"Libro muerto", de Paco Cao, recibe al espectador con una puesta en escena impecable que resume a la perfección esta exposición en la Galería Llamazares de Gijón. Una oración fúnebre escrita con letras doradas sobre un fondo marrón ocupa una de las paredes; junto a ella, una fotografía sobre un elegante estampado representa el momento crucial del sacrificio de un libro. Todo es inquietantemente perfecto y teatral. La imagen es brutal, impacta el contraste visual entre la belleza manierista del lugar donde se desarrolla la acción, el jardín de las ninfas de Villa Giulia en Roma, y la indumentaria contemporánea del verdugo manejando una sierra mecánica. La fotografía posee un formato considerable (200x133,34 centímetros), introduciéndonos de lleno en una muestra en la que, como es frecuente en sus propuestas, la interdisciplinariedad es clave: literatura, fotografía y escenografía potencian un interesante discurso en el que, junto a las hermosas secuencias fotográficas en torno al rito fúnebre, podemos contemplar un vídeo que registra el acontecimiento.

Este carácter interdisciplinar me ha recordado "El marco y su doble", interesante trabajo museográfico de Paco Cao que pudimos valorar en las salas del CCAI de Gijón en 2021, fruto de un complejo y largo trabajo de investigación, selección y diseño a partir de los fondos del Museo Casa Natal de Jovellanos en su 50 aniversario. Advertí cómo una tarea de comisariado se puede transformar en una obra de arte en sí misma. El artista trasladó su propia visión del mundo y del arte a una instalación a gran escala, tomando los fondos como materia prima para la creación. Desde un planteamiento poliédrico y rupturista pudimos disfrutar, como también ocurre ahora, de su gran sensibilidad y de su don creativo, pero también de su enorme bagaje como historiador del arte, formación siempre latente en su trabajo.

Contemplamos en Llamazares un proyecto de largo recorrido desarrollado entre 2022 y 2023 en Roma, una ciudad en la que el artista se siente inmerso en una especie de "romance romano", como él mismo afirma. A la estética italianizante que se desprende de las fotografías, se suma la transformación ambiental del espacio expositivo, el dorado, las grecas clásicas, los tonos verde y tierra… toda una escenografía propiciatoria para involucrarnos y hacernos partícipes.

Las fotográficas son excelentes, de un esteticismo y un cuidado en los detalles que atrapa hasta la emoción. De belleza crepuscular, las figuras resaltan en un entorno de mármoles, balaustres y hornacinas donde imponentes estípites, como testigos del tiempo y sus estragos, guardan un silencio sepulcral. La potencia visual de esa performance se halla en el momento de la ejecución, pero también en la presencia de una jueza de rostro imperturbable y lujosa vestimenta que encarna la trascendencia del momento y que sugiere conexiones estéticas con el arte italiano y con un cierto historicismo cinematográfico en el que la ficción se funde con la realidad, tal como ocurre en algunas películas de Luchino Visconti.

La clave de esta performance está en el libro, una publicación del artista que podemos hojear en la muestra y que lleva por título "The Museum of the Victim". Concebido como un volumen de trescientas páginas en blanco, como una novela por escribir, protagoniza, como dice el artista, "una teatralización de la violencia" a través de la destrucción de este icono de la sabiduría que ostenta categoría de fetiche, "quien lo ataca, ataca a toda la humanidad", y que requiere de un rito sagrado de inhumación.

Todo se articula en torno a ese libro en un personalísimo discurso, reflexivo y con un alto valor estético. Hay belleza formal y trasfondo conceptual, el artista habla desde el compromiso con el arte y con la vida, es un ejemplo de originalidad y potencia creativa. Hay que agradecer a la Galería Llamazares la posibilidad de disfrutar de trabajos de este nivel, la apuesta contiene los alicientes necesarios para vivir una experiencia visual única y para reflexionar sobre nosotros mismos. En la plegaria de "Libro muerto", Paco Cao nos plantea una interesante reflexión en torno a vida y la memoria: "¿Quién habrá acariciado tu lomo, olido tus entrañas, oh, libro muerto? Sean aquellos que te leyeron quienes perpetúen tu existencia más allá de tu muerte".