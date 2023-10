Siempre vuelve’l Padre Galo

Padre Galo, Padre Galo, siempre vuelve a nós Fernán-Coronas, colos sos guapos y sonoros versos, allumando’l branu que pasó y la seronda d’agora. Del Padre Galo siguiremos lleendo y escuchando munches coses y la so obra tardará bien de tiempu n’escaecese. Porque la so fuercia poética ye un imán inevitable pa entender la lliteratura y l’espíritu astur que nella alita. Y non solo la obra, sinón tamién la so figura d’escritor, enllena d’aspeutos insólitos y, delles vegaes, contradictorios, amás d’escuros en dellos casos.

Esti branu vio la lluz un llibru-DVD asoleyáu por Andante Producciones Culturales y xestionáu editorialmente por Trabe, de pasta dura y con ochenta páxines, onde na portada apaez la mirada intelixente y averada al horizonte del Padre Galo, Antonio Fernández y Fernández Cantera, más conocíu col so alcuñu lliterariu "Fernán-Coronas". Naciera en Cadavéu (Valdés) en 1884 y la so vida acabóse nos años foscos de la guerra civil, en 1939. Parte importante de la so obra conocémosla gracies a dos llibros importantes que s’espublizaren en 1984 (edición de C. Rico Avello) y en 1993 (edición d’Antón García). Otramiente, otres publicaciones d’autores dixebraos recoyeren poemes d’esti magníficu autor, ún de los escritores más prolíficos n’asturianu. Dexó escritos tantos poemes qu’ente ellos atopamos dellos auténticamente xeniales y otros menos interesantes, que dependíen de determinaes urxencies, como cumplir con amistaes o, nos últimos tiempos, marcaos polo años dramáticos de la guerra. Ye, entós, la obra de Fernán-Coronas desigual en cuantes a la calidá lliteraria, pero siempre alcontramos en cualisquier de los sos poemes, mesmamente nos menos valoratibles, un aquel especial, una gota de guapura con sabor al so autor. Esti llibru-DVD, tituláu "Fernán-Coronas. Una l.lectura musical" ufiértanoslu’l bien conocíu tenor asturianu Joaquín Pixán, qu’esbilló unos cuantos poemes de Fernán-Coronas, concretamente catorce, a los que-yos punxo música y voz mui valoratibles y emotives. Manuel F. Avello collaboró poniendo son tamién a cuatro poemes, pero en conxuntu ye la voz de Pixán la que da un acertáu relieve musical a estos dieciocho poemes. La esbilla ye perbona: un recorríu axeitáu pela obra del poeta, una serie de cantares que nun dexará indiferentes a los qu’escuchen el DVD insertu nel llibru. Fai falta tener presente qu’esta obra, onde conviven la voz de Pixán y la lliteratura de Fernán-Coronas, ye muncho más qu’un simple discu musical, porque ye tamién un llibru con trabayos de gran interés pal públicu xeneral y pa los interesaos na obra del Padre Galo en particular. Asina, podemos lleer un escelente artículu del profesor Xulio Viejo tituláu "Fernán-Coronas: semeya con papeles", onde se nos fai un averamientu a la obra "complexa y contradictoria" d’esti autor. Yá estudiara’l profesor Viejo la obra y la personalidá del poeta valdesanu en trabayos anteriores, pero nestes fueyes fai un balance y una evaluación global del escritor y la so obra. A tolos llectores van presta-yos los poemes escoyíos nesti llibru y acompañaos pola música y voz de Joaquín Pixán: "Queixúmene del Esba", "Augua de la fonte", etc. Nesta edición apaez, por supuestu, la lletra de los poemas y un comentariu de los mesmos. A mí sigue respigándome la maxistral "Incla interior", onde los güelpes del martiellu son resonancia de los llatíos del corazón del Padre Galo, al que persiguió la enfermedá cardiaca hasta la muerte. Especial mención merecen los cinco poemes que Fernán-Coronas escribiera en llingua italiana cuando, dientro de la so actividá na orde de los oblatos, anduvo nos años 1911-1915 pela parte del Piamonte y del Valle d’Aosta. Dende ciudaes como Pila y Turín busca’l poeta consuelu pal dolor y describe’l paisaxe del alma mientres contempla los ríos y montes piamonteses y, ensin dulda, siente l’alcordanza d’Asturies. Y tenemos la suerte de tener a mano otra obra interesantísima de Fernán-Coronas: el llibrín de 50 páxines editáu per xunetu pola Academia de la Llingua Asturiana na coleición "Cartafueyos de lliteratura escaecida". El llibru titúlase "Nel corazu de casina" y nél tán catorce poemes inéditos, poemes encantadores que podemos dir axuntando a los que guardamos del poeta valdesanu. El llector tien tamién la posibilidá de ver la imaxe facsimilar de los respeutivos manuscritos de Fernán-Coronas, colos tachones, correiciones y camudamientos que’l mesmu autor foi faciendo, amosándonos asina lo muncho que curiaba la obra que taba escribiendo. Esta cuidadísima edición, iguada por Adrián Martínez Expósito, cuenta con una imprescindible introducción fecha por esti investigador, introducción onde se contestualicen y analizen con procuru tolos detalles de los poemes espublizaos. Adrián Martínez ta trabayando nuna xera bien importante, recuperando y estudiando la obra de Fernán-Coronas, dientro del Proyectu Fernán Coronas (Universidá d’Uviéu / Fundación Valdés-Salas), que dirixe’l profesor Xulio Viejo. Naguamos por lleer en futuru de la mano d’Adrián Martínez otros testos inéditos del nuesu poeta y estudios qu’afonden na so obra: queda muncho por dicir, como la poética y los intentos de gramática que tán a la solombra de la obra yá conocida del Padre Galo. Cola ayuda de la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Turismu del Principáu d’Asturies