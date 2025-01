El trunfu de la lluz

Si, hasta agora, la poesía de Xosé Ánxelu Gutiérrez Morán teníase caracterizao pol equilibriu, nel llibru acabante de salir "Les hores de la lluz" (premiu "Xuan María Acebal" 2023), l’autor muestra una cara más íntima y intensa, hasta’l puntu de que la referencia a la llume presente nel títulu señala más un horizonte o un deséu que l’estáu d’ánimu que reflexa’l discursu, onde, usando la terminoloxía de Gilbert Durand, alternen composiciones y imáxenes "diurnes" con otres "nocturnes" o ambivalentes. Estes últimes, en tou casu, queden compensaes y conteníes pola voluntá del autor de facer una poesía vitalista, capaz d’abrazar la muerte y trescender la tiniebla: "Yo soi otro, / un güeyu solu apalpando la llocura, / má una piedra rezando / pa ser lluz o nun ser nada".

La escritura de Gutiérrez Morán desenvuélvese ente la llume y la escuridá –"Metióse la claridá pela murnia / como güeyos naciendo nes parés"–, ente les estreches llendes de la esistencia humana y les muncho más amplies, pero non por ello menos misterioses, de la vida animal y vexetal –"cola arrogancia del agua / encetando universos / pelos caminos, / asina yo"-, ente’l presente inevitable y el pasáu que dacuando proyecta una sombra sobre él –"Agora soi yo él, / mio padre, / abondo más vieyu"–, ente l’amor, en fin, y la disociación –"nel tiempu que nos vagó, / nel tiempu que yá hai, / siempre la mesma estrañedá"…

L’amor, o más concretamente la figura de la persona amada, ofrez el contrapuntu más sólidu y permanente a la sombra: "pensaba en ti / de cero a cien veces per hora, más, / muncho más que na muerte, / yá entós, como siempre, runfando". Ye un asa al que s’agarrar –"Llévesme de la mano"–, un estímulu pa vivir –persabes / que toles coses son dos / y sonlo a medies"–, la muria qu’aguanta’l cachón, non sin esfuerzu –"Ye esi un rancer llumosu"–; un afán que, a pesar de too, resulta reparador –" folaxe mudu / de la esperanza"– y arranca al poeta espresiones de culpa –"Sigo ensin saber / bien qué te dar"– y agradecimientu –"¿a quién-y sigo falando / nun siendo a ti?".

Tomáu en conxuntu, el poemariu remite a un conflictu ente los aspectos lluminosos y solombriegos de la esistencia, que l’autor trata de llevar hacia una victoria de la lluz. La misión prepárase con procuru dende’l paratestu, que ta formáu por cuatro cites qu’empobinen la llectura nesa dirección, como esta de Charles Simic que trescribo: "Like the way the early light / Takes the world as it finds it". La poética descrita na composición titulada "El cuadernu azul" converxe tamién nel mesmu propósitu: "A too s’apriende y yo / aprendí a escribir como a duldar, / col métodu falible de la (con)ciencia". Ye como si los símbolos emplegaos nel discursu –"yes / el mesmu na clarén / que nun acaba"– y la reflexón sobre la esistencia propia que’l poeta realiza per aciu de la escritura tuvieran la capacidá de llograr una síntesis integradora; como si la poesía, amás de configurar una ficción artística, tuviera’l poder de tresformar la realidá, creando un espaciu d’aceptación na conciencia que la orixina.

La imaxe de la lluz despliégase adulces refiriéndose cuando a un paisaxe –"el sol suañando alxibes / nun altar de piedra molío"– cuando a una metáfora –"Áscuares d’agua / meudía nel fontán"– o a una realidá que, na yuxtaposición de los testos, resulta simbolizada –"la hora temprana de l’alborada". Lo mesmo asocede col so contrariu: el nublu del país natal –"Pindiu’l camín / pindia la sombra / qu’en fexes amiya / apoderando la xelá"– o’l cuartu nocherniegu –"Na escuridá restallo / los deos por ver / d’esconxurar el silenciu". L’alegorismu afecta mesmo a la realidá prosaica de "dos cafeteríes de barriu": "Silver moon & Golden sun". L’oxetivu del autor, con too, nun ye namás algamar la claridá, sinón soportar les dificultaes de vivir –l’estrañamientu, el mieu, el pasu del tiempu, el runrún del recuerdu, la evidencia de la muerte–, que, vistes al belume, fáense entá más agudes: "Nun cambió nada, / a la lluz tembles / desvalíu / como tembla l’aire alredor". Aplicar, en definitiva, la distancia precisa pa conocese como un eslabón más de la cadena ciega de la vida, pues, como él mesmu declara, "Nada n’ausencia acaba".

. / .

Les hores de lluz Xosé Ánxelu Gutiérrez Morán Impronta, 72 páxines, 15 euros

Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d’Asturies

