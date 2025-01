Un mundo por explorar

En los últimos años he tenido la oportunidad de asistir a diversas actividades musicales en pequeños núcleos de población. Pueblos o villas que, de cuando en cuando, organizan conciertos pese a la precariedad habitual de los presupuestos locales en el ámbito cultural.

Las reacciones han sido siempre muy similares: salas a reventar de un público entusiasta que recibe de forma ávida propuestas infrecuentes en sus localidades. Sería, por tanto, conveniente que las autoridades culturales de la región tomasen conciencia plena de unas señales que están indicando que se debe profundizar en la cultura que se ofrece a la población que reside en los concejos más alejados de los grandes núcleos urbanos.

Funciona actualmente una serie de circuitos, con una especie de "bolsa" de ofertas en los que se pueden escoger diferentes opciones, pero este modelo, vigente ya desde hace bastante tiempo, debiera ser revisado en aras de una mejor conexión con las necesidades particulares de cada territorio. Quizá desde los ámbitos de decisión convendría optar por una visión más proactiva. Me explico. En vez de lanzar una serie tan generalista en la que determinados artistas ofrezcan proyectos y luego los futuros receptores escojan con mayor o menor acierto, pudiese establecerse un trabajo previo de análisis particular. No se está aprovechando como debiera la ingente red monumental del Principado y faltaría una coordinación que pusiese mayor énfasis en la valoración de los espacios, su conexión con los intérpretes y la realidad social que puede ser muy diversa, no sólo por las características de cada municipio, sino que es muy cambiante en función de la estación del año e incluso de que estemos o no en fin de semana. Si se clama incesantemente contra el despoblamiento rural las políticas dirigidas a este mundo han de ser prioritarias y con la adecuada dotación presupuestaria. No se trata de llevar cualquier cosa, sino de generar un verdadero intercambio, algo que en ámbitos más reducidos se facilita notablemente. De ahí que todo este trabajo artístico ha de estar necesariamente acompañado de un buen armazón pedagógico que ayude y contextualice lo que se está ofertando.

Estamos en un momento clave y las diferentes administraciones están obligadas a conectar esfuerzos en la búsqueda de resultados globales que asienten culturalmente el territorio. Seguir por inercia con políticas continuistas que no han sido, sinceramente, de gran utilidad en muy poco ayuda para la consecución de una cultura pública de calidad que implique a todos. La falta de esfuerzo, al final, se queda en postureo vacuo, en perdida de recursos sin resultados.

