Poesía valenciana en asturianu

¿Tamos a tiempu de que les comunidaes autónomes d’España collaboren nos temes comunes d’historia, llingua y cultura? Dende que’l Estáu autonómicu entamó nun se fizo un res d’esa xera. ¿Entamará agora si la plurinacionalidá dexa de ser bisarma pa convertise en nome cenciellu de lo que tien que ser con xusteza? De momentu el llibru d’esta selmana amuesa una collaboración d’esi xeitu ente la cultura valenciana y la nuestra: "Una vieya tristura que me mueya per dientro / Una vella tristesa que em plou per dins" (ALLA, Llibrería Académica, Uviéu 2024). Autoría: Vicent Andrés Estellés, escritor valencianu. Conteníu: Antoloxía billingüe de la so poesía en llingua catalana. Torna: Xosé Antón González Riaño y Josep Ballester Roca. Páxines: 187 más índiz qu’arrecueyen cuarenta pieces escoyíes de la obra poética d’Estellés, ún de los autores más significaos del catalán del sieglu XX. Ayudes d’edición: del Principáu d’Asturies y del Institut Ramon Llull.

Como les collaboraciones lleven darréu a les comparances lo que más me choca son les feches del ciclu d’Estellés. Fíu del forner/forneru del so pueblu, deprende dellos oficios urbanos, estudia periodismu en Madrid y en volviendo a Valencia contauta decidíu col grupu d’intelectuales del país, Manuel Sanchis Guarner primero, tamién Joan Fuster. La crítica pon a 1953 como’l añu d’aniciu de la so vida d’artista, que termina en 1993. La posguerra d’él respuende a un sentimientu d’izquierdes pero la vocación y la voluntá llévenlu d’esmenu a "escribir en catalán". Si el términu "pueblu" ye ensin dubia ún de los más fonderos de la so estética quier dicise que’l enfotu d’escribir d’Estellés quier llograr una nueva lliteratura que faiga más llibre, más cultu y más ciudadanu a esi pueblu. Claro que les circunstancies del resurdir poéticu valencianu son mui distintes del nuestru surdimientu. Llees los primeros poemes d’Estellés nos llibros de 1953, "Ciutat a cau d’orella", y de 1956, "La nit", y quedes ablucáu. Y non na más pol grandor de los temes, o la tristura extrema (la muerte d’una fía a los tres meses d’edá), sinon sobretóo pol modernismu de la forma, más surrealista que existencial. Nós nun tuviéremos pieces asina hasta tres lustros más tarde. ¿Por qué? Polo que pué llamase "l’efeutu Ausiàs March", que se refier al gran poeta del sieglu XV y a tola poesía y llinguaxe d’esa dómina na que Valencia yera mui superior a Barcelona en lletres y en política. Estellés vese como heriede d’eso y nós vémonos como ermos d’una herencia asemeyada. Polo demás Estellés atropa a lo llargo del trabayu poéticu una serie de cites de tipu clásicu y percultu col fin d’conduciles, con inxeniu, al so estilu. Nes páxines 136 y 137 d’esta antoloxía, onde apaecen los versos que la dan títulu, los nomes de personaxes como "Galatea" y "Nemorós" figuren cita de Garcilaso pero en realidá son persones actuales y urbanes que falen de les coses corrientes nel catalán de léxicu básicu, sonoru y valencián que-yos da el poeta de Burjassot. A lo último: na páxina 139 de l’antoloxía relluz la obra que meyor resume, al mió xuiciu, el mensaxe del escritor Vicent Andrés Estellés: "Llibre de miravelles". Publicóse en 1971 y suel considerase hasta güei como una de les más llograes y representatives del autor. Contién siete poemes práuticamente perfeutos que vienen a ser una comprometida autoantoloxía d’Estellés. El primeru, "Els Amants", famosu, heterosexual y daqué escatolóxicu, ye ún de los poemes eróticos más convincentes qu’hai. Y el séptimu, cómo non, xustifícase ensin más pol títulu: "Assumiràs la veu d’un poble".

