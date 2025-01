De paisaje, muerte y amor

Una osera, el ritmo hipnótico de un pandeiro, un cuerpo sin vida en el bosque. Así sitúa Marta del Riego Anta el origen de "Cordillera", "la imagen primigenia de la que surge la historia. O esta: una pastora trashumante, una osa con sus crías y un biólogo que llega de la ciudad a estudiar al oso pardo. O esta: una aldea olvidada en la Cordillera Cantábrica, un chozo en las brañas de Luna y Babia, el embalse de Barrios de Luna. O ninguna. En realidad el origen fue la majada de mi padre en el páramo leonés. Setecientas ovejas con sus mastines. El olor a leche, a estiércol, a lana apretada. Olores de hogar, recuerdos de hogar. Durante años me alejé de esos recuerdos, me fui a Madrid, a Londres, a Berlín; y cuando volví, entré de lleno en el torbellino del periodismo y ya no había espacio para nada más. Durante años el balido de un cordero fue solo un ruido perdido en la niebla".

Entonces llegó la pandemia: "El confinamiento y los meses posteriores los pasé en mi tierra, La Bañeza. Y los recuerdos regresaron en tropel. Estaban en las fotos de los álbumes, en los libros de veterinaria de mi padre. Tras esa época de encierro, yo solo quería escribir una historia que transcurriera al aire libre, donde hubiera campo, bosque, ríos, animales. Y aún hay más, a raíz de encontrar una casina en las Ubiñas, aparecieron los osos en mi vida. Empecé a hacer esperas en los dos lados de la Cordillera, en el asturiano y en el leonés. Empecé a seguir las huellas del oso. En la tierra y en la literatura".

Así que "Cordillera" es una historia que estaba en la autora "desde rapaza, la historia de una pastora trashumante que pasa los veranos con su rebaño en los puertos de Luna y Babia y los inviernos, en el páramo leonés, a orillas del Órbigo. Pero también es la historia de un biólogo que, hastiado de su vida rutinaria en Madrid, donde se dedica a escribir artículos científicos y a elaborar teorías de comportamiento animal, huye de la ciudad para estar cerca del oso, de la vida silvestre. Y es la historia del choque entre esas dos realidades, ganaderos y conservacionistas. De eso saben mucho en Asturias y saben mucho en León".

Aquí aparece "un nuevo elemento, la violencia. ‘Cordillera’ es un thriller o un country noir. Encierra violencia, porque la violencia está en todos nosotros y porque es la otra cara del amor. Porque ‘Cordillera’ también encierra amor, amores cruzados, amores enfrentados".

Así que, "paisaje, muerte, amor. Esa también podría ser otra combinación para explicar el origen de la novela. Aunque siendo sincera, brutalmente sincera, el origen de la novela es un misterio para mí, la historia estaba allí, esperando a que yo la narrara".

Cordillera Marta del Riego Anta AdN, 416 páginas, 20,95 euros

