Nun vos conforméis col vuestru tiempu

El monólogu poéticu ye, d’acordies col conceptu propuestu a primeros del sieglu XX por T. S. Eliot, la forma d’escritura más apegada a la voz autorial, onde se da un grau más pequeñu de ficcionalización del discursu lliterariu. Daniel García Granda, profesor d’Inglés, traductor, ente otros escritores, de John Berger, y sobre too, poeta, autor de los llibros n’asturianu "Poemes del últimu salvaxe" (2012), "El Remediu" (2015) y "El raitán y el sangrín" (2020), escueye esti soxéneru na entrega última de la so poesía y asina lo declara nel paratestu de la obra: "Rosada 3.0. Monólogu interior con alumnos al fondu".

La obra, qu’algamó’l Premiu "Fernán-Coronas" en 2021, combina, siguiendo les necesidaes d’espresión del poeta, distintes formes enunciatives: la propiamente llírica –"Equí los cielos son / la única pantalla táctil / pa pasar los díes"–, que dacuando esliza hacia l’irracionalismu vanguardista –"Una rosada ye una rousada ye una roxá ye una rosá"–; y la descripción de función apellativa –"Vosotros yá nun sois quien a nomar la rosada, / y, a la fin, el clima va davos la razón"–, que poco a poco va algamando un tonu imperativu: "Faláis del cosmos. Bien. / Entamái por poner ‘orde’ nes vuestres palabres".

Gracies al paratestu, los llectores pueden reconstruyir el contestu de la ficción: el poeta diríxese al so alumnáu d’enseñanza secundaria, sorrayando les diferencies xeneracionales que lu separén d’él –"la xeneración X, / con xe de xuiciu peslláu dientro l’horru"–, sobre manera no que cinca al conocimientu del asturianu y al compromisu cola cultura y la tierra propies. El puntu de partida ye’l desconocimientu que tien una moza llamada Rocío –el llibru ta tremáu de paradoxes d’esti tipu– tanto de la palabra "rosada" como de la realidá que designa. A partir d’esti fechu, l’autor embárcase nuna descripción de les costumes de vida de les xeneraciones nueves –"A metá pantalla de la xeneración T / tovía sois Z…"– que pasen la vida nun entornu virtual: "Agora la rosada, cuando cai, / atáyavos en casa / somorguiaes / nel espeyu negru onde aletien los ‘youtubers’".

El discursu xira alredor de la perda del contactu cola llingua asturiana y el mediu físicu que’l poeta-profesor alvierte na última xeneración mierense, estableciendo una identificación ente la tierra, la llingua que la noma y la comunidá cultural que la habita. El tonu elexíacu qu’emplega ye compatible cola autocrítica. La sustitución llingüística –("Una faya ye una haya ye un haya es una haya")– qu’empobina a los falantes mozos, dexando atrás el castellanu y l’inglés estándar, hacia la xíriga de les redes sociales –"‘dick pic’, emoticonos / ‘besitos y chao, loca’"–, ye un síntoma d’una situación más amplia, l’aculturación y l’olvidu de les referencies telúriques tradicionales, un fechu que les xeneraciones precedentes permitieron –"nun tuvimos bastante / personalidá pa espurrir el pasu’l tiempu / y tastialu con ánimu d’eternidá"– y del que son, en parte, culpables: "¿Cuándo vos dimos pa morder / la mazana equivocada?".

Hai sitiu nel llibru pa la esperanza y enfotu na rexeneración –"Dalguna dacuando sobrevive al paredón / onde afusila la diglosia / y cuerre contra’l sangre raza abaxo"–, a pesar de la fatalidá qu’aboca a la mayoría a la emigración –"sois malapenes memes / de ‘la Cordera’ mirando’l tren". Nel so empeñu pedagóxicu en consiguir una toma de conciencia crítica al respective de la perda y la renuncia, el poeta non solo muestra la realidá actual –"Sintaxis de les sebes. / Semántica nes redes"–, sinón qu’enguiza a escarbar nos oríxenes y a investigar les causes del abandonu –"por qué / tanta historia y cantares / paisanes y paisaxes / esti parque temáticu / esti refugu ensin fin/y l’amnesia y la negación de nós"–, amenaza –"meyor sacáis el móvil pa face-y una foto / a la güestia (nun yera una lluciérnaga)"–, aconseya –"…nun vos conforméis col vuestru tiempu"– y intenta convencer –"Munches veces ye dexar / la puerta entornada / una migaya / pa qu’entre pasu a pasu la bisarma / d’una palabra / que lleva plañendo xeneraciones / y asina / vos llama". Perriba de too, como un Stéphane Hessel de les palabres llariegues, llanza una arenga –"Sacái la rabia l’ensame, aprendéi / l’enfotu la foceta" col ánimu d’esconxurar en comuña la caída final "De la escaecida tierra".