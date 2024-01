Dempués d’ediciones n’asturianu la obra recién publicada de David Guardado "Nunca vencida", una historia de la idea de Asturias", cuerre tamién perende en castellán. Nun ye namás un llibru de lleer, sinon que pertenez a la categoría de los que hai qu’estudiar. Y nun solo les persones d’equí sinon tamién les estudioses o llectores que busquen teoría y práctica polítiques. A mí namás da-y la primer güeyada quedáronme dos conceutos, unu de salida y otru de llegada: "discursu de renuncia" y "arguyu de pertenencia". Resumen lo que tenemos na mente por costume cuando sacamos a rellucir esa revesosa entruga: ¿pero qué ye Asturies, esti sitiu nel que vivimos, o nel que ñacimos, o nel que mos peta quedar? Van servime nesta cenciella columna a la espera ufiertar al llibru de David Guardado comentarios de más fondura.

Quería repasar un ciertu discursu de Don Fermín Canella y Secades y do-yme cuenta de cómo camuden les figures históriques a les que tenemos por amigues cuando deprendemos coses nueves d’elles n’un contextu más rigurosu. Sí, Don Fermín yera y ye’l autor simpáticu y trabayaor d’una elegante obra asturianista. Y anque contara chistes en bable podría haber sío más partidariu d’emplegar y normalizar la llingua asturiana sinon fuere porque la so carrera dependió en parte del prócer conservador y antibablista Don Alejandro Pidal y Mon. Pero resulta qu’amás d’eso Canella vien a ser un completu representante del "discursu de la renuncia". David Guardado llama asina a unu que se formó na Restauración y que llegó a cubrir tamién les dos primeres décades del sieglu XX. ¿Y qué diz "el discursu de la renuncia"? Pues ná, que ye necesario qu’Asturies renuncie a la so identidá nacional, a la so historia medieval, a la significancia propia de Cuadonga y de la declaración de guerra a Napoleón; y que panrriba tien que renunciar dafecho a cualisquier reivindicación, inda económica, qu’estorbe al nacionalismu español centraliegu qu’entemez monarquía, patria y relixón.

El día 9 de setiembre de 1918, cuando’l XII Centenariu de Cuadonga, Don Fermín Canella y Secades, catedráticu y senador entós, lleó, como "cronista provincial y ovetense", el discursu al que me referí. Fízose na Excma. Diputación Provincial en presencia de sos Maxestaes los Reis d’España. El conteníu y el tonu, d’una retórica solemne y floreada, axuntó’l pasáu de les glories d’Asturies dientro del tipu rellatu que la clas dirixente del lliberalismu centralista consagrara a lo llargo de tol sieglu XIX. El papel d’Asturies limitábase por embargu, como orixen de la nación española, a sofitar esi rellatu en términos entusiastes cola intención de qu’esi papel perdurara pa siempres. Y eso foi lo que pasó na realidá: que lliberales, conservadores, y republicanos tamién (como sorraya Guardado), consiguieron que’l discursu de la renuncia siguiera tal cual durante la dictadura de Primo de Rivera, durante la guerra civil, durante’l franquismu y casique durante los otros cuarenta años, los de la democracia del Estáu de les Autonomíes, lo que paez un millagru.

El detalle llinguísticu notable ye que’l discursu de Canella nun destaca en nengún momentu’l fechu de la llingua asturiana menos en tres ocasiones mínimes, sigún vien nel folletu publicáu en 1919: na páxina 11 sal la palabra "tierrina" en cursiva, na páxina 19 la palabra "sebes", asina ente comines, na páxina 18 apúntase al tópicu de que’l Fueru d’Avilés "es el primer monumento del habla castellana" (bono, yera anantes de que la ciencia de Don Ramón Menéndez Pidal corrixera eso). A lo último, na páxina 14, una sentencia: "Siempre Asturias fué norte español en momentos decisivos". ¿Cómo? ¿Y que renuncie por eso a sí mesma?