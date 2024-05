Libro de libros sobre la desigualdad social

Los individuos somos diferentes y también desiguales. Las diferencias y las desigualdades existen entre nosotros en distintos grados. Las diferencias no derivan mecánicamente en desigualdades, pero pueden albergar una parte importante de la explicación de las mismas. El poder y la violencia guardan una estrecha relación con la fuerza física, que quizá fue el principal factor de desigualdad en los primeros grupos de nuestra especie. La desigualdad es, pues, un atributo intemporal y universal de las sociedades. Dicho sea de paso, no solo de las humanas. Lo que se cuestiona, sobre todo desde Karl Marx, es que sea definitivo. Hemos probado que es posible reducirla y limitarla, pero aún no hemos conseguido eliminarla, a pesar de los sucesivos intentos y todo el empeño puesto en ello. La desigualdad es una cuestión de la máxima relevancia para las personas, porque afecta de manera trascendental a sus condiciones de vida y a las relaciones con los demás. Aunque la movilidad es un fenómeno generalizado en las sociedades avanzadas, la posición social resulta todavía determinante para muchos aspectos de la existencia humana.

La desigualdad está omnipresente en la vida que compartimos y ha penetrado de tal forma nuestra conciencia que los filósofos de todos los tiempos no podían dejar de ocuparse de esta eterna cuestión. Sorprende, no obstante, que los científicos sociales no hayan perseverado con más insistencia en su estudio. Algunas razones son expuestas por Branko Milanovic, reconocido experto mundial en el tema de la desigualdad, en este que es su último libro publicado. El economista estadounidense de origen serbio ofrece una sugerente lectura de la visión que tenían al respecto varios clásicos del pensamiento social y de paso, con la ayuda de datos, tablas y gráficos, deja unos apuntes que sirven para hacernos una composición de lugar de la desigualdad social en el mundo desde antes de la Revolución Francesa.

El libro no resuelve el problema de la desigualdad, ni lo pretende, pero permite verlo mejor

Los capítulos que dedica a Adam Smith y a Marx tienen el carácter seductor que distingue a los textos que se enfrentan con el tópico y la caricatura. Así, Milanovic descubre tres Adam Smith recónditos en los pocos títulos editados del célebre componente de la Ilustración escocesa, los tres marcados por el escepticismo, y encuentra matices insospechados en la inmensa y vulgarizada obra de Marx. Pero el capítulo más largo, novedoso y de un interés excepcional del libro es, sin duda, el último. En casi un centenar de páginas, Milanovic expone con sencillez y meridiana claridad los motivos de la escasa atención prestada en la investigación científica a la desigualdad social durante la Guerra Fría. Tales motivos, de muy diversa índole, tuvieron una influencia dispar y específica en los países capitalistas y en los socialistas. En cualquier caso, de una manera u otra, la carencia de datos fiables, la promoción de ciertas actitudes hacia la desigualdad por el poder político, las corrientes ideológicas y los grupos de presión, la mayor igualdad alcanzada en las décadas doradas del crecimiento económico y el estado de bienestar, desequilibraron los estudios sobre el tema, unos saturados de estadística, índices y coeficientes incomprensibles sin una pizca de teoría, y otros levitando en hipótesis abstrusas despegadas de la evidencia empírica.

Pero la desigualdad, entre individuos, clases y naciones, ha vuelto a crecer y regresa al primer plano. Gracias a un minucioso trabajo conjunto de sociólogos, economistas e historiadores, disponemos de un mapa mundial de la desigualdad social a lo largo de la historia de los últimos siglos cada vez más completo. Dice Milanovic, con buen criterio, que todo estudio que se precie sobre la desigualdad debe tener, además de datos, una teoría y un relato, tres elementos que raramente suelen presentarse en compañía y perfectamente compenetrados. Un conocimiento más preciso de la desigualdad social abre los ojos a la realidad de otras múltiples facetas de nuestras vidas. El libro de Milanovic es una buena prueba de ello. No resuelve el problema de la desigualdad, ni lo pretende, pero permite verlo mejor.

Miradas sobre la desigualdad Branko Milanovic Traducción de Jordi Ainaud i Escudero Taurus, 452 páginas, 23 euros

