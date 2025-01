Baxo’l dragón chinu

Octavio Paz afirmaba que la poesía ye una esperiencia verbal con tantes formulaciones como escueles poétiques esisten. Dende esti puntu de vista, los distintos rasgos que se suelen asociar a la llírica –el versu, el ritmu, la plurisignificación– pasen a ser opcionales, con tal de que’l discursu adquiera esa cualidá de dicir únicu que lu convierte nun oxetu verbal intraducible, nel sentíu más ampliu de la palabra.

El poemariu "La casa les venti ventanes" de Lluís Xabel Álvarez "Texuca" ye heriede d’esta concepción. Nel so casu, la poesía renuncia a la retórica y mesmo –anque non siempre– a la espresión del sentimientu, optando por una reflexón en tonu menor que se va desarrollando de poema en poema, siguiendo un movimientu pendular y dacuando circular, alredor d’algunos de los grandes temes de la filosofía: el bien social, la naturaleza de la realidá, la falta, el mal, la muerte, la eternidá…

D’otra manera, valiéndose de recursos non verbales, como la tipografía y les ilustraciones de confección propia o ayena, el poeta fai por ampliar l’algame artísticu de les composiciones. "Una vieya sabiduría china –afirma– diz que nel actu poéticu hai tres artes: una imaxe visual como caligrafía, una música nel recitáu y un pensamientu estéticu de llinguaxe. Paezme que "La casa de les venti ventanes" tien dalgo d’eso". El llibru cuenta, acordies con esta propuesta, con un diseñu axeitáu, empobináu a convertir el poemariu nun artefactu plásticu. Esti fin pue vese na estructura de la obra, qu’apaez dividida en venti apartaos –tantos como les ventanes mentaes nel títulu–, na reproducción d’autógrafos qu’acompaña a dellos testos de la "ventana" VII y nos caligrames de les secciones VII, XVI y XVIII, que combinen aspectos visuales con permutaciones fóniques.

La poesía de Lluís Xabel Álvarez ye bastante más complexa de lo que paez a simple vista. L’usu frecuente d’espresiones coloquiales –"munchu pue Dios, pero más el cuchu"– y l’emplegu, en delles composiciones, de la métrica tradicional –serventesios, tercetos, octavines– dan una impresión de claridá engañosa. Asina asocede nes coples del poema dedicáu a "La casa les venti ventanes", la que, acordies col autor, valió d’inspiración pa componer el llibru. La casa, un motivu que tien una llarga tradición na poesía asturiana contemporánea, álzase equí como un símbolu del conocimientu, el que proporcionen los llibros, pero, sobre too, el que s’estrai de la esperiencia y de la contemplación de les coses pequeñes: "La de les venti ventanes, / casa camín de La Villa, / si t’encartia la mio vida / dime qué ye lo que sabes".

La poesía social, presente nel discursu propiu y na traducción d’Álvarez Saavedra que pon el ramu al llibru, alterna cola narración personal –"Katmandú / bien ceo al to cielo gatunu / xubisti"– y la oda descriptiva: "Xixón, velaí. / A la punta, a la escamplada que peña la llinia’l mar". Encontramos tamién trescripciones de suaños, que dan pie a un usu creativu de les palabres –"el señor mayor paezme ser el miopá pero soi yomesmu / y el chavalxovensoiyodafechu"– que recalca’l misteriu del rellatu oníricu; dellos poemes d’inspiración oriental; apólogos; escenes cotidianes –"Xuega’l cascayu perdíu / la reciella nel xardín"– y un piñu de traducciones de procedencia variada –de Simic, Leopardi, Isaac R. R., Rilke...

El conxuntu da la impresión de que nada ta dexao al azar: mesmo les impresiones más pequeñes abelluguen reflexones filosófiques, unes veces en forma de símbolos, como esi dragón chinu qu’escuende, baxo la so apariencia imperiosa, la vida insignificante de la xente común, y otres, per aciu d’un estilu declarativu: "La realidá entama / col castigu y la falta". Na poesía de Lluis Xabel Álvarez y del so hererónimu "Texuca" –trasuntu qu’unes veces actúa como doble y otres ye un antagonista del autor–, el pensamientu, disimulando’l so orixe filosóficu, relixosu y picoanalíticu, agarra un aire llixeru y cotidianista, representativu de quien sabe estremar el fondu de la superficie, el temblor de la cabeza del dragón del ondular visible del cuerpu y de la cola: "Ná serio. Ná cafiante. Ná preocupante / Ná esencial".

. / .

La casa les venti ventanes Lluís Xabel Álvarez, «Texuca» Academia de la Llingua, 128 páxines, 15 euros

Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d’Asturies

Suscríbete para seguir leyendo