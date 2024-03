Vistes de Conceyu Bable

Franco vivía, Conceyu Bable entamaba y yo escribí una carta, llarga, a León Delestal, el periodista, poeta y promotor que guiaba a la Asociación Amigos del Bable. Delestal foi un destacáu llangreanu mui apreciáu polos mios padres, que me lu allabanciaben y recomendaben. De neñu tuve con él faciendo programes na Radio Juventud de Sama. Yo creyía, yo pensaba que dempués de les xuntes y conferencies que tuviéremos con Amigos del Bable nun yera imposible que pudiéremos apautanos na xera común: facer asturianía ente la xente como signu de cambiu y compromisu coles nueves relaciones sociales y culturales que, de xuru, llegaríen bien ceo. Ye verdá que los Amigos diben por unos medios, la radiu, los discos, les actuaciones musicales, los llibros de poemes, y nós, sábese, díbamos direutos a la normalización llinguística y social de la llingua. León Delestal nun contestó aquella carta y nun amosó xamás que yo sepa l’alcuerdu principal que-y planteaba: qu’Amigos y Conceyu avanzaren cada ún al so xeitu col procuru final d’una fusión nos mesmos oxetivos. Sí que vinieron na nuestra direición otros notables Amigos del Bable más próximos a la enseñanza y a la filoloxía, como Llorienzu Novo Mier. Pero de toes maneres dóime cuenta agora de que lo que Amigos del Bable facía yera muncho más importante y de más calidá oxetiva de lo que yo creyía entós. De fechu activistes y académicos de güei, como Inaciu Galán, trabayen n’amosar la continuidá ente Conceyu Bable y la cultura asturianista anterior cola crítica, l’estudiu y analís de les obres más meritories y significatives d’Amigos del Bable y dellos grupos asemeyaos. Yo observaba con amistá a León Delestal, el so estilu traxeáu, lleía los sos poemes patrióticos y relixosos, escuchaba los sos cancios rexonales –los meyores qu’agora se canten en ceremonies y bares ensin dase cuenta de quien ye’l autor– y pidía que si non nesi momentu sí nel futuru llegáremos a xuninos. Pero por otru llau nun hai qu’escaecer que León Delestal, como otres persones asturianes de paecíu calter de la so xeneración, tuvieron una carrera doble d’éxitu: equí n’Asturies pero tamién en Madrid, en España y nel extranxeru. Nun quiero dar nomes de cantantes, actores y actrices, pintores, artistas y deportistes porque son tantes que tan na memoria de tol mundu. Pero’l casu de León Delestal relluma porque él, dientro de cargos de responsabilidá de la Televisión Española foi quien montó y dió llarga vida na menos que al Festival de la Canción de Benidorm. Eso ye lo que me presta a mín, que se faigan coses y xeres distintes que a lo último se xunten por algamar una mesma calidá. (Ye por eso que nun me paez que-y gustara, si Delestal tuviera tovía con nós, esa canción que llamen "Zorra", digo.)

Esto que cuento son si se quier hestories de hai cincuenta años pero en saliendo l’otru día d’un actu de remembranza d’eso, de los cincuenta años de Conceyu Bable, atopéme con Francisco Llera y un grupu de collacies y collacios de diverses edaes y zunes. Dícenme lo siguiente: "Lluís, vamos pa la Pola y arrancamos cola idea del Movimientu Civicu del que te falé. Llámase ‘La resistencia asturiana’. La comisión xestora dará cuenta del so encargu y presentará el resultáu de la so organización, de la imaxen, del manifiestu, de la web, y del procesu de afiliación, asina como la convocatoria del Conceyu Constituyente y de los actos que conmemoren el 25 de mayu".Y yo atontáu. "¿Y qué pasó esi día?". Y Paco: "Ná, ye n’alcordanza de los patriotes asturianos que’n 1808 enfrentaron al mayor imperiu del so tiempu".

Cola ayuda de la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Turismu del Principáu d’Asturies

Suscríbete para seguir leyendo