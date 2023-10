"Palabra de Pritzker" (Anagrama) es el último libro firmado por Llàtzer Moix. No recuerdo quién decía que la arquitectura de los últimos decenios en España era como un avión en el que iban todos los arquitectos y que al final pilotaban periodistas. Realmente, Moix en "La Vanguardia" y Anatxu Zabalbeascoa en "El País" (a la que cita en el libro por la etiqueta de "decoroso" que le puso a Moneo) han sido fuentes inagotables de sabiduría y olfato arquitectónicos. Moix ha escrito libros muy interesantes sobre el panorama, siempre cargados de crítica hacia los excesos. En "Arquitectura milagrosa" (Anagrama 2010) criticaba no solo a los "arquitectos estrella", sino a los políticos y ayuntamientos que derrochaban en estas formas informes. El periodista de Sabadell estaba en la línea de Deyan Sudjic, crítico y arquitecto inglés de origen yugoslavo (a quien también cita en su nuevo libro) que publicó "La arquitectura del poder" (Ariel, 2007) para mostrar su descontento con esta situación. (Más tarde, Sudjic, en 2016, publicó "El lenguaje de las ciudades", donde aflora el desvarío en la City londinense.) Y Moix, en "Queríamos un Calatrava" (2016), siguió su búsqueda de la cordura donde no la hay; precisamente hablamos de este asunto cuando lo conocí hace años, en Pamplona, y cruzamos algún email sobre los artículos que yo había escrito sobre Calatrava en Oviedo.

"Palabra de Pritzker" es indispensable para conocer de primera mano a 23 ganadores de este premio (casi todos los vivos), no solo a los arquitectos y sus proyectos, que ya disfrutamos en otras publicaciones, sino a las personas que fueron niños, disléxico alguno, que no dibujaban bien otros, que lucharon, que admiraron a sus padres y madres, que quieren mostrar el apoyo que tuvieron de sus mujeres, que fuman (alguno exageradamente, a pesar de su edad), que cerraron y abrieron estudios y que llegaron a donde están hoy (algunos muertos, tras la entrevista). Es conveniente completar también este libro con "Premios Pritzker, discursos de aceptación, 1979-2015" (Fundación Arquia 2015); pero, como digo, lo mejor de este es ver la maestría del periodista, sus finísimas observaciones cuando llega a los estudios y espera, a veces mucho tiempo, a que aparezca la estrella, y cuando lo tiene delante, no interviniendo más que para azuzar algún fuego que aparece en el discurso, preguntando también lo más incómodo, autorías de proyectos compartidos... Pero, eso sí, al final, no vaya a ser que la conversación acabe antes de tiempo. La educación exquisita, los medios (ya que se tuvieron que realizar muchísimos viajes por el mundo), los enfoques distintos, los distantes arquitectos, aunque la mayoría, accesibles y relajados: "No ponga eso; bueno, póngalo, qué más da". "¡Oiga, le va a salir una entrevista de treinta hojas!", le dice otro... Pues bien, estas más de quinientas cincuenta páginas, entre las que se incluyen unas veinte con fotos de los entrevistados y de sus obras en color, se lee con fluidez y facilidad, con ganas, ya que cada uno de estos "Nobel" de la arquitectura se convierte en un pequeño libro sobre la vida de un niño que, con todo y ser bien añoso, sigue brillando dentro de sus ojos, y que Moix, como Lázaro, va despertando con sus preguntas. "Somos lo que sabemos", dice en un momento dado Nouvel.