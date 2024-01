Un libro abierto

El cambio de año siempre supone un punto de inflexión y de esperanza. También en el ámbito musical que, organizado a modo de temporada, aún tiene por delante aún más de la mitad de la actividad prevista ya con antelación y que ahora se reinicia con fuerzas renovadas tras la pausa navideña.

A mitad de curso, por tanto, los cambios en el Ministerio de Cultura están generando expectación y, a lo largo de 2024, se podrá comprobar si realmente se puede esperar algo más de ese organismo cultural financiado por todos los españoles, pero de cuyas políticas se benefician en grado sumo, y muchas veces casi en exclusiva, los habitantes de Madrid, no tanto los del resto del país.

Por lo tanto, este nuevo arranque de la actividad va a estar muy enfocado en el análisis de las políticas culturales del Gobierno, en esa ansiada reforma del INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música) que posibilite una verdadera política nacional que extienda la cultura por el territorio y sea capaz de crear redes de trabajo entre los artistas nacionales. El año en curso va a ser una especie de libro abierto para el sector a la espera de las decisiones que se vayan adoptando desde el Ministerio. No es un hecho menor el conseguir un equilibrio territorial en el desarrollo armónico de las actividades y es imprescindible un cambio de concepto en las unidades del INAEM para hacerlas verdaderamente nacionales y no, como hasta ahora, que no acaban de cumplir esa función vertebradora en las condiciones debidas.

Sin duda una de las más grandes asignaturas pendientes es la de un mayor apoyo a la creación nacional, más allá del necesarísimo desarrollo del Estatuto del Artista, una herramienta que ha de ser básica para tratar de combatir la precariedad laboral en la que están instalados nuestros creadores.

No se debiera perder la esperanza de una verdadera política de estado cultural: es imprescindible una defensa activa, por parte del Ministerio, del patrimonio musical y muy especialmente se debe poner el foco en la lírica española y la zarzuela, actualmente transitando por una marginalidad cada vez más evidente. Se necesitan normas y leyes que empujen a los teatros públicos a programar con asiduidad lírica nacional, del mismo modo que sucede en Francia u otros países europeos en los que se apuesta por el repertorio propio desde fuertes inversiones estatales que condicionan las ayudas que los teatros reciben en función de su compromiso. Aquí falta ese impulso. Y no vendría mal tampoco que el Ministerio fuese capaz de ejercer una labor de crear una red tupida que permita a los teatros un trabajo conjunto que premiase, precisamente, las coproducciones, la apuesta por el trabajo compartido que optimiza recursos.

Otro aspecto requiere especial atención: muchas agrupaciones españolas hacen un esfuerzo inmenso en la recuperación de repertorio, especialmente las formaciones historicistas. Sin embargo, todo ese trabajo no acaba de salir con la fuerza necesaria al extranjero por falta de unas ayudas mejor dirigidas y estructuradas. El apoyo a la exportación cultural debiera ser una prioridad porque España, aunque todavía algunos no se han enterado, es una potencia musical, tanto en patrimonio de calidad, como en unos intérpretes que militan en la primera división internacional. Nuevo año, por tanto, lleno de esperanzas. Esperemos que no se frustren una vez más.