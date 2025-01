Dudas irresolubles en el amor y en el arte

Cynthia Rimsky es una escritora apenas conocida en España, pese a tener una larga trayectoria como novelista, que se inició en 2001 con "Poste restante", a la que han seguido una decena más. Ahora, al ganar el premio Herralde con "Clara y confusa", Rimsky se ha situado como la segunda chilena en obtener este galardón, conseguido en 1998 por Roberto Bolaño por "Los detectives salvajes", una de sus obras más valoradas.

La lectura de "Clara y confusa" nos retrata sin duda a Rimsky como una autora singular y especialmente original, una escritora que narra a partir de una mirada particular sobre las cosas, y esta es su mayor virtud, lo que le ha permitido ir decantando un estilo y una voz reconocibles por su narrativa tan personal y fuera de cánones o escuelas.

Un estilo que algunos han llamado excéntrico, pero que solo es genuino y, eso sí, que exige una gran complicidad del lector para ahondar en todo lo que sugiere sus frases. El título de esta novela ganadora del Herralde es un guiño a ese lenguaje poco común. Ella misma ha explicado que las editoriales rechazaban sus libros porque decían que no iban a encontrar lectores o que no se iban a vender o que eran difíciles de entender, que requerían otro tipo de público. La obtención de este premio indica que no es así. Mas bien habría que señalar que en ella lo que aparenta ser confuso no es un defecto, no es más que otra forma de leer, de interpretar la realidad.

Narrada con vértigo y con humor, la historia de "Clara y confusa" se sitúa en Parera, un pueblo ficticio del sur, en la Patagonia chilena. Tiene de protagonista a un plomero (fontanero en España) que cuando se dirige a la casa de un cliente que dice oír ruidos de agua en una pared, se detiene ante la cristalera de un centro cultural en el que hay una exposición y una artista descuelga uno de sus cuadros y hace algo raro, inaudito, un gesto que lo deslumbra y que le hace cuestionarse todo y enamorarse inmediatamente de ella. Ella es Clara, una artista conceptual que sufre porque no la reconocen sus otros compañeros artistas, no la invitan a las inauguraciones, los críticos no escriben de su obra, no la llaman a exponer. Inician una relación en la que ella ejerce un papel dominante en el que impone serias restricciones al fontanero en cuestiones como el sexo. Él trata de entender, pero luego, simplemente, lo que hace es constatar que todo es incomprensible. Siempre mantiene la duda de si ella le ama; sabe que mientras tenga la duda estará vivo el amor.

Al mismo tiempo, el protagonista descubre los turbios manejos de la cúpula del gremio de plomeros, en el que acaba de ser admitido; también trata de entender lo que pasa en el gremio y también acaba en la confusión.

Es una historia de amor, un amor enfermizo y también una disparatada trama de corrupción en el gremio de fontaneros y en el del arte, donde la autora abre nuevos caminos con preguntas y cuestionamientos que deja en manos del lector.

