Poesía nel tiempu

Harold Bloom describió la lliteratura como una competición ente escritores que lluchen ente sí por algamar "la sobrevivencia lliteraria o la inclusión nel canon". Non tol mundu taría dispuestu a aceptar una concepción como esta, más centrada na fama que na capacidá d’illuminación y tresformación social de la escritura lliteraria. Con too, debémos-y a Bloom el méritu d’allugar nel centru del debate cultural la cuestión del canon, un conceptu antipáticu por munches razones que, sin embargu, designa una realidá ineludible.

Les antoloxíes constituyen, xunto a la ellaboración d’un discursu histórico-lliterariu, ún de los moos más efectivos de crear el canon lliterariu. La poesía asturiana del Surdimientu arranca con un títulu que ye una declaración de principios: "Del aráu a la pluma. Antoloxía d’una nuea poesía en bable" (1977). En 1989, cola edición de l’"Antoloxía poética del Resurdimientu", Xosé Bolado conforma’l canon de la poesía asturiana contemporánea, dexando entrever, al traviés del términu "Resurdimientu", la intención de nun renunciar a la tradición propia. En 1995, con "Les muyeres y los díes de la poesía asturiana", Leopoldo Sánchez Torre dexa constancia de la calidá de les voces femenines d’esta poesía. Cuatro años más tarde, na compilación "El sentimientu de la tierra", Xuan Bello fai un diagnósticu certeru del pruyimientu qu’animaba la lliteratura asturiana finisecular. La publicación de l’antoloxía "Pallabres clares" (2005) de García Martín permite conmemorar de manera oficial la llírica posterior a 1980. Finalmente, en 2010, gracies a "Toma de tierra", la esbilla billingüe preparada por José Luis Argüelles, la poesía asturiana adiéntrase na escena lliteraria estatal.

A diferencia de los títulos anteriores, "Surdiversu", l’antoloxía qu’acaba de publicar Berto García, aspira a la exhaustividá: "Cientu trenta y un autores, ordenaos alfabéticamente, col únicu criteriu de seleición de tener, polo menos, un poemariu editáu en llingua asturiana". Les poesíes seleccionaes, nesti casu, nun son nin les más conocíes de cada poeta nin les más representatives d’una tendencia llírica. Anque’l títulu, de primeres, fai pensar nuna esbilla académica, lo cierto ye que la compilación de Berto García ta más cerca de la escoyeta personal del llector que del trabayu selectivu y taxonómicu del críticu lliterariu.

Quiciabes por eso, la llectura de "Surdiversu" dexa una impresión como d’aire de familia. Repítense los temes, tocaos pola melancolía, que caractericen la escritura d’esti autor: el pasu’l tiempu –"qu’enxamás por nada dexen de pasar les hores / de colar les arenes" (Lluís Fano)–, la soledá –"Soi la muyer que camina / pela ciudá desierta" (Aida Escudero)–, la desorientación –"los nuesos mapes al debalu" (Ánxel Nava)–, el dolor –"Hai hores en que muerro, / en nun sé qué ciudá o a qué hora" (Inaciu Galán)–… Apaecen, tamién, reformulaos, los temes característicos de la poesía asturiana contemporánea: la patria derrotada –"El nuesu imperiu foi la lluna, / el monte escuru y les fogueres" (Xaime Martínez)–, la casa –"La mio casa ye / como la vida d’aquel otru" (Rubén d’Areñes)–, el sentimientu de la naturaleza –"Quién pudiere ser de cuando en vez la lluz ente los carbayos" (Gonzalo Barreñada)–… Al llau de los anteriores, encontramos temes nuevos, como la xenealoxía femenina –"Heredé de vosoutras el deséu de ser Dafne" (Raquel F. Menéndez)–, la incomunicación de la sociedá actual –"Somos toos islles dixebraes" (Diego Solís)– o la falta d’enfotu nel porvenir –"Corríemos colos tiempos o de los tiempos o escontra los tiempos" (Pablo X. Suárez).

Berto García ufierta a los llectores una selección prestosa y "vivida", anque non siempre reflexe les tendencies actuales. Na so escoyeta hai más sombra que lluz, más sentimientu que denuncia, más versos claros qu’espresión hermética. Personalmente, echo en falta les referencies científiques de los últimos llibros de María García Díaz y Héctor Pérez, les alusiones sexuales de Milio Ureta, la impugnación de l’Asturies obrera del Alejandro Fernández-Osorio de "Tayu", les referencies lliteraries femenines de María Abril... autores y obres, en definitiva, que faen que la poesía asturiana transite per siendes universales y, escaeciendo los tópicos fixaos nel canon, se trescienda a ella mesma.

Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d’Asturies

Surdiversu. Antoloxía de 50 años de poesía asturiana Berto García (ed.) Cuatro Gotes, 192 páxines 18 euros

