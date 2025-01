"No me puedo poner esa carga, no represento a los maricones del mundo"

La Dani sorprende. Su imagen rompedora y profundamente personal proyectada en sus redes no hace justicia a una persona que, además, tiene los pies bien anclados al suelo, unida a su familia y sus amigos de siempre (dos le acompañarán en la gala de los premios Feroz que presenta el sábado en Pontevedra), en quien lo vanguardista (si es que se puede definir así) va unido a lo tradicional (como cuando escucha a la Piquer mientras entrena en Campolongo o cuando le echa un ojo a la Cerería San Román). Y que lo mismo gana un premio Feroz que abre una pelu en La Victoria, su barrio "de cuando era pequeño". La Dani recibe con una sonrisa y un abrazo, como si esa luz de su Málaga natal saliera de dentro a borbotones. El sábado tiene la encomiable misión de conducir los Feroz, pero ayer tuvo tiempo, en medio de los ensayos, para una charla con una Estrella Galicia en la mano.

—¿Cuánto lleva en la ciudad?

—Pues llegué ayer, pero voy a estar una semana, tengo mucha suerte. Estuve en el centro, en el Kamelia, tomamos tortilla y pulpo y estaba delicioso. Son súper majos. Es una ciudad preciosa, súper bonita y se está increíble. Mola mucho.

—Nominado como mejor intérprete revelación en los Goya, ganó el Feroz al mejor actor de reparto por ‘Te estoy amando locamente’. Ahora va a presentar la gala Feroz 2025, ¿qué ha cambiado en su vida?

—No quiero decir que no haya cambiado, pero los premios son un reconocimiento que no sabía ni que necesitaba. Es algo increíble, pero la vida sigue igual. El Feroz está en casa de mi madre en el salón y yo al día siguiente estaba en Málaga estudiando peluquería, es más, cuando me llamaron para decirme que estaba nominado a los Feroz y los Goya, yo estaba en clase.

—¿Cómo le dijeron que presentaría la Gala?

—Fui un poco yo. Pusieron un tweet justo diciendo que la Gala de 2025 iba a ser en Pontevedra. Y yo les respondí que por favor me invitaran, pero como invitado nada más, que nunca había estado en Galicia y quería ir. Y aquí estoy.

—Primero cantante, luego actor y creador de tendencias en las redes, ¿La Dani es como ‘Mocatriz’?

—Jaja, es verdad. Sí, sí, soy Mocatriz.

—La estética es una parte fundamental en usted porque es muy potente. Y ha cambiado mucho desde su forma de vestir en sus videoclips, que eran además muy explícitos en su contenido, hasta hoy. ¿Por qué?

—Era 2017, las medias y todo eso quedó atrás. Quizá ahora no estoy tan travesti, pero sigo siendo la misma persona. Es el tiempo, la edad y, bueno, que el cuerpo también me ha cambiado, ya no tengo la cinturita que tenía antes. Pero me encanta mi cuerpo ahora y prima en mi vida la comodidad.

—¿Es una cuestión de seguridad?

—Antes también. Hay que estar muy seguro para ponerte en bragas en un escenario. Estaba súper seguro de mí misma. Simplemente son diferentes etapas.

—¿Qué o quién le inspira?

—No necesariamente gente conocida. Este bar, la cafetería a la que ido antes a pedir un café y me han regalado un trozo de hojaldre con nata. Eso me hace creer en la humanidad. Al final vivo en Málaga y, lejos de que suene a xenofobia o turismofobia, estamos viviendo una transformación que no siempre es positiva. Me inspira lo cotidiano, lo local, Málaga, el folklore…

—¿Esa es la música que escucha?

—Sí, he ido al gimnasio esta mañana escuchando a Concha Piquer.

—¿Qué lee?

—No leo mucho, la verdad me hubiera dado más comprensión lectora cuando leo los guiones.

La Dani, ex cantante, actor y presentador de la gala Feroz 2025. / Gustavo Santos

—Habla en plural, ¿algún trabajo en estos momentos que sea un reto?

—Todo lo que estoy haciendo lo es. Lo de los Feroz es una locura, pero no soy una persona sin miedo.

—¿Nos va a sorprender en la Gala?

—¿Con la ropa? Jaja. Esta vez quería elevar mi look, mi imagen es 100% mía. El traje de los Feroz y los Goya me los hizo Ángel Campano, un amigo de Málaga, a medida. Esta vez cuento con un estilista increíble. Es Nono Vázquez, vive en París y ahora está en la Semana de la Moda en Milán, está siendo todo una locura.

—Mucha gente se siente identificada con usted y le han elevado como referente del colectivo LGTBI+, ¿lo nota?

—Yo no hago nada con esa pretensión, a mí me alegra mucho si, que yo esté ahí, ayuda a alguien. Eso me enorgullece. Pero yo no me puedo poner esa carga, yo no represento a todos los maricones del mundo o a todos los actores del mundo. Demasiado tengo conmigo mismo.

