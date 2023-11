La ética de la ambigüedad

Al día siguiente de llegar a Londres como invitado a dar las conferencias Weidenfeld en la Universidad de Oxford, otoño de 2022, Juan Gabriel Vásquez se encuentra en un bar de la calle Dean, en Soho, con el escritor libio Hisham Matar, que quería enseñarle las calles donde transcurren sus novelas. En algún momento, tras mostrarle la plaza en la que la vida de sus personajes cambia para siempre, la conversación deriva hacia cuestiones más generales y JGV le plantea su impresión de que en el curso de su vida como novelista, iniciada alrededor del cambio de siglo, el lugar de la ficción se ha desplazado. Una mutación, un leve desajuste, en la relación que existe entre sus ficciones y la sociedad en la cual escribe. Hisham, que le escucha con mirada cómplice, apunta como posible causa, al menos una de ellas, la relación tan deteriorada que existe hoy con la duda y las zonas grises, pues la ficción es inseparable de una cierta ética de la ambigüedad, y nuestro tiempo, le dice Hisham, está plagado de pequeños fundamentalismos.

Las cuatro conferencias que incluye este volumen conforman un elogio de la ficción y, a la vez, un testimonio de inquietud por su cometido en las sociedades actuales, proclives a un caldo de cultivo del buenismo y de lo políticamente correcto que ha derivado en una apropiación cultural que, por ejemplo, prohíbe a una traductora holandesa y blanca traducir un poema de una mujer norteamericana y negra o que censura a un hombre escribir desde el punto de vista de una mujer. Como poco, parece que hay un cierto prejuicio a la hora de adentrarse, o permitir adentrarse, en terrenos que no son propios. Parece que la ficción tiende a medirse por el patrón de lo que se llama autenticidad: "En sectores muy diversos de nuestras sociedades se ha instalado, de unos años para acá, la convicción de que es reprobable contar una historia desde un punto de vista que no es el nuestro", escribe Vásquez en el prólogo.

Hablar desde el lugar de otro, fundamento de la ficción, está bajo sospecha. Por tanto, sólo una íntima conexión autobiográfica del autor con el personaje pude ser la base legítima de una ficción. Unos mejores que otros, algunos muy buenos, se han publicado en los últimos años verdaderas manadas de libros que apuntan en esa dirección.

Este pretendido elogio de las verdades conlleva un rechazo implícito del acto de ficción al tratarse de una impostura en la que se asume una voz ajena, una voz que no es la propia. Pero como recalca JGV de forma repetida en estas conferencias, esa impostura activa mecanismos de conocimiento que sólo son posibles en el lenguaje y por el lenguaje de la ficción, capaz de penetrar una realidad ajena, una realidad desconocida y oscura, y mirar el mundo desde allí: "Convertirnos en hombres (o en mujeres) mientras leemos: buscando algo similar hemos acudido a la ficción durante siglos; eso le hemos pedido, la construcción de lo que somos o queremos ser, o el lento descubrimiento de nosotros mismos en las palabras de los otros, la posibilidad de hundirnos en una mente ajena y luego volver con las noticias de lo que en ella ocurre".

No ocurre solamente en la literatura, seguramente todos tenemos ejemplos en la vida diaria de que asumir el punto de vista de otro es una de las tareas más difíciles para un ser humano. Mientras prepara estas conferencias, JGV lee a Kundera y un subrayado del checo le lleva a Hannah Arendt cuando incide en que mirar el mundo desde una perspectiva diferente no es una mera cuestión de empatía, como si intentáramos ser o sentirnos como otra persona, sino de ser y pensar desde mi propia identidad donde en realidad no estoy. No tanto sentirme como se sentiría otro sino, más bien, ocupar el lugar de otro. Por esa razón, la ficción que se escribe sobre la historia es el lugar donde comprendemos, o intentamos comprender, lo que la historia no cuenta por sí misma: "La posibilidad ver y vivir la historia como una situación existencial", en palabras de Kundera anotadas por el autor.

Vivimos un tiempo tan acelerado que la continuidad con el pasado parece haberse roto y esa ruptura hace imposible la comprensión del presente. JGV lo ha dicho otras veces y lo repite aquí: "Las novelas que prefiero como lector, las novelas que intento escribir, son las que buscan restablecer esa continuidad rota: en otras palabras, restaurar la condición histórica del hombre y resistir a la progresiva des-historización de nuestra experiencia". La naturaleza humana es ambigua, cambiante, impredecible y en su realidad dos conjuntos de valores morales pueden ser opuestos, incluso contradictorios y, al mismo tiempo, igualmente legítimos, aunque sean incompatibles. Ese territorio, el de las características humanas menos obvias, ese nivel inferior, subterráneo, variado e impredecible, desde su desconfianza en lo absoluto, esas zonas grises a las que hace referencia Hisham Matar, la incertidumbre humana, es el hábitat de la ficción. Como dice JGV al final de la última conferencia, la ficción no puede ofrecer nada más que libertad, la libertad de pensamiento, libertad de juicio, libertad de los diversos tipos de proselitismo que nos acosan. Un lugar donde la ambigüedad esencial de la vida humana se busca en lugar de recelarse.