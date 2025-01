La historia de míticos viajes

Filósofo, escritor y profesor titular de Filosofía de la Universidad de Cantabria (hasta su jubilación), Carlos Nieto Blanco, interesado en el incierto sentido de la democracia y en la función de la "razón lingüística" frente a los problemas éticos o políticos, ha sido Finalista del XIX Premio Internacional de Ensayo Jovellanos con "La religión contingente".

Destacan sus estudios del pensamiento español: el krausismo, Ortega y, muy especialmente, Ferrater Mora. Su método de trabajo le lleva a desplegar sondeos históricos que en él son característicos y lo constatamos muy especialmente en el libro que hoy nos ocupa: "Llegar allí es tu destino. Un viaje alrededor de la literatura de viajes".

De los veinte viajes a los que somos transportados, de la mano de famosos historiadores, inmortales poetas, científicos o aventureros revolucionarios…, uno de ellos, la "Odisea", sirve para dar título al conjunto: "Llegar allí es tu destino". En el regreso de Odiseo sembrado de trampas, una de las más peligrosas la de la diosa Calipso que, encaprichada de él, le promete la inmortalidad, el héroe sabe que su destino está en regresar a Ítaca. El constructor del caballo de Troya no puede renunciar a su humanidad –ni siquiera cuando puede convertirse en un dios– porque no puede renunciar a reencontrarse con su mujer Penélope, su hijo Telémaco y su patria. El poeta Konstantino Cavafis, en un poema homenaje a lo que significan las Ítacas, había dejado escrito esos versos memorables: "Ten siempre a Ítaca en tu mente. / Llegar allí es tu destino".

El subtítulo nos pone sobre la pista concreta del contenido del libro: un viaje histórico, a través de treinta siglos, que sigue el curso de la literatura dedicada a la narración de viajes. Y aunque son veinte viajes muy dispares, la mayor parte verídicos (alguno mitológico, no menos verídico), la obra mantiene una unidad discursiva –filosófica–: el viaje único que es la vida humana en lucha por sobrevivir y en busca del sentido, de sus múltiples sentidos posibles.

Tras las trescientas veinte densas y coloridas páginas, el autor santanderino quiere abarcar todas las épocas, pasar por los cinco continentes y nutrirse de narraciones poderosas que de ningún modo deberían caer en el olvido. Algunas han entrado hace tiempo en el Parnaso simbólico de nuestra civilización: la travesía del desierto de Moisés, la "Odisea", la "Eneida", el "Mío Cid", la bajada dantesca a los infiernos, el regreso de los diez mil griegos tras ser derrotados por los persas (narrado por Jenofonte), la conquista de la Nueva España (de Bernal Díaz del Castillo), el viaje científico de Darwin, de cinco años, por tierras poco exploradas y que daría lugar a la teoría de la evolución de las especies. Otras, viven en la literatura consagrada, "Moby Dick" o Robinson, y otras vienen de la mano de personajes como Marco Polo, Montaigne, Goethe, Madame de Staël, George Borrow, Magris, Unamuno o Saramago.

Pero en un último esfuerzo, Nieto Blanco, contribuye para que dos de las historias no lleguen a caer en el olvido, salvándolas, también por su gran mérito, al lado de esas otras ya encumbradas. Se trata del viaje a Tierra Santa que en el siglo IV realiza una ilustre dama gallega, Egeria, y que queda documentado en las cartas que escribe a sus corresponsales de la entonces Hispania romana. Según se nos dice "pasa por ser no solo el primer libro de autoría femenina, sino el primer libro español de viajes". La otra historia rescatada es la de Eulalio Ferrer (1920-2009), un periodista militante de las Juventudes Socialistas que, tras ser derrotada la República, vive exiliado entre alambradas (1939 y 1940) en Francia y después se dirige a México, donde rehace su vida, pero que salvando una odisea de obstáculos consiguió escribir y salvaguardar un diario, donde leemos en el alma de un laico y socialista de los años 30, lo siguiente:

"La vida es un mercado turbio de sentimientos. La virtud radica en enfrentarse a ellos y no ser vencido por ellos, encontrando la secreta raíz del bien. […] Yo no tengo nada que hacer en el marxismo-leninismo. Rechazo el dogma en todas sus formas. Amo la libertad y la justicia social, sin cancelación de una por la otra. […] También discutimos de religión; frente a su catolicismo liberal y transigente, yo opuse mi ateísmo develador. ¿Dios? Sí –les dije–; el que cada uno necesitamos para regular los actos de nuestra vida; vosotros necesitáis el de la Biblia; a mí me basta el de mi conciencia."

Y cierra el argumento diciendo que los que obran bien bajo la amenaza de un infierno actúan en el fondo por egoísmo y que él se queda con la generosidad de ceder a su voz interior.

Lleno de anécdotas y de un colorido repaso histórico, estamos ante un libro que nos adentra en otros veinte libros y en veinte viajes que tienen en común una constante: la lucha por los ideales adquiere toda su consistencia cuando tras ello hay una filosofía de vida.

. / .

Llegar allí es tu destino. Un viaje alrededor de la literatura de viajes Carlos Nieto Blanco La Oficina de Arte y Ediciones, 320 páginas, 22 euros

