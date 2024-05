Primavera Sound, Taylor Swift, AC/DC…: la semana grande que sacude el arranque de la temporada de macroconciertos

El auge de la música en directo a gran escala dispensa una foto impactante en el trío de ‘macroeventos’ que esta semana atraerán los focos a tres puntos del mapa escénico español. La hora H para el bautismo oficioso de la temporada ‘king size’ cae este miércoles con el arranque en el Fòrum del Primavera Sound, en coincidencia, el mismo día, con el primero de sendos conciertos de Taylor Swift en Madrid (Bérnabeu) y de AC/DC en Sevilla (La Cartuja). Citas que por sí solas, sumadas, mueven a medio millón de personas, y que ponen el pórtico a un ciclo de primavera-verano que se presagia abrumador, salpicado en Barcelona por nombres como Bruce Springsteen (de nuevo), Rammstein, Estopa, Pearl Jam, Olivia Rodrigo o Luis Miguel, junto a la oferta de festivales como el Sónar, Cruïlla, Rock Fest, Les Nits de Barcelona o Alma Festival.

Una vista del Fòrum antes de que abra las puertas este miércoles el Primavera Sound. / MANU MITRU

Ya no hablamos de recuperación pospandémica de la música en vivo, sino de ascenso a otro nivel, como sugirió ese aparatoso 51% de aumento de facturación registrado en 2023 respecto a 2019, el último ejercicio pre-covid. Esta industria no se rige por una ciencia exacta, los pinchazos existen y existirán (si la IA no da con un método milagroso), y las dudas sobre si la oferta llegará a desbordar la demanda flotan año tras año. Pero, por ahora, en este 2024 sigue la fiesta (vía escalada de precios: en 2023 la media fue de 80 euros, frente a los 58 del año anterior) y promotoras y festivales pugnan para atraer al gran público, alimentando flujos turísticos, cifras de impacto económico e incluso guerras de prestigio entre ciudades.

J Balvin, Lana del Rey, Taylor Swift y Angus Young de AC/DC: las estrellas que moverán a medio millón de personas esta semana en España. / EPC

Reclamos exclusivos

En Barcelona, el Primavera siempre toma ventaja en la agenda situándose como torre de señalización. Maneja este año algunos reclamos exclusivos, conciertos únicos en España, como son los de Lana del Rey, Pulp, Vampire Weekend y SZA, además de PJ Harvey (que actuará también en Madrid), un cartel este con cierto aroma a esencias alternativas. Ahí estarán Beth Gibbons (la cantante de Portishead), Roísín Murphy, Yo La Tengo, Deftones y Lambchop, junto a creadores que en los últimos años han generado atención, caso de Mitski, Lankum o Jessica Pratt. Y ese combo llamado Dogstar, cuyo bajista no es otro que el actor Keanu Reeves. En la parcela autóctona, ganchos como Guillem Gisbert (el cantante de Manel), Ferran Palau, Maria Hein, Lisabö o Stella Maris, el paródico grupo de pop cristiano creado para la serie ‘La mesías’, con Amaia Romero en sus filas.

Dos años después de tirar la casa por la ventana con una 20ª edición en dos fines de semana (aparentemente irrepetible), y tras el resbalón de la aventura madrileña, el Primavera Sound asienta sus cifras en torno a los 65.000-70.000 asistentes diarios que espera acoger en las jornadas centrales, del jueves al sábado, descartando seguir creciendo. Los terrenos de Sant Adrià, en la playa, ya no forman parte de sus dominios después de que el ayuntamiento de esta localidad anunciara su desinterés en acoger macrofestivales. El Primavera sigue atrayendo a un gran contingente de público guiri, aunque el 52% del año pasado quedó muy por debajo del 65% de 2022.

Cartel ‘atravesado’ por la IA

En este sector de la música en vivo, tan revolucionado, la baza barcelonesa más distintiva es la de los festivales, ahí donde se han consolidado modelos propios que van un poco más allá de la caza y captura de las vedetes del momento. Ahí, una vez celebrado el Primavera, las miradas apuntarán al Sónar (13-15 de junio), una muestra que juega cada vez con cartas más únicas, entre el escaparate de conciertos y el laboratorio de ideas (con la IA “atravesando toda la programación”), y sin depender demasiado de la noción de cabeza de cartel. Este año, con artistas como Air, Jessie Ware y Vince Staples, en una 31ª edición que apunta a rondar los 120.000 asistentes de 2023, sumando las tres jornadas diurnas y las dos noches.

El Sónar estrena 'Music:Response', espectáculo en la instalación audiovisual 360º de la Casa Batlló que sumerge al público en el universo de The Chemical Brothers. / MANU MITRU

El Cruïlla (10-13 de julio) presenta igualmente claves propias: cartel muy transversal (concepto en el que fue pionero), con una noche urbana, otra latina y connivencia de figuras como Óscar d’León, Chucho Valdés con Irakere, Avril Lavigne y Pet Shop Boys, alergia oficial al crecimiento (25.000 asistentes diarios como tope) y la audiencia autóctona en el punto de mira. En el mismo Fòrum, otra muestra sube escalones, el Share Festival (7-9 de junio), con un cartel latino y pop coronado por Myke Towers, Lola Índigo y Aitana.

Phil Anselmo, el cantante de Pantera. / EPC

Y en el parque de Can Zam, en Santa Coloma (4-7 de julio), la cumbre metalera del Rock Fest, de vuelta tras la pausa del año pasado (por obras en el recinto), ahora con bandas del peso de Pantera, Deep Purple, Parkway Drive, Europe o W.A.S.P. A estos macrofestivales hay que sumar las muestras de ciclo, con Les Nits de Barcelona, en Pedralbes (reclamos como Rufus Wainwright, Pretenders y Luz Casal) y el Alma Festival, en el Poble Espanyol (Sheryl Crow, Take That, Alice Cooper…), como escaparates muy activos ya entrado el verano, sin pasar por alto la oferta musical del Grec.

Un toque de rumba

En materia de macroconciertos, el Estadi Olímpic acogerá a tres figuras, una que ya es como de la familia, Bruce Springsteen con su E Street Band (nuevo doblete, 20 y 22 de junio, tras el del año pasado), y sendos debutantes: la intimidante banda alemana piro-metalera Rammstein (11) y el orgullo de Cornellà conocido como Estopa, presentando ‘Estopía’ y festejando su 25º aniversario (10 de julio). Los compromisos futbolísticos del Estadi y las obras del Camp Nou han contribuido a alejar este año de Barcelona algunas giras.

Fans de Taylor Swift, en Madrid. / EFE

La estrella global del momento, Taylor Swift, elige Madrid oficializando la apuesta del Bernabéu por los grandes ‘shows’, como los que ofrecerán, entre otros, Duki, Karol G (cuatro noches) o Luis Miguel (dos), programa que estos días ha levantado protestas de los vecinos, alertados por la conversión del estadio en un ruidoso ‘eventódromo’. En la capital no hay que menospreciar al Civitas Metropolitano, con sus tres noches del Boss y el doblete exclusivo de Metallica. En Sevilla se anotan el regreso de AC/DC en su gira ‘Power up’, la primera en ocho años (conciertos para los que quedan entradas). Entre las figuras que este año esquivan los escenarios catalanes están Dua Lipa (va al madrileño Mad Cool) y Ed Sheeran (que opta por el Gozo Festival, de Santiago, y Santa Cruz de Tenerife).

Y echará humo la programación del Palau Sant Jordi, con atracciones tan diversas como Ive (7 de junio), Maná (9), Marc Anthony (13), Olivia Rodrigo (18), Camilo (3 de julio), Pearl Jam (6 y 8 de julio), Luis Miguel (17 y 18), Ricky Martin (20) o Jonas Brothers (26 de septiembre). En el corazón del verano, el circuito de festivales ‘boutique’ de matriz ampurdanesa, poco a poco ampliado a otros puntos de la costa, difuminará el protagonismo barcelonés en la órbita catalana, desafiando un poco más los bolsillos de la ciudadanía y reflejando que, por ahora, la expansión del ‘show business’ no tiene techo.

