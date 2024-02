Suban a la montaña rusa

A modo de preámbulo: Luis M. González no era plenamente consciente de ello pero "es posible que estuviera predestinado a convertirme en algo parecido a un escritor desde el mismo momento en que alguien (probablemente mi padre) puso en mis manos un libro. A pesar de las dos novelas publicadas hasta la fecha (‘La última bala’ y ‘Julia’), todavía sigo pensando que la palabra escritor es un traje demasiado grande para alguien cuya única aspiración es intentar pasar de puntillas por los sitios. Por eso en vez de escritor prefiero definirme simplemente como un observador del mundo que me rodea. Nada más. Ah..., y un soñador. Porque para mí, leer equivale a soñar y escribir es lo más parecido a compartir esos sueños con todos aquellos que los quieran vivir".

A modo de explicación: "Todos los que hemos crecido rodeados de libros y leemos con cierta regularidad, en algún momento sentimos la necesidad de dar un paso al frente, saltar al vacío y empezar a emborronar páginas con nuestras propias historias, siempre con la esperanza de que algún día puedan ser leídas. De eso se trata este negocio". Dicho lo cual...

"Para un soñador acostumbrado a enfrascarse en continuas conversaciones consigo mismo, ‘Julia’ nace de la necesidad de seguir dando voz a mi yo interior. Julia Bertagnoli es lo más parecido a un alter ego que he tenido nunca, la persona que me hubiera gustado ser, al menos durante una de las épocas más felices de mi vida. Coincidiendo con mis años de estudiante de fotografía en la Escuela de Artes Aplicadas de Oviedo, uno soñaba con convertirse (iluso de mí) en el nuevo Robert Capa, Cartier-Bresson o Eugene Smith, conocer el mundo a través del objetivo de mi cámara y –al igual que la intrépida reportera de la novela– intentar plasmar en mis fotografías la esencia más pura del ser humano. Aunque yo me haya quedado por el camino, creo que Julia lo logró a pesar de los obstáculos y las circunstancias adversas que se le fueron planteando a lo largo del camino".

Haber elegido como alter ego a una mujer, "ponerme en su piel su piel, intentar pensar y sentir como ella, además de un reto importante fue una manera de homenajear a todas aquellas féminas que de un modo u otro me han arropado a lo largo de toda mi vida. Como amante del cine que soy tengo una forma de escribir bastante cinematográfica, concibiendo la novela como una película y cada capítulo como una escena o como un conjunto de escenas. Es una historia de aventuras sin concesiones, directa y muy bien documentada. Una montaña rusa de emociones fuertes protagonizada por algunos personajes reales y otros ficticios en un período de la historia en la que –palabras del narrador– ‘todavía se podía navegar en un mar de utopías trasnochadas de esas que tanto proliferaban en aquella época’". Miren a la cámara...