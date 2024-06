La partitura que nos ilumina

¿Cómo es posible que un rudo campesino llegase a aprender a tocar un instrumento tan refinado como el saxofón? "¿Cómo es posible que de sus dedos encallecidos de esquejar remolacha y sus manos orinadas para aliviar la piel agrietada emergiera la delicadeza de la música?". La historia que compone Antonio Iturbe en "Música en la oscuridad" inicia su partitura en el invierno de 1930, cuando llegan Mariano y su mujer Joaquina a un barrio rural. Él es un sastre contratado para llevar la banda municipal de la localidad, formada en su mayor parte por campesinos sin formación. Todo está en contra, la sastrería que abre no va bien y la esposa debe trabajar en un horno de pan y vendiendo bocadillos. Mariano logra ganarse la confianza de sus músicos convirtiendo la música en una vía de crecimiento personal y colectivo. A ese planteamiento de superación gracias a la cultura se incorpora un elemento fantástico de la mano de una curandera ("la bruja"), que quiere echar a Mariano y su esposa de la comunidad. La pugna entre razón y magia se desarrolla entre las sombras de una guerra que parece inevitable.

Al autor de "La bibliotecaria de Auschwitz" (2012), otro ejemplo del combate entre razón, cultura y coraje frente al odio, la ignorancia y la brutalidad, le animaron para escribir su obra "esas preguntas que no hicimos a tiempo, ese afán que tenemos de rellenar los huecos. La necesidad de entender cómo es posible que mi abuelo, un campesino pobre que fue al colegio apenas dos o tres años, fue capaz de aprender a tocar el saxofón. Y un paso más: entender de qué está hecha la música, que es capaz de entremeterse entre las grietas de las manos de un hombre de campo como mi abuelo".

Los lectores "se encontrarán con un personaje modesto, un sastre de poca monta que llega a un pueblo pobretón con sus bobinas de tela, sus ideas de republicano socialista y su clarinete. Lo han contratado para hacerse cargo de la banda, pero lo que se encuentra es a un montón de mendrugos como mi abuelo, unos caciques que tienen la sartén por el mango y a la que te descuidas te dan un sartenazo y una curandera a la que llaman la bruja que quiere echarlo del pueblo. No lo tiene fácil, pero es un músico. Y los músicos son soñadores. Me gustaría que les provocara esa mezcla de ternura y asombro que me despierta esa lucha contra lo imposible". El obstáculo mayor "siempre es la falta de inspiración. Ese cubo que echas al fondo de un pozo esperando que suba con agua pero casi siempre regresa vacío. La dificultad siempre es ser capaz de alcanzar ese momento de revelación en que los dedos van más deprisa que tu cabeza, cuando no te acuerdas de la estructura ni de nada, cuando todo fluye y se conecta. Tal vez yo soy muy lento escribiendo, un libro cada tres o cuatro años, porque ese rayo verde se da raramente, pero no pierdo la esperanza de que aparezca".

Música en la oscuridad Antonio Iturbe Seix Barral, 416 páginas 20,90 euros

Suscríbete para seguir leyendo