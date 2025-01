Contra la abnegación, por la inquietud

A la primera conclusión que uno llega después de leer "Las iras", el nuevo libro de relatos de Pilar Adón, es que su escritura atraviesa un momento de expansión y reafirmación. Y cuando digo esto, me refiero única y exclusivamente al proceso, pues una reseña es el asunto de un texto y no de su envoltorio ni de su dimensión pública. Así lo creo. Aunque viene la escritora madrileña de obtener un número importante de distinciones por su novela "De bestias y aves" (Galaxia Gutenberg, al igual que "Las iras"), entre ellas el Premio Nacional de Narrativa, y de reunir en un solo volumen la poesía escrita entre 1998 y 2024: "Las huidas" (La Bella Varsovia).

La latitud y longitud de un espacio se clarifican; en el sentido en que una colección de relatos como la que acaba de salir apuntala la idea recurrente (y no por recurrente menos válida) de que cada libro de Adón dilata y ensancha un territorio que, aunque no tenga nombre, como el Comala de Rulfo o el Celama de Luis Mateo Díez, debería poner en guardia a sus lectores para convertirse en agrimensores de sus páginas. Como quien va recogiendo señales por el camino, se me ocurre que Betania, aquel ámbito verde y neblinoso de "De bestias y aves", bien podría incorporarse a la topografía literaria de lugares imaginarios cargados de realidad.

En "Las iras", con ese lenguaje pródigo a partes iguales de rotundidad y lirismo, se levanta acta de un inconformismo ante un reparto de papeles ancestral y validado por la tradición.

No sólo una condición de carácter, las iras son esas niñas y jóvenes hijas de la vigilancia: "Porque había quien nacía arquitecto y había quien nacía peón", así se dice en un relato titulado "Desobediencia". La condición de género se manifiesta como importante, pero también como una razón para voltear el canon literario y las preguntas surgen inmediatamente: ¿puede la inocencia ser cruel? ¿es hermoso un monstruo? Y así podríamos continuar.

Más que contestar a preguntas, se escribe por ahondar en los interrogantes y prolongar la inquietud, así por lo menos es en el caso de la autora de "El mes más cruel". Conocedora de una tradición muy querida por los lectores: lo gótico victoriano, qué sé yo, Jane Austen y sus afluentes…, con "Las iras", al igual que aquel poeta ya harto del modernismo le retorció el cuello a un cisne en un soneto, Adón le retuerce el cuello a las buenas intenciones en la literatura y nos recuerda, relato a relato, que el horror no estaba en Samsa, sino en su familia.

Comunidades que tratan de emular las virtudes familiares; lugares que se erigen en paraísos de la ejemplaridad: "Concéntrate en tus labores y reza. Nada es complicado para un espíritu puro", se dice en otro momento del libro. Sin embargo, la literatura ha pervivido como lugar de la complicación y la impureza.

Las atmósferas cargadas y llenas de significados (algo tan característico de la autora) son el reflejo, la expresión muchas veces de las vicisitudes y circunstancias de las protagonistas. El motor de desear otra vida, otra suerte: "Nunca estar ahí atornillada, leyendo mientras las demás sudaban y maldecían. Sudaban y se manchaban la frente y las mejillas con los dedos llenos de un polvo que se les quedaba pegado a la cara cuando intentaban secarse el sudor de la cara con los dedos. Llenos de polvo".

Prodigio de la escritura: concebir un cuento; ir en pos de la palabra con el afán de librarse de ese engrudo de polvo y sudor. Engrudo de las antiguas costumbres que se consideran buenas por ser antiguas. Si además vienen alentadas por la palabra dada. No es la primera vez: Adón recoge pecios de la literatura religiosa para revertirlos o ponerlos a prueba con la ficción: incrédula, desobediente, dubitativa… Caín, Abel, Abraham, Isaac… historias de violencia y abnegación.

Como abnegado hasta la extenuación es un mito del Antiguo Testamento: el santo Job. Más allá de la belleza de la escritura del libro del varón de la tierra de Hus, señalada siempre por Antonio Gamoneda, nos encontramos ante un manual de resistencia y sacrificio que, en el caso de las mujeres, se prolonga mucho, mucho más.

En el prólogo a una edición de "El libro de Job" de 1998, editada por Muchnik, el escritor Benjamín Prado se plantea lo siguiente: "El libro de Job es la parte de la Biblia en la que más difícil resulta ponerse del lado de Dios. Su tema es el de la injusticia y su doctrina está formada por una serie de preguntas sin solución que lo convierten en un texto fascinante pero incomprensible (…) Tal vez ésa es la lectura acertada del libro de Job, que hay una Verdad que vale para todos, incluso para Dios: cuando uno empieza a ser injusto, deja de ser invencible".

Aquel dios antiguo se atomiza hoy en día en numerosos dioses laicos que se suman a los ya conocidos. En la literatura no hay excepción: las normas se sustituyen por otras normas, más porosas pero igual de perseverantes. Pilar Adón, que, como ocurre con las grandes autoras, mantiene una perfecta coherencia entre lo que afirma y lo que escribe, ha dicho recientemente en una entrevista de "El Cultural" "que la inquietud que siente el lector viene principalmente del cómo mucho más que del qué. Es en gran medida la propia forma, la estructura, lo que genera expectación y alarma porque apela a la imaginación, que, como sabemos, es un arma poderosísima".

Pilar Adón: contra la abnegación, por la inquietud.

. / .

Las iras Pilar Adón Galaxia Gutenberg, 155 páginas, 17 euros

Suscríbete para seguir leyendo