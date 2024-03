Columnes amables

Los periódicos lleven darréu munches columnes y hai que tener ganes y dalgún arte pa escribiles. La filóloga y escritora Marta López Fernández tien eses dos cualidaes. Escribió columnes nesti periódicu ente los años 2015 y 2021, y agora salieren xuntes nel llibru "Lletra amable" (Trabe, 2023). Ella ye de Tinéu y l’asturianu suyu, enteveráu dacuando de léxicu occidental, siempres me paeció envidiable, llixeru, precisu, y modélicu. Ya me prestaría que s’ escribiera asina cuando llegue’l futuru nel que la xente d’equí y d’otres rexones tea estudiada bastante como pa facelo. Per otru llau ún de los escritores xóvenes más productivos, José Ángel Gayol, tuvo tamién nesta columna "Con llingua propia", y nesta temporada somos Marta Mori y yo mesmo les que tamos ataes a ella col envís de seguir una llinia asemeyada.

En "Lletra amable" les reseñes arrecoyíes sonlo de la columna "Con llingua propia", quitante dalgunes qu’apaecieron nes revistes "Campo de los Patos" y "Lliteratura". Y casique toes elles son de crítica lliteraria. Una crítica na que l’autora Marta López Fernández amuesa sabencia de datos y fondura hermenéutica. Pero’l méritu del llibru compártelu con Trabe, que realizó una obra d’estructura mui profesional, poco frecuente na edición asturianista. "Lletra amable" abre con un Empiezu onde Marta xustifica "l’amabilidá" que diz el títulu y agradez la "iniciativa d’Esther Prieto" –la editora– y l’enfotu d’Antón García, "que siempre me consideró con xenerosidá". Dempués vienen dos índices. Unu llargu d’autores, insólitu y almirable (páxines 243-249), y otru un poco más curtiu, l’índiz de materies (páxines 251-254). Ye interesante soliñar la llista de materies que van contener llibros reseñaos d’esi tema: Narrativa, Poesía, Comic, Revistes, Ensayu, Infantil-Xuvenil, y Varia. Les dos primeres son les más extenses, pero vamos esbillar al debalu dalgunes de la llista.

Hai reseñes de pieces de persones consagraes o pernomaes o d’otres mui moces qu’entamen la xera lliteraria, pero’l mio criteriu equí ye intuitivu y personal. En narrativa atopo a X. Cayarga con "El cuentu atrás", a Xuan Santori con "La lluz heredara" y a Paquita Suárez Coalla con "Hestories pa contales (Más nomes de muyer)" que ye una antoloxía anovada d’escritores femenines: los tres narradores cuenten con vides internacionales y Paquita con un pié por destín en Nueva York y l’otru equí con nós. La histórica novela "El valor del Rei", de Xulio Arbesú, que ye de L’Entregu, desendolca les peripecies del cuadriláteru medieval Aurelio, Silo, Mauregato y Adosinda, mentes que "Hestoria de la mio vida" de l’autora Eva González, de Palacios del Sil, esfruta d’un preciosu Entamu de la so ñeta, Irma González-Quevedo Pedrayes. En Poesía llamáronme l’atención les reseñes de "Hibernia", de Xaime Martínez, y la de "Lovely", de la mayorquina Antònia Vicens, n’edición billingüe catalán-castellán. Nel grupu de reseñes de la materia Varia empondero tres. La de "Proster adiós. Prosa, poesía, teatro", la obra n’asturianu de la maliaya María Teresa Villaverde, d’alcuñu Tuxa, (1882-1934), que Lluis Portal Hevia atropó. La de "Los estudios filolóxicos asturianos, güey" teníos nel RIDEA nel añu 2015 animaos polos profesores Ramón d’Andrés y Xulio Viejo. Y "La Riegla de San Benitu", una segunda torna del llatín dempués de la que ficiera primero, en 1994, el Coleutivu "Manuel Fernández de Castro". Un cuartu de sieglu dempués les hermanes del monesteriu de San Pelayu, les "pelayes", y l’Academia de la Llingua Asturiana anovaron esa traducción. Les dos instituciones "qu’anguaño comparten bona vecindá nel vieyu edificiu uvieín", como diz l’autora de "Lletra amable" na so reseña.