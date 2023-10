El cineasta David Trueba: "Distinguir la rumorología sobre la reina Sofía de la verdad ha sido complicado"

El cineasta, escritor, periodista, guionista y actor David Trueba (Madrid, 1969), que ganó un Goya a la mejor dirección y guion por 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' y que estranrá el 'biopic' sobre Eugenio 'Saben aquell que diu...' y un documental sobre Felipe González, ya se alió con el productor y periodista Jordi Ferrerons, director de la productora Lavinia Audiovisual, para realizar la docuserie 'La sagrada familia' sobre el clan Pujol para HBO Max. El dúo repite experiencia para la misma plataforma, aunque ahora cambia de protagonistas: suya es la serie documental 'Sofía y la vida Real', que se estrenó en junio HBO Max y que emite este martes, 10, en abierto, DMAX (22.30 horas).

Docuseries sobre el clan Pujol, la reina Sofía, Felipe González... ¿Se siente cómodo con el género, David?

(David Trueba) Pues sí. Además, creo que, en un momento en que las informaciones están sesgadas, hay que colocarlos en el contexto que les corresponde a cada uno y que cada cual extraiga las conclusiones que quiera. No ha sido algo deliberado, pero tocaron mi pequeña fibra sensible de periodista y de persona que cree en su país y que hay que hacer una historia que sea un poquito más ambiciosa que la hecha a partir de la ideología del partido al que votas.

Jordi, por su perfil periodístico le apetecería este proyecto

(Jordi Ferrerons) Absolutamente. Contar historias a través de personajes es el sueño de aquellos a los que nos gusta contar historias. Y si cuentas con protagonistas como Pujol y su familia y Sofía y su familia es un material maravilloso. Son personajes fascinantes por sí mismos y te permiten adentrarte en la historia para entender cómo hemos llegado a donde estamos y cómo se ha construido la sociedad en la que estamos vivivendo.

Cuentan todo lo que rodea a la Familia Real, pero siempre vinculándolo con Sofía.

(D. T.) No queríamos sacarla del primer plano nunca. Ella voluntariamente ha ejercido ese papel secundario, de fondo, de casi una esfinge inamovible y teníamos que hacer el esfuerzo contrario para colocarla en el centro de los momentos críticos, conflictivos o de éxito. Cómo colocarla a ella y como verlo a través de ella como personaje principal. Ese era una de las grandes originalidades del proyecto. Y curiosamente de ese ejercicio salen unas verdades que estaban ahí, pero en las que no habíamos reparado.

(J. F.) Descubrimos que no era una persona pasiva. Su actitud pública era estar en segundo plano, pero su rol muchas veces ha ido mucho más allá. Hay momentos en los cuales Sofía es un gran apoyo y una gran brújula para Juan Carlos. Y a la familia Familia Real le ha asegurado esa continuidad dinástica. Si no llega a ser por ella es muy posible que la historia se hubiera escrito de otra forma.

Por ese segundo plano buscado, imagino que habrá sido difícil lograr documentación.

(D. T.) Sí, ha sido difícil tener acceso a testimonios más cercanos que fueran solo basados en la rumorología o en la especulación. Y como la Casa Real tiene la norma de no desmentir públicamente nada ni de emprender acciones legales o demandas contra los medios de comunicación y los periodistas, todo vale. Distinguir la rumorología de la verdad, las leyendas urbanas de lo cierto, era complicado. Porque ellos mismos han fomentado eso, es una de las formas de la desinformación, la no ratificación de las cosas. Y había no solo que acceder a ese círculo, sino descubrir si existía algún tipo de corte. Porque siempre se ha dicho que era una monarquía sin corte, y algo de razón tienen. Ella ha mentenido muy claro que el linaje continuará. No tanto el Borbónico, sino el de Grecia. Hay casi un cambio de línea dinástica que se produce en su figura y que hemos asisitido a él sin darnos cuenta. Los Borbones son una parte de la familia más excéntrica, disparatada, más campechana, divertida, desacomplejada, hasta el exceso, pero Sofía ha hecho un giro de guion muy importante hacia el rey Felipe VI, que tiene otra personalidad completamente distinta.

(J. F.) Sus apariciones públicas han sido de posados, no de robados. Y ha habido algunos robados que incluso ha provocado ella, porque le ha convenido. Eso lo contamos. Y hemos intentado analizar a fondo imágenes y secuencias muy conocidas por el gran público para entender el contexto y el porqué de la actuación de la reina Sofía y de los que estaban a su alrededor. Hay cuatro o cinco momentos que contribuyen a acercarse un poco al personaje en su actuación pública y su actuación política.

Como el vestido fucsia que lució en la coronación en pleno luto de Franco. Toda una declración de intenciones.

(J. F.) Ese es uno de los puntos. Otro, sus apariciones plúbicas con ocasión de los ingresos hospitalarios del rey Juan Carlos, con contextos complicados. Otro, el incidente de la Catedral de Palma y actos protocolarios, como la Catedral de Santiago, la bienvenida a Benedicto XVI, que ayudan a explicar muchas cosas si los analizas detenidamente.

Abordan también una gran polémica: las declaraciones de la reina en el libro de Pilar Urbano.

(D. T.) Es un elemento que sigue generando controversia: saber cuánto había de la propia ideología de Pilar Urbano en el el retrato de las opiniones de la reina. Quizá la verdad está en que la agenda de dos personas coincide en un momento determinado y alguien sobreinterpreta tus opiniones porque seguramente las conoce. Pero se tiene que dar el interés mutuo de expandir una teoría y de polemizar con un Gobierno, cosa que es probablemente el mayor peligro de una monarquía. Cuando bajan a la arena política, a la trifulca, siempre es un problema y si se hace, tiene que ser porque se tiene la fuerza para cambiarlo y torcer el designio de las urnas. Y la monarquía sabe que puede estar por encima de las urnas de una manera simbólica, pero no le conviene echarles un pulso, porque cuando lo hace, sale muy mal parada.

No quieren caer en la rumorología, por lo que no se mojan sobre si tenía un amante en Londres.

(J. F.) No hemos encontrado ninguna fuente fiable que nos hablara de forma fehaciente de ese y otros extremos. También hemos querido huir de puntos sensacionalistas, muy llamativos. Creemos que la vida de Sofía ya es suficientemente llamativa para abordarla de forma rigurosa. Si ese hecho nos hubiera conducido a algo relevante, que la eventual relación al margen del matrimonio de la reina Sofía hubiera puesto en peligro la monarquía, hubiéramos seguido ese hilo. Pero no no lo hemos encontrado. No digo que no lo haya, pero no lo hemos encontrado.

(D. T.) En el proceso de documentación de los Pujol también nos pasó que se nos acercaba gente que incluía algunos elementos delicuenciales o personales, pero nos faltaba que eso viniera acreditado con pruebas. Y a veces tienes que renunciar.

Han puesto la luz en un personaje a la sombra. Pero podría apagarse, si se le aparta de las apariciones públicas.

(D. T.) Sí. Es curioso la historia de las monarquías suele tener esos componentes de sombras de unos sobre otros. Juan Carlos ejerce el papel del personaje más peligroso para la monarquía de España y la monarquía debe protegerse de él. Le pasó a Alfonso XII con su madre, que no la querían traer de Francia, porque acababan de restaurar el periodo Borbónico en España y lo que le recomendaran es que Isabel no apareciera por España, porque traía mala vibraciónn. Es curioso que 100 años después se produzca lo mismo. Yo creo que hasta les incomoda en cierta manera y cuanto menor sea su presencia más tranquilos están.

(J. F.) Hay algún entrevistado que dice que la presencia de Sofía nos recuerda la ausencia de Juan Carlos. Al final de la serie pretendenmos explicar cuál es ahora el rol público de la reina Sofía, que la tienen un poco encapsulada. Sí que aparece en momentos determinados, pero si ella aparece, nos acordamos de dónde venimos.