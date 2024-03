Los matices de la palabra "edad"

Había una vez un par de jóvenes peces nadando por ahí cuando se encontraron con otro pez mayor que nadaba en dirección contraria, los saluda y les dice: "Buenas, chicos, ¿qué tal está el agua?", y los peces jóvenes siguen nadando un ratito cuando, por fin, uno de ellos mira al otro y le pregunta: "¿Pero qué coño es agua?".

(David Foster Wallace)

Esta cita de David Foster Wallace me parece que viene particularmente a cuento porque sé que el "agua" de la edad (de lo que hablo en este libro precisamente) es algo de lo que no se es consciente cuando se es joven. El tiempo anterior a esa conciencia de la vejez se percibe como algo inconmensurable y las personas no ven (vemos) la edad como algo que nos afecte más allá de llegar a esa mayoría legal que nos permite conducir, beber, ser independientes (o relativamente independientes), votar, etc. Cuando ya se van cumpliendo años, la cosa cambia y la palabra "edad" adquiere todo tipo de matices y significados. Sea como fuere, y como dice el propio Foster Wallace en el discurso del que he sacado la cita, que nadie se alarme: yo aquí tampoco soy el pez mayor sabio; me limito a expresar algo de lo que se siente en esa "agua", sin ánimo didáctico.

El título ("Ajada por el uso") es el resultado de haber vivido, seguir estando viva y que se me noten los años porque los he usado y ellos me han usado a mí. Si estoy ajada es porque he estado en la palestra todo lo que he podido y me ha dado la imaginación, y seguiré lo que pueda. Lo que pretendo hacer es echarle un vistazo a mi existencia activa en el ahora mismo o, dicho de otra manera, cómo he llegado hasta aquí ahora que la edad no es simplemente una palabra objetiva y exenta de opiniones (de hecho, está sobrecargada de connotaciones de todo tipo) y, sobre todo, "ahora qué".

Los impulsos para escribir este librito han sido de todo tipo. Algunos han sido del todo intelectuales: libros leídos, entrevistas y conversaciones. Otros, sin embargo, han sido "cosas de la edad" (físicamente hablando) que no solo veo de cerca sino con las que me identifico plenamente porque me pasan a mí. Lo importante lo es porque le importa a alguien. En este caso ese alguien soy yo, aunque espero, de hecho, sé que hay muchas mujeres a quienes también les importa.

Conozco a multitud de mujeres mayores cuyo sentido del humor ha pavimentado y sigue pavimentando el camino de todas las demás sin que se pierda ni un ápice de la dignidad que todo ser humano tiene. Al revés, derrumban la mayoría de las puertas que se le han querido poner al campo en cuanto a todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. En parte, son sus ocurrencias y frases las que me sirven de base para darle vueltas a este asunto de estar ajada por el uso. Todas ellas (las mujeres, sus frases y sus ocurrencias) tienen un trasfondo importante que refleja no solo sus experiencias individuales sino también actitudes de toda una sociedad. Algunas simplemente ridiculizan la miopía vital de quienes son incapaces de ver nada a su alrededor porque creen que no les afecta. Otras se convierten en comentario jocoso sobre la presencia / ausencia social que tenemos las mujeres mayores. Y, aun otras, son autocríticas divertidas que sirven de lenitivo que mitiga y se adelantan al ninguneo del que podamos ser objeto. En todos los casos, como digo, destilan inteligencia y vitalidad; en ninguno se convierten en expresiones de victimismo pasivo.