‘Casa en flames’ y ‘Querer’, con tres estatuillas, vencedores de los Feroz

"Cuando te dan un premio mientras eres joven te entra el síndrome del impostor, pero cuando tienes 80 esto se soluciona porque, efectivamente, eres un impostor", dijo el premio de Feroz Audi de Honor, Jaime Chávarri, al recibir el galardón de manos de dos de sus alumnas, las actrices Emma Suárez y Lucía Zamora . Al salir al escenario, Chávarri pidió a sus compañeros de profesión que se sentase y dejasen de aplaudir porque sino, dijo, "me emociono y luego no puedo hablar; y no es para tanto". En su agradecimiento, el director y profesor de cine se acordó de su alumnado, porque "enseñar a un alumno suele pensarse que es un encuentro entre un conocimiento y una ignorancia, pero es más interesante cuando el encuentro es entre dos ignorancias, que es lo que yo he buscado en mis clases". "Un profesor con dos dedos de frente sabe que no tiene ni idea", dijo el maestro. Y habló del cine como una impostura. Pero, explicó, "se trata de hacer una impostura más crítica, más apasionada, que nos acerque a la verdad y que nos acerque a esa decencia que muchas veces echamos de menos", dijo, tras lamentar las imposturas "que todos los días leemos de los poderosos de la tierra".