

El 28 de septiembre del año pasado, Donna Leon cumplió 80 años y decidió escribir "Una historia propia", una autobiografía heterodoxa con diferentes estampas de su vida que se desarrollan cronológicamente, como viñetas separadas por un espacio en blanco –lo no-dicho por ella–, y que cada lector ha de rellenar por lo que conoce de entrevistas o encuentros literarios, como el que mantuvimos en Asturias en el Centro Niemeyer el 24 de abril del 2014. Tal vez cuando se dispuso a escribir esta autobiografía se sintió como la protagonista de "La señorita Brill" –el relato de Katherine Mansfield–, y decidió dejar constancia de lo vivido, soñado y leído en tiempos pretéritos.

En los diez primeros capítulos de "Una historia propia" nos habla de sus años en New Jersey. Los recuerdos se centran en sus abuelos, uno de apellido León y el otro Noll, inmigrantes que no revelaron de dónde venían, como si hubiesen olvidado su país de origen. Otro punto de anclaje es su madre, una mujer con arrangiarsi –capacidad para apañárselas con los problemas y caer de pie–, que "miraba el mundo de soslayo", que diría Emily Dickinson. Y la autora mamó de ella la ética laboral protestante, en la que trabajar y estudiar formaban parte de su forma de ser, el no pain, no gain.

Luego desfilará el amor que ha profesado por la literatura, el poder del lenguaje y escritores como Jane Austen, León Tolstói, Charles Dickens, Ross Macdonald, Raymond Chandler, Dashiell Hammett o Ruth Rendell. O los clásicos que recomienda por boca de sus personajes: Heródoto, Esquilo, Eurípides, Plinio el Viejo o Cicerón. A lo que se une su pasión por la música clásica y la ópera, donde conocerá a los mejores: Scotto, Pavarotti, Caballé, Domingo, Price, Sills, Olivero, Nilsson, Di Stefano, Del Monaco, Corelli, Gobbi y Christoff. De las óperas, nos mostrará su devoción por "Tosca", pese al desprecio de críticos como Joseph Kerman. Dice que se le abrió la tierra bajo sus pies cuando escuchó "El Mesías" y, desde ese momento, estableció un vínculo con Georg Friedrich Händel, a partir de su relación con Peter Jonas –director Estatal de la Ópera de Baviera–, y con Alan Curtis.

Los capítulos siguientes se centran en sus vivencias en Persia, la actual Irán, China y Arabia Saudí como profesora de Literatura inglesa. Destaca la anécdota en Arabia de que "los alumnos podían ser vagos, podían ser estúpidos, podían ser ambas cosas a la vez, pero nos habían dejado muy claro que nadie podía suspender" (pag 128). Esto parece indicar que Arabia abrió las puertas a lo que sería nuestro actual y posmoderno sistema educativo.

Finaliza con sus años de profesora en Italia, en capítulos cuyo título disipan cualquier duda: "Italia, ti amo". De este periodo son los dos capítulos más divertidos. El primero es que ha tenido que dejar una carta en la comisaría de Venecia, la de Campo San Lorenzo, por indicación del questore, dottor Maurizio Masciopinto, dirigida a los lectores que se acercan a conocer al comisario Brunetti, desconocedores de que los personajes de sus novelas son de ficción. La segunda es el paralelismo que establece entre las maniobras de las mujeres mayores que van a la compra en el mercado de Rialto y las enseñanzas de Carl von Clausewitz en "De la Guerra", donde muestra que la pasión, el juego y la política son una trinidad inseparable.

En 1992, con cincuenta años, Donna Leon publicó su primera novela, "Muerte en la Fenice", después de haber leído mucho, de haber soñado mucho más y de haber tenido una vida nómada, donde experimentó cientos de vivencias en diferentes culturas. De ahí que "Una historia propia" constituya una lección impecable para las personas que pretenden escribir sin haber leído y sin poseer experiencias vitales dignas de ser contadas.