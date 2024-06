En el país de la infancia perdida

Expulsado de Prusia oriental a la RDA en 1947 siendo un niño, igual que tantos otros alemanes al acabar la Segunda Guerra Mundial, a un anciano le cuesta hallar su antiguo hogar en Könisgsberg, cuando emprende el viaje de regreso cinco décadas después acompañado de su esposa. Para ella son simplemente unas vacaciones, él mantiene en la cabeza la ida obsesiva del reencuentro con un pasado borroso. Tenía trece años cuando se produjo el gran desalojo. La guerra lo ha dejado sin familia. Solo conserva cuatro fotografías. Viaja con la idea de que todo vuelva a salir a la luz y poder tener la oportunidad de acariciarlo de nuevo. Tras una búsqueda agotadora, finalmente encuentra la vieja casa gracias al abeto delator del jardín. "Los árboles no huyen", como reza en el título del libro. Por el contrario, existen los seres desarraigados y trasplantados de lugar, sin importar cuán profundas son sus raíces.

Mientras tanto, el abeto permanece allí donde estaba. Para el que retorna significa un ancla de la memoria a la que se pueden unir imágenes y experiencias. La tarea, a menudo ardua, requiere además paciencia, como explica Verena Stössinger, la autora de esta novela que acaba de publicar Periférica. Los primeros recuerdos espontáneos se van convirtiendo poco a poco en imágenes fragmentadas del pasado en la que la huida, el hambre, la muerte de su hermano y su madre pasan cada vez más a un primer plano. Se puede adivinar y sentir, pero sin poseer ninguna certeza. Surgen multitud de nuevas preguntas para las que ya no hay respuesta. Cabe también interrogarse a uno mismo: ¿tantos espacios en blanco son únicamente lagunas de la memoria?

La profesora y periodista suiza Verena Stössinger (Lucerna, 1951) acierta a interpretar la infancia en el lenguaje de su novela. Con cautelosa ternura, la autora de "Los árboles no huyen" describe un viaje al país de una infancia perdida, siguiendo a una pareja desigual pero profundamente devota en la búsqueda de la niñez. Las oraciones incompletas, a las que a veces les falta un sujeto o un verbo, imprimen una sensación vacilante que ocasionalmente, y sin que nadie lo espere, deriva en una descripción ingeniosa para luego apagarse: la fórmula estilística es la adecuada de principio a fin de la escritura. Igual que errático resulta el camino. De la oscuridad del olvido y de la represión brotan imágenes irregulares que se condensan en pequeñas corazonadas y en sentimientos palpables. Las palabras se traducen en un testimonio armonioso del recuerdo, en el que la separación entre el olvido aquí y la autocensura allá se va desvaneciendo suavemente. Cuantos más contornos se vislumbran, más alargadas se vuelven las sombras. La historia avanza de modo precavido hacia la duda cardinal que se hace cada vez más urgente: ¿quién era realmente el padre?, ¿por qué se le permitió a la familia quedarse en una colonia de villas reservada para miembros y oficiales del Partido Nazi después de su temprana muerte? Si no hay respuestas, habrá que inventarlas. La sombra de la duda no deja de crecer al mismo tiempo que se desdibuja la frontera entre lo que se ha olvidado y aquello que se prefiere callar.

¿Te acuerdas de entonces? ¿Hasta donde queremos saber?, estas son las preguntas que invita a hacerse el relato en todo momento. Su aspiración, en último caso, más que responderlas, es mantener la incógnita del desarraigo frente a lo que busca queriendo encontrarlo y a la vez lo que realmente le detiene. "Dice que verdaderamente no recuerda nada relacionado con la actividad del aeródromo, no se acuerda de ninguna visita a la base aérea ni de los aviones planeadores que despegaban incluso de noche con los focos, pues en aquel entonces los aviones, las marcas o sus diferentes tipos le interesaban muy poco, lo mismo que hoy en día. Acto seguido, cuando Ulrich Lörzer vuelve a contar que el planeador militar Gigant sobrevolaba su casa, él comenta: “Por nuestra casa volaban las cigüeñas”".

Los árboles no huyen Verena Stössinger Traducción de Jorge Seca Periférica, 2024, 248 páginas 19,50 euros

