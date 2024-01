Una existencia plena, llena de sentido

No sé cómo habrá sido, pero estoy seguro de que Ramón Prendes se ha ido en paz, aunque sin duda demasiado pronto. Hacía tiempo que no sabía de él porque participaba del ya crónico retraimiento de los pintores gijoneses, que en su caso tomaba forma en un caserón aislado de la zona de Viesques, donde tenía su vivienda y estudio. Vinculado desde 1987 a la galería Cornión, lo último que intenté fue que su obra estuviera bien representada en el Museo de Bellas Artes de Asturias, porque en aquel entonces no estaba colgada en la colección permanente y creo que es uno de los artistas asturianos que merecen estar constantemente presentes en toda selección que se haga. Por eso ocupó la portada del tomo sexto de la colección que edité con Hércules Astur, en el que se incluía una amplia semblanza suya escrita por la profesora Ana María Fernández.

Nacido en Gijón en 1950, su pintura siempre contó historias, aunque muy a su manera. De la locuacidad inicial, correspondiente al entusiasmo de los años ochenta, fue desprendiéndose poco a poco, pues sabía perfectamente que para estar bien con uno mismo es necesario no hablar mucho ni decir palabras vanas. De ahí que sus característicos títulos, tomados de pasajes de sus escritores favoritos (Joyce, Beckett) o de textos taoístas, no se correspondan en realidad con las imágenes mostradas, pues eran otorgados después de la finalización de la obra, sólo para indicar las preferencias literarias del pintor. De 1997 es por ejemplo uno de los óleos guardados en el Museo de Bellas Artes de Asturias, titulado "Edom, ciudad dormida", que es una escena marítima, con una torre lejana humeante y una celda en primer término con barrotes. Parece una metáfora de la vida encerrada en el cuerpo, de la huida mental hacia el paraíso. Su trabajo tuvo desde un principio ese matiz personal, con iconografías procedentes de un subjetivo repertorio figurativo, en el que suele aparecer la idea de la soledad, ilustrada a menudo con un faro o una torre que rompen la horizontalidad del paisaje. Posteriormente, su pintura se enriquecería con nuevas iconografías: paisajes donde el mar es el verdadero protagonista, escenas de interiores e incluso composiciones con figuras, habitadas por seres ensimismados, de la misma quietud que los objetos o las naturalezas muertas. De 2003 es "Jardín de K’un", que fue adquirido por el Museo Jovellanos de Gijón, expuesto recientemente en el Museo Piñole. En esas panorámicas aparecen de repente elementos icónicos personales: una esquina de Gijón o un retazo de la ría gallega donde su familia política poseía una residencia estival, pero tan descontextualizados que pierden su particularidad. En ese proceso de despojamiento resultó decisivo el viaje realizado en 2000 a Marruecos, en cuyo aniconismo vio, como después en Estambul o en Egipto, un nuevo ámbito de sensaciones, profundamente evocadoras. Todo ello, unido a su interés por la filosofía taoísta, le abocaría a la búsqueda de un verdadero mundo interior, donde poder escapar de las palabras, para depurarse interiormente y buscar la armonía entre vida y arte. Esa deriva le llevó incluso a un ejercicio de pura abstracción, mostrado en 2003, del que salió más limpio, más depurado y menos literario en su regreso a la figuración. Ganaron terreno los elementos más plásticos, como el color o la textura, exquisitamente tratados, y se impusieron los temas más universalizados, paradójicamente extraídos de su repertorio más subjetivo. Se materializaron así los sueños del náufrago, la posibilidad de una isla, la utopía paradisíaca bien anclada en el imaginario colectivo, en la que el silencio sería roto únicamente por el inaudible soliloquio del farero. Con posterioridad, Ramón Prendes siguió profundizando en estos breves haikus visuales, compuestos por unos pocos elementos como la nube solitaria, el mar en lontananza, la casa aislada, el palo hincado en la playa, el monolito enhiesto como el ciprés de Silos, alguna figura humana rescatada de etapas anteriores, la cueva o la gruta que nos hablan del mundo como fantasmagoría y ensoñación, como misterio insondable en el que sólo puede penetrar el artista de vida retirada, que goza del bien que debe al cielo a solas, sin testigo. En sus últimos años cobraron gran importancia la India y ciudades como Benarés, que le ofrecieron un renacimiento cargado de color en cuadros llenos de contrastes, a orillas de un río, el Ganges, sagrado para los hindúes, que compartió con su hijo, el también pintor Esteban Prendes, en exposiciones conjuntas como la celebrada en la Fundación Museo Evaristo Valle de Somió en 2010. Si uno creyera en la reencarnación, estaría pendiente de animales y plantas en los que pudiera haber tomado cuerpo su espíritu puro. Pero como no es así, debería preocuparnos más su legado, la materialidad de su obra, que se almacena en esa particular casa-estudio de Viesques que antes lo fue del arquitecto Manuel del Busto, no en términos comerciales, que Ramón nunca admitiría, sino como fijación de una existencia plena, llena de sentido.