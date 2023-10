Cada cierto tiempo se leen afirmaciones absurdas que abundan en la línea de que la lírica española es algo muerto, poco menos que un erial o un cementerio. Algunos quieren hacernos creer que la zarzuela es un género del pasado, apto para desempolvar de cuando en cuando, pero sin vida de futuro. De la ópera española ni hablamos, ésta ya directamente arde en el infierno de la nada.

Sin embargo, los pájaros de mal agüero están encontrando cada vez más resistencias a su argumentario manido y falto de un solvente discurso intelectual. Ni la zarzuela es algo de otro tiempo ni la ópera nacional una extravagancia. En estos años, y de manera cada vez más normalizada, estamos asistiendo a estrenos en diversas ciudades españolas –Oviedo entre ellas– y, como es lógico, por razones presupuestarias, en Madrid la apuesta está siendo más decidida y con continuidad.

El Teatro de La Zarzuela abre temporada con la puesta en música de una de las grandes obras de Lope de Vega, "El Caballero de Olmedo", en una magnífica adaptación de Lluís Pasqual, que también firma la propuesta escénica, sobre una composición de Arturo Díez Boscovich. El resultado es formidable y el público la está recibiendo con encendido entusiasmo.

Pasqual condensa muy bien el drama de Lope de Vega, con escenografía videográfica de Daniel Bianco extraordinaria y vestuario preciosista de Franca Squarciapino.

La partitura de Díez Boscovich es tremendamente exigente, tanto para la orquesta como para los cantantes. A lo largo de una hora y cuarenta minutos no da tregua. Es un continuo en forte o mezzoforte, y apenas se generan espacios de escape, remansos líricos. Es un efecto claramente buscado para atrapar al espectador en una tensión continua y creciente que ya se enuncia en la intensa obertura y que no se remansa hasta el espectacular réquiem que cierra la obra, de enorme emotividad. Quizá un concepto melódico más ondulante pudiese conseguir otros efectos que con este planteamiento no se logran.

Guillermo García Calvo sobrevuela con garra dramática por la partitura y enfatiza otra de sus características, un rasgo casi cinematográfico en una música que tiene trazos de autores del pasado, reelaborados con un lenguaje de nuestro tiempo. Este soporte es el que sirve a Pasqual para dictar, una vez más, una lección de teatro con mayúsculas: de ritmo, de intención, de capacidad narrativa. Una verdadera delicia su instinto para contar la historia con un crescendo dramatúrgico que no deja cabos sueltos y que propicia una fluidez en el encaje de las escenas fuera de serie.

El elenco defiende la obra con empeño encomiable. Cuatro pilares son clave en este sentido: Joel Prieto, Rocío Pérez, Germán Olvera y Nicola Beller Carbone. Excepcionales en sus prestaciones vocales y escénicas, Olvera y Prieto, de hecho, haciendo gala de una flexibilidad y fortaleza vocales incuestionables. Berna Perles, Gerardo Bullón y Rubén Amoretti afianzan con acreditada solvencia sus respectivos cometidos. Es muy gratificante asistir a un estreno contemporáneo capaz de generar la adhesión total por parte del público que llena el teatro. Ese fervor en las ovaciones nos indica que la lírica española tiene mucho que aportar a nuestra sociedad. De ahí la importancia que las instituciones públicas apuesten de forma decidida por la creación musical y faciliten redes para que se puedan disfrutar estos proyectos en todo el territorio.