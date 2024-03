La epopeya de Les Landes

Hasta principios de los años ochenta del sieglu pasáu, la obra de Bernat Manciet namás yera conocida por un círculu d’iniciaos na lliteratura occitana. Autor d’una ventena de poemarios, escribió tamién novela, ensayu, teatru y una autobiografía, alternando’l francés y la llingua d’oc, qu’acabó prefiriendo. Manciet foi un gran estilista, que supo combinar la influencia de les vanguardies –visible nel irracionalismu y na introducción de referencies contemporánees– con una formación clásica y relixosa fuera de lo común. El so llinguaxe poéticu ye bayurosu y herméticu, ricu n’imáxenes y musicalidá, al mesmu tiempu qu’apegáu al dialectu de Sabres, el "gascón negue" o "fala negra".

Nos años ochenta espublizó en francés "El Triángulu de Les Landes" y "El Golfu de Gascuña". Estos dos llibros prepararon el terrén pa la publicación billingüe (n’occitanu con una versión en francés) de "L’entierru en Sabres" ("L’Enterrament a Sabres") pola editorial Ultreïa. La reedición que fizo Gallimard en 2010 consagró a Manciet nos ámbitos estatal y internacional como’l gran poeta de les lletres occitanes. Ye interesante señalar que Manciet, col occitanu, y Pasolini, col friulanu, son los únicos representantes de llingües minoritaries recoyíos na colección "Poésie" de Gallimard.

Anque’l primer poema n’occitanu de Manciet ye de 1945, el reconocimientu lliterariu acabó llegándo-y a traviés del públicu que lu lleyó en francés. Esta circunstancia, bastante frecuente nes lliteratures en llingües minoritaries, pudo tener que ver tamién cola actitú disidente que lu llevó a distanciase, nos años cincuenta, del Institut d’Estudis Occitanis. En tou casu, l’añu 2023, na Nouvelle-Aquitaine y en xeneral en tola Occitania, foi "l’añu de Manciet": el centenariu del so nacimientu foi aprovecháu pa organizar bien d’eventos tan plurales como la so obra lliteraria y la so actividá artística –amás d’escritor profesional, foi dibuxante y nos últimos años declamaba la so poesía, de la que tamién fizo grabaciones.

La magnífica traducción al asturianu de "L’entierru en Sabres" que fai Javier Martínez Concheso –autor, tamién, del prólogu que precede al poema– facilítanos l’averamientu a un maestru de la lliteratura. "L’entierru…" ta escritu, según Manciet, cola pretensión de ser la epopeya de Les Landes. Lo cierto ye qu’esti poema de 5.000 versos ye más bien una antiepopeya onde l’entierru de la protagonista, María deu Penalh o María Garbay, la campanera de Sabres, brinda al autor la ocasión de retratar un desfile carnavalescu muncho más cercanu al espíritu de Rabelais qu’al d’Homero.

El llibru ta compuestu por trenta y un formosos poemes qu’almiten y merecen, en munchos casos, una llectura autónoma: "Equí ta l’azucena / golpe rizáu de lluz / nos deseos del branu". El conxuntu céntrase nel entierru del Ama –la Dauna, esto ye, l’ama de casa, pero tamién la Señora–, un personaxe que dacuando asume rasgos esperpénticos, como’l gustu pola bebida –"la campanera ta borracha"– o la vieyera –"¡Saludu al ala del pelleyu secu de la barriga de la muerta…"–, y otres veces reviste la dignidá d’una dama –"l’Amáu pégame nel corazón nel mediu del oru". El rellatu estructúrase en dieciséis rituales propios de la lliturxa católica, dende "La conducción del cadabre" hasta l’entierru –"El cuerpu na sepultura"–, pasando pel "Dies irae", el "Sanctus" y el "Libera", onde participa tol pueblu –"Vinieron tolos de Sabres los coxos los probes los avarientos"–. Nel procesu, la Dauna tresfigúrase: la imaxe inicial que recordaba a la Muerte conviértese nuna Beatrice de Les Landes que resucita a los muertos que se sumen a la comitiva y da vida a los olvidaos.

Al cabu, esti ye’l propósitu y la razón de ser del testu: dar nome a la xente de Les Landes (xente real, con nomatu) –"Toca’l tambor Armand Armand Malichec / pa llamar a tolos muertos…"–; facer un homenaxe a la tierra –"Dios míu eses landes eses landes"– y al dialectu gascón –"yá que calles voi llevantate yo a la claridá"–, tresformando al Ama (La Landa y la so llingua) na "tresnieta de Xosué", nuna "reina blanca triste" muerta y resucitada por obra de la poesía.

. / .

L’entierru en Sabres Bernat Manciet Traducción de Javier Martínez Concheso Trabe, 553 páxines, 25 euros