El mar, ese gran misterio de la tierra

Puede que el mar sea el último misterio que queda en la tierra. Y ese es seguramente el principal motivo de la fascinación que ejerce incluso entre las personas que no han tenido una relación directa con él, no han pasado demasiadas horas a bordo de un barco, nunca han vivido una tormenta en medio del Atlántico, ni han levantado los ojos al cielo para que las estrellas les digan dónde están, como es el caso de Patrik Svensson (1972). He leído que el océano cubre el 71 por ciento de la superficie terrestre y que su profundidad media es de casi 4.000 metros. Más de tres cuartas partes de los océanos del mundo están completamente inexploradas y la ciencia solo conoce una sola cuarta parte de las formas de vida del mar. Todo ello resulta muy atrayente para alguien igual de dotado para la divulgación científica que para desentrañar secretos, como es el autor sueco de "Un inmenso azul".

Periodista, especializado en arte, cultura, sociedad y política, Svensson cautivó a lectores de todo el mundo con "El evangelio de las anguilas", publicado en español también por Libros del Asteroide, del que vendió más de 250.000 copias sólo en Suecia, y con el que obtuvo numerosos premios nacionales e internacionales. Su "Evangelio" era una combinación perfecta de retrato de la infancia y un enigmático buceo profundo en la vida de unos seres especiales y enigmáticos como son las anguilas. Estaba visto con la perspectiva del padre, pero esta vez en sus nuevos y serpenteantes ensayos sobre el mar hay una madre, aspirante a bibliotecaria, que le lee en voz alta el mismo libro sobre peces a su hijo, hasta que un día no puede soportarlo más. Para entonces el hijo, que ya se manejaba con la lectura, podía continuar él mismo la búsqueda de conocimientos.

"Un inmenso azul" trata principalmente sobre aquellos que cruzaron los océanos, dibujaron mapas y sondearon las profundidades.

Son historias cautivadoras de exploradores y de hazañas protagonizadas en mares tormentosos, entre salvajes sedientos de sangre. Svensson evita en todos momento abordarlo desde una visión colonialista. Es decir, admite que no fue sólo la curiosidad sino, sobre todo, la codicia y el ansia de poder lo que impulsó a las carabelas a los océanos. En el episodio sobre cómo Fernando de Magallanes viajó al oeste para poner las islas de las especias bajo la corona española, Svensson cuenta la historia de Enrique, el esclavo malayo del capitán, que sirvió de intérprete pero finalmente cambió de bando y huyó a Filipinas. Sabe mezclar anécdotas de personajes históricos, descubrimientos científicos y meditaciones filosóficas, con el enfoque íntimo que caracteriza su estilo. El mismo que convirtió "El evangelio de las anguilas" en un superventas. Da voz a algunos personajes desconocidos; en lugar de escribir sobre el científico Hugh Miller, elige a un panadero escocés, pobre y autodidacta, Robert Dick, que dedicó su vida a recolectar fósiles en nombre del geólogo y geógrafo estadounidense. La figura de Herman Melville, autor de "Moby Dick", una de las mejores novelas sobre el mar y cumbre universal de la literatura, se ve eclipsada por la de Francis Allyn Olmsted, quien escribió un diario detallado de su estancia en un barco ballenero y murió a los veinticinco años en 1844. Coincidiendo con la publicación del libro de Olmsted, Melville, que acabaría leyéndolo, se embarcó en un ballenero. Sigue a Jacques Piccard y Don Walsh hasta once mil metros en lo más profundo de la Fosa de las Marianas. En un hermoso perfil de la bióloga Rachel Carson, recuerda cómo en el discurso de agradecimiento por la concesión del National Book Award a "El mar que nos rodea", pronunció estas palabras: "Si hay poesía en mi libro sobre el mar, no es porque yo la haya puesto allí de forma deliberada, sino porque nadie puede escribir con veracidad sobre el mar y dejar fuera la poesía".

Los diez ensayos de "Un inmenso azul" son la suma de una vida de lecturas sobre el enigma marino, el espacio, el globo y de cómo todo está conectado: el ritmo, la música y el aliento de la marea. Patrik Svensson, su autor, es la persona curiosa que quiere saber lo qué hay detrás, que busca persistentemente y en todos los contextos nuevos conocimientos, que se esfuerza por comprenderse a sí mismo y, de paso, su lugar en la existencia. Bucear en las profundidades de la historia para que el lector pueda familiarizarse con el conocimiento es el mérito indiscutible de este libro hermoso e indispensable para seguir descifrando los secretos del mar.

