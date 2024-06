Lana del Rey hechiza el Primavera Sound con un concierto majestuoso

Tras pasar la semana hablando de los brillos, las pulseras y las botas vaqueras adoptadas por el ‘fandom’ de Taylor Swift (a raíz de sus conciertos madrileños), este viernes en el Primavera Sound llegó la revancha de Lana del Rey y su no menos militante séquito caracterizado por los tocados de coronas de flores, admiradoras que corrieron a ocupar las primeras filas tan pronto se abrieron, por la tarde, las puertas del Fòrum. La melancólica diva pop (aparentemente, amiga de Taylor) colonizó la segunda jornada de la muestra, atrayendo ella sola a la mayor parte del público, en torno a los 70.000 asistentes que caben en la explanada central.

Lana del Rey, este viernes en el festival Primavera Sound. / ALEJANDRO GARCIA / EFE

Su último álbum, ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd.?’, muy elogiado por la prensa internacional (segundo mejor disco de 2023 en este diario), presenta un cancionero largo y de exigentes recovecos sonoros. Otra muestra de que el pop de ahora se resiste a ciertos veredictos categóricos. Pero, en su regreso a Barcelona (seis años después de pasar por el Palau Sant Jordi), ella tendió al recorrido antológico, a esos álbumes acumulados desde 2010. Con 25 minutos de retraso, y a través de un pórtico a la carta, guiño a ‘Recuerdos de la Alhambra’ (maestro Tárrega), emprendió con ‘Without you’ una sesión de tonos majestuosos, con tropa de bailarines y coristas, manejando su voz con serena pulcritud.

La cantante estadounidense Lana del Rey, este viernes en el Primavera Sound. / ALEJANDRO GARCIA / EFE

Llorar y cantar

Un concierto de Lana del Rey no precipita la algarabía, aunque algunas canciones fueron secundadas verso a verso, con gran apasionamiento, como ‘Summertime sadness’ (precedido del pellizco al estándar ‘Summertime’, de Gershwin). En las pantallas, fans llorando y cantando al mismo tiempo. Recorrido serpenteante, con la tortuosa ‘Cherry’ y un ‘Pretty when you cry’ en el que la diva subió el tono y que cantó arrodillada y con gesto dramático. Fue en el tramo final cuando cayeron piezas con vistas al túnel de Ocean Boulevard (esa metáfora del abandono y de la belleza oculta), como la titular y ‘The grants’, con sus cavilaciones sobre la familia. No faltaron ‘Chemtrails over the country club’ ni el tema con el que empezó todo, ‘Video games’. Sesión a la altura del aura del personaje, aunque algo corta, hora y diez minutos.

Lana del Rey, durante su actuación este viernes en el festival Primavera Sound que se celebra en Barcelona. / ALEJANDRO GARCIA / EFE

Pero otras atracciones asomaron antes de Lana del Rey, como el antitético Troye Sivan, australiano dado a un electro-pop con fondos house y perfiles hedonistas, en ese punto tan actual que es el cruce de la euforia y la melancolía. De eso va su tercer álbum, ‘Something to give each other’, al que acudió en un formato peculiar, con tropa de bailarines y un vistoso batería con su bombo y todo. Un tipo dicharachero, Sivan: “¡amo la gente! ¡y el sexo! ¡y bailar!”. Ignoramos si todo a la vez. “¡Y España!”, añadió (aunque la audiencia tenía aspecto predominantemente guiri). A la cuarta canción, la sensual-intimista ‘In my room’, se quedó con el torso desnudo y recibió a un invitado, Guitarricadelafuente, y los ‘beats’ fueron a más a base de sus cartas más seguras, como ‘Rush’, cierre de la sesión.

La pista indie-rock

Y conectando con la noble tradición indie-rock del Primavera, sus señorías de Yo La Tengo, adscritas a la muestra desde los viejos tiempos, exhibieron poder (tras el pase a base de ‘covers’ del martes en Apolo) con un ‘set’ que partió de un delicioso aquelarre eléctrico, con roces de krautrock, en ‘Sinatra drive breakdown’, apertura de su último álbum, ‘This stupid world’, y retrocedió hasta engañosas dulzuras como la lejana ‘Did I tell you’. Los de New Jersey recuperaron unos cuantos clásicos, como ‘Stockholm syndrome’ y ‘Tom Courtenay’, y dejaron una estela de rock despierto y agreste facturado por dos señores y una señora de edades que fácilmente duplicaban la media de los asistentes al festival.

Otro vértice de un programa en el que artistas como Ferran Palau ironizaron con la motivación general por ver a Lana del Rey, en su caso defendiendo admirable obra fresca, ‘Plora aquí’, continuadora de su pop de mínimos, ahora con tanta guitarra como sintetizadores. Justo durante su actuación pasó en estampida una multitud de fans de la neoyorkina, ansiosa por tomar posiciones. El Primavera, siempre proclive a los agudos contrastes, como con otro ‘vip’ catalán de la tarde, Guillem Gisbert, y el repertorio narrativo y aventurado de su debut en solitario, ‘Malla la masurca!’. Acentos autóctonos para una muestra que cierra puertas este sábado con reclamos como PJ Harvey, SZA y Mitski.

