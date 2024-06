India Martínez: "Hay que dejar de reivindicar la igualdad y pasar a la acción"

India Martínez está de gira con su último disco, 'Nuestro mundo' (2022), en el que combina distintos géneros musicales y colaboraciones con artistas como Melendi y Andy Rivera. Tras recorrer varias ciudades, la artista cordobesa llega este sábado a Málaga, donde actuará en el Auditorio Municipal del Cortijo de Torres.

'Nuestro mundo' incluye algunos temas que son poemas de tu libro Verdades a medias. ¿Fue difícil convertir estos versos en canciones?

Más que difícil fue un reto porque no lo había hecho nunca, pero una vez que empecé a trabajar los poemas y vi que prácticamente sonaban como canciones por sí mismos, no solo me di cuenta de que era algo muy apetecible sino de que fluía. Por lo tanto, no fue tan complicado como podía imaginar.

¿Ya tenía en mente que se iban a convertir en canciones?

Algunos sí y otros no. Algunos eran en forma de historia, de relat,o y no pensé que se fuesen a convertir en una canción. Hay otros que sí, que ya iban teniendo un poquito de forma porque, al final, es algo que no puedo evitar. A veces, cuando escribo, escribo de esa manera.

¿Cómo y cuándo nace esta pasión por la poesía?

Me ha gustado desde siempre, desde pequeñita. Incluso en el colegio y en el instituto me aprendía los poemas que dábamos en clase, y los recitaba; me encantaba. Y a los 14 o 15 años empecé a escribir mis propios textos y canciones. Pero hasta más mayor no empecé a darle forma y compartirlo con la gente, como algo muy íntimo y muy especial. Así que yo empecé con la canción y con la música, pero también escribía, y dibujaba, y tocaba otros instrumentos... El arte es una forma de expresarte y, tarde o temprano, se materializa en un poema o en una canción y lo compartes.

En el disco está el tema 'A ti mujer', que es una oda a la figura femenina. ¿En 2024 hay que seguir reivindicando nuestro hueco en la sociedad?

Yo creo que hay que dejar ya de reivindicar y pasar a la acción. Hasta que los hechos nos vayan dando la razón y nos vayan poniendo en el sitio en el que tenemos que estar, en igualdad de oportunidades y de condiciones. Vamos evolucionando, está claro; no nos podemos quedar atrapados en el pasado donde la mujer era un cero a la izquierda y no tenía voz ni voto, y creo que, poco a poco, las cosas están cambiando. Pero a veces tenemos que seguir levantando la voz. Tarde o temprano lo conseguiremos.

¿Crees que algún día no habrá que cantar por la igualdad?

Ojalá llegase ese día... Ojalá, claro que sí. Sería una señal de que no lo necesitamos.

Supongo que en su carrera como artista se habrá encontrado con algún comportamiento machista.

Yo creo que sí, más de una vez. Lo que pasa es que no le he hecho mucha cuenta, la verdad. Yo hago oídos sordos a cualquier tipo de comentario machista; lo omito directamente y sigo adelante. Creo que las opiniones de otros no nos tienen que importar demasiado. Está claro que si hablamos de una fuerza mayor que una misma hay que pedir ayuda, pero cuando es un micromachismo, aunque me lo encuentre, no le hago ni caso. Por eso, no lo puedo cuantificar.

¿Cree que ha tenido que demostrar más en la industria por ser mujer?

Tampoco estoy pendiente de eso. Simplemente hago lo que tengo que hacer y punto. A veces, una tiene que trabajar el doble para llegar donde ha llegado un hombre con quizás más facilidad. Pero uno está en su sitio por algo y, si no llega, pues a seguir trabajando.

Volviendo al disco, en la canción 'Las burbujas del jacuzzi' relata su historia de amor. ¿Hay mucho componente autobiográfico en sus temas?

Sí, hay mucho. A veces no es la canción entera, pero sí un fragmento. Hay temas más autobiográficos, otros que son inspiradores, algunos de fantasía, que hablan de lo que te gustaría y no puedes alcanzar o que se basan en una reflexión simplemente, o un deseo. La verdad es que me inspiran muchas cosas, pero la mayoría son autobiográficas.

India Martínez es esa mezcla de todo lo que va encontrando en el camino. No me quedo amarrada a un estilo en concreto porque no sería fiel a mí misma

La gente cree que India Martínez es flamenco, pero está muy equivocada.

Así es. Desde pequeña lo he dejado bastante claro porque, cuando tuve la primera oportunidad de grabar un disco, no fue flamenco. Yo no tengo todavía ningún álbum de flamenco clásico, digamos. Es verdad que lo cantaba hasta los 17 años, pero ya demostraba entonces que me gustaban muchos estilos más. India Martínez es esa mezcla de todo lo que va encontrando en el camino. No me quedo amarrada a un estilo en concreto porque no sería fiel a mí misma.

Comenta que siempre ha estudiado de manera autodidacta. ¿Hubiese sido distinto si hubiese podido mostrarte en algún concurso?

No sé lo que habría pasado. Estuve en un concurso, en Veo veo, con 12 años, pero solamente hacía apariciones puntuales y quedé finalista. Fue como un escaparate, una forma de mostrarme. Cuando yo estaba empezando a cantar, apareció Operación Triunfo. Me hubiera encantado tener la edad para presentarme, pero no la tenía. Cuando la tenía, tenía un contrato discográfico. Pensé que todos estos chicos iban para conseguir ese contrato discográfico y tener una carrera musical. Yo ya lo tenía. También hay que tener cuidado con los éxitos en un periodo corto de tiempo. Yo creo que he tenido que vivir lo que he vivido despacito para poder asimilarlo bien y valorarlo todo sin pegarme chascos. A veces, cuando se sube tan rápido, hay que tener mucho cuidado con lo psicológico, digamos. Es muy peligroso. Si se lleva bien, estupendo, porque te ahorras ese camino de piedras, pero no siempre es así... De todas formas, soy de las que piensa que todo pasa por algo y que todo sucede de la manera en que tiene que pasar.

Con tantas plataformas y concursos es fácil hacerse conocido, pero es difícil mantenerse en la industria.

Después es complicado, sí. Si estás todo el rato en el pico más alto, es difícil. Tiene que ser muy complicado. Vale más ir despacito. Pero a quien le llegue del tirón, que lo aproveche y lo disfrute porque es una de las cosas más bonitas que te pueden pasar. Sentirte realizado con lo que te gusta y seguir defendiendo y disfrutando al máximo es lo mejor.

Entré con un poco de miedo y de respeto a hacer teatro pero me ha enamorado

Cantante y poeta, pero que poca gente sabe que también ha sido actriz en 'Lorca por Saura'. ¿Cómo surgió este proyecto?

Me llamaron para proponerme esta idea siendo la protagonista, interpretando a Lorca. Pensé que igual no estaba preparada para ello, que era mucho para mí, que yo no me había formado para eso. Pero si te llama directamente Carlos Saura y te dice que cree en ti y que te ve capaz porque no quiere una actriz que cante, sino una cantante que actúe y se meta en ese papel, pues... no me pude negar, y me preparé para ello. He dado algunos cursos durante muchos años de interpretación puntuales y cursos intensivos, pero no era suficiente. Me puse en manos de una coach expresamente para trabajar este papel y estuve con ello durante cuatro o cinco meses seguidos. Entré con un poco de miedo y de respeto, pero el resultado ha sido increíble y una experiencia que me encantaría algún día volver a repetir.

¿Qué le ha aportado el teatro?

No sé qué me ha aportado exactamente, pero me ha enamorado. Sé que me ha enamorado y que me ha dado otra manera de pisar el escenario. Me ha abierto de otra manera para expresar lo que llevo dentro.

Suscríbete para seguir leyendo