De "Los Soprano" a "The Wire"

En 2013 se publicó "Difficult Men. Behind the Scenes of a Creative Revolution", del periodista norteamericano Brett Martin (1972), corresponsal de la revista "GQ", especializado en estudios culturales y gastronómicos, tres veces ganador del premio James Beard y cuya firma ha aparecido en "The New York Times", "The New Yorker" o "Vanity Fair". En el libro analizaba las series televisivas que habían causado un gran impacto en la crítica y en el público desde finales del siglo XX; principalmente, "Los Soprano", "The Wire", "Mad Men" y "Breaking Bad". Martin consideraba que se había iniciado en la televisión una "tercera época dorada". En sus páginas combinaba el reportaje y las entrevistas con el contexto histórico y el análisis cultural, para concluir que nos hallábamos en un proceso creativo con tramas y personajes irrepetibles e inolvidables.

En 2023 se publicó una nueva edición con el mismo título, algunos retoques, un prólogo para la ocasión y añadieron las impresiones que a lo largo de estos diez años había causado en la prensa, desde "Los Ángeles Times" hasta la otra costa en "The New York Times", pasando por "The New Orleans Times" y "The Globe and Mail" de Toronto. En estos medios se destacaba el análisis ingenioso desde una perspectiva psicológica y se elogiaba el proceso creativo en una televisión convertida en la forma artística predominante del nuevo siglo. El libro era, para esos críticos, un análisis lúcido y ameno de la televisión de calidad que buscaba desafíos e implicación.

Recientemente, esa nueva edición se ha traducido al castellano por Jorge Paredes con el título "Hombres fuera de serie". En la época en la que Brett Martin terminó el libro, "Los Soprano" y "The Wire", ―finalizados respectivamente en 2007 y 2008―, habían dejado una profunda huella en el mundo televisivo. Este fenómeno llevaba al autor a una serie de conclusiones. La primera, que llamar caja tonta a la televisión se había terminado y nacía una nueva era, iniciada por la sustitución de la figura del guionista por la sala de guionistas. Ahí aparece algo que ya sospechábamos, que a pesar de su renombrado culto al individuo, los americanos trabajan mejor en equipo. No solo fue la figura del guionista la que sufrió cambios, también quedaba patente en sus páginas que los grandes genios individualistas habían muerto, se había terminado con "la mitología del auteur, de ese tipo genialoide que controla hasta el último detalle de su obra durante todo el proceso. No parece haber sitio para los Balenciaga o los Kubrick", dirá el profesor David S. Usanos.

Una cuestión a tener en cuenta es la figura del héroe en la ficción criminal, pues evolucionó desde el detective solitario y racionalista de Edgar Allan Poe y sir Arthur Conan Doyle al investigador duro del hard boiled, con Dashiell Hammett y Raymond Chandler. Después del 68 comenzó a triunfar el antihéroe, donde Al Pacino en "Sérpico" (1973) fue el prototipo, que continuaron los franceses del neopolar Jean Claude Izzo y Jean Patrick Manchette. En los ochenta se impuso la línea de "Hill Street Blues", en la que el héroe y el antihéroe dejaban paso al ser humano común trabajando en equipo. Luego vendría todas las variantes de "C.S.I.", donde al equipo humano añadieron la ciencia. De ahí que es de elogiar que Brett Martin sitúe "Hill Street Blues" como el origen de esta tercera época dorada.

Ahora, según él, se imponen dos líneas. La primera es que los protagonistas son "hombres que alternativamente dan rienda suelta a sus instintos más salvajes y luchan por mantenerlos encerrados han formado siempre parte de la gran historia de los Estados Unidos" (p. 138). La segunda es la reflexión sobre el sueño americano, ya que tiene sus dudas sobre si no "pudiera ser una empresa criminal, pues esa idea está en el centro de obras como ‘Bonnie and Clyde’, ‘Chinatown’, ‘El Padrino’ o ‘Malas calles’" (p.138). Termina defendiendo que esta época dorada también tiene un tema musical que le hace justicia: "The Beast in Me" de Nick Lowe. Si tuviera que ponerle alguna pega al libro sería la ausencia de "True detective", pues, si bien en la primera edición de 2013 aún no había comenzado, para la revisión del 2023 ya llevaba tres temporadas y se ha convertido en otro fenómeno televisivo a la altura de "Los Soprano" y "The Wire".

. / .

Hombres fuera de serie Brett Martin Traducción de Jorge Paredes Ariel, 418 páginas, 22,90 euros

Suscríbete para seguir leyendo