Una reivindicación de l’asturianía popular

"Asturianía kitsch. Decálogu de la cultura pop astur" constituye un nuevu acercamientu del periodista, comunicólogu y youtuber Damián Barreiro al fenómenu de los iconos populares asturianos, un conteníu que vien tratando na canal de Youtube "Horros & Frixuelos". Con esta obra, Barreiro algamó per tercera vez el Premiu "Máximo Fuertes Acevedo" d’Ensayu, dando continuidá al so discursu sobre les posibilidaes de dinamización cultural, económica y política d’Asturies per aciu de los medios –en concreto, de la televisión, el cine y les series–, centrándose, nesti casu, nes producciones y oxetos populares representativos de lo asturiano.

Nel llibru faise una defensa de los oxetos –cartelos publicitarios, xuguetes, "souvenirs"…– que s’afayen al gustu popular y que reciben, por esi motivu, el despreciu de les élites culturales y económiques. L’autor refierese a ellos per aciu de la etiqueta "kitsch", un conceptu que tien que ver cola noción de gustu –lo "kitsch" suel rellacionase colo vulgar, y por ende, col mal gustu–, anque esta categoría nun pue aplicase a una parte de les producciones reivindicaes, como la música de Rodrigo Cuevas, y tampoco da cuenta de los procesos revalorización qu’afecten a dellos oxetos, como ocurre con delles moñeques que col tiempu pasaron a ser consideraes pieces de coleccionista. Lo mesmo podía dicise del términu "cultura pop". Munches de les manifestaciones a les que se fai referencia nel llibru –l’asturianada, el Teatru Popular Asturianu– son populares sin ser necesariamente "pop", nun siendo qu’esti conceptu s’estienda a toles manifestaciones de la cultura de mases. A pesar del calter problemáticu d’estos términos, la so inclusión nel títulu tien la virtú de revelar la posición del autor, que ta rellacionada cola voluntá d’enanchar el consumu cultural del asturianismu modificando les creencies y valoraciones que conformen el so gustu. Pa ello, emplega distintes estratexes, como mostrar el valor de dellos llugares, productos y manifestaciones –cantares de romería, traxe tradicional, cómic autóctono, Cuadonga, el cultu a la Santina– como ferramientes pa crear una conciencia identitaria común o enseñar les sos equivalencies sociolóxiques con fenómenos foranos como Tintín, los estampaos fechos cola Union Jack, la figura de Juan Valdés o la Barbie xaponesa, en xeneral, muncho meyor valoraos que los sos homólogos asturianos –Pinín, los polos adornaos cola bandera asturiana, la imaxe de la marca El Gaiteru o les asturianines de les tiendes de "souvenirs". En diez capítulos de prosa áxil y amena, Damián Barreiro fai una contribución propia al discursu que se ta edificando nos últimos años alredor de la especificidá histórica y política d’Asturies, a traviés d’obres como "No hay país" de Xuan Cándano o "Nunca vencida" de David Guardado. Barreiro trata cuestiones como’l papel que desempeñó y sigue desempeñando’l traxe del país –xeneralmente’l del Oriente d’Asturies– nos actos oficiales, señalando una evolución que culmina na obra artística de Ricardo Villoria y Constantino Menéndez; la función comercial icónica de lo asturiano qu’asume a finales del sieglu XIX la representación de los gaiteros vistíos cola vistimenta tradicional; l’usu festivu, non solo oficial, que se fai del traxe tradicional, a traviés de la so reformulación franquista, en fiestes como La Regalina o El Bollu d’Avilés; la historia, n’España, de les moñeques vistíes con traxe rexonal, incluyendo a l’asturianina; la función icónica nacional de la botella de sidra; el procesu d’apropiación popular del cultu a la Virxe de Cuadonga, que se foi separando cada vez más del usu políticu monárquicu que se-y dio a lo primero; la trayectoria de les viñetes de Pinín; l’apaición, a partir de los años sesenta, d’un pop astur que reinaba nes romeríes y solía fracasar ente los críticos, y l’apreciu creciente de la música tradicional gracies a artistes como Hevia, Ambás o Herbamora. "Asturianía kitsch" fainos tomar conciencia de la esistencia d’una comunidá asturiana que se representa y s’identifica a traviés d’oxetos que faen parte de les nuestres vides. ¿Cuántes persones n’Asturies nun fueron retrataes vistíes d’asturianes o nun tienen una medaya de la Virxe de Cuadonga? Cola ayuda de la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Turismu del Principáu d’Asturies